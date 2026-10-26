Νέες σοβαρές κατηγορίες κατά του Ισραήλ διατυπώνει διεθνής επιτροπή έρευνας υπό την εντολή του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε βάρος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, μεταξύ των οποίων και η «εξόντωση», ενώ επαναφέρει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε νέα έκθεση, η επιτροπή «καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει στη Δυτική Όχθη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα εξόντωση, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και διώξεις, με βάση διασταυρούμενα κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης που έχουν στον πυρήνα τους την εθνικότητα, τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή».