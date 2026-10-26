Στον τόπο της τραγωδίας, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους από την αιματηρή επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία, βρέθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου η βασίλισσα Ράνια, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων.

Η βασίλισσα της Ιορδανίας συνομίλησε μαζί τους σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συμμεριζόμενη τον πόνο τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ντυμένη στα μαύρα, εμφανώς συγκινημένη, να προσπαθεί να παρηγορήσει τις οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους.

الملكة رانيا تواسي ذوي شهداء الوطن في قرية حمود بالكرك #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/AjEwmuXjMW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 25, 2026

Θυμίζεται ότι σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων για την πολύνεκρη επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 25 ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις ύποπτοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οργανώθηκε για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.