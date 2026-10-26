Μια 26χρονη γυναίκα από το Καζακστάν, η Αϊσουλού Μπεκμαχάνοβα, έχασε τη ζωή της στην περιοχή Σισλί της Κωνσταντινούπολης, όταν έπεσε στο κενό από την οροφή γειτονικού κτιρίου, η οποία υποχώρησε, ενώ εκείνη βρισκόταν επάνω.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:15 το πρωί, στην περιοχή Εργκενέκον. Η Μπεκμαχάνοβα πέρασε από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου στην οροφή του διπλανού κτιρίου και προχώρησε προς το κεντρικό τμήμα της. Κάποια στιγμή έσπασε ένα κομμάτι της οροφής πάνω στο οποίο πάτησε, με την ίδια να πέφτει στο κενό του κτιρίου και να καταλήγει στο επίπεδο του δεύτερου υπογείου.

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατό της. Η σορός της μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του εισαγγελέα και των συνεργείων διερεύνησης του χώρου.

ŞİŞLİ’DE KORKUNÇ OLAY: YARI ÇIPLAK HALDE ÇATIYA ÇIKAN GENÇ KADIN DÜŞEREK CAN VERDİ 🚨⚠️ İstanbul Şişli’de Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın kaldığı binanın balkonundan yan binanın çatısına geçerek tentenin üzerine basması sonucu eksi 2. kat seviyesine düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tüm detaylar haberimizde: 👇 https://t.co/fDD5XgGPZ5 #SonDakika #İstanbul #Şişli #Asayiş #Gündem — Mega Haber (@megahaberresmi) October 25, 2026

Η τελευταία φωτογραφία και η φράση προς τη συγκάτοικό της

Στο πλαίσιο της έρευνας ήρθε στο φως η τελευταία φωτογραφία της 26χρονης, η οποία φέρεται να τραβήχτηκε, ενώ καθόταν στην άκρη της οροφής, λίγο πριν από την πτώση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η συγκάτοικός της, Ντάρια Μπ., είδε τη φίλη της γύρω στις 08:15 να κάθεται στην άκρη της οροφής και την προέτρεψε να φύγει εκεί, καθώς ήταν επικίνδυνα. Η Μπεκμαχάνοβα φέρεται να της απάντησε: «Εγώ θα κάτσω εδώ, εσύ κοιμήσου». Στη συνέχεια, η Ντάρια επέστρεψε στο δωμάτιό της, αφού προηγουμένως φωτογράφισε τη φίλη της.

Η συγκάτοικος ανέφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε από δυνατή μουσική. Όταν σηκώθηκε, διαπίστωσε ότι η φίλη της δεν βρισκόταν στο δωμάτιο. Η ίδια εξήγησε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και αντιλήφθηκε πως είχε σπάσει τμήμα της οροφής του διπλανού κτιρίου. Όταν κοίταξε στο κενό της πολυκατοικίας, είδε την 26χρονη πεσμένη κάτω.

Οι τελευταίες ώρες

Σύμφωνα με την κατάθεση της Ντάρια Μπ., οι δύο γυναίκες είχαν βγει από το σπίτι τους το προηγούμενο βράδυ, γύρω στις 20:00. Περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, η Μπεκμαχάνοβα έφυγε για να συναντήσει τον 35χρονο σύντροφό της, Μαζχάρ Τ., ιδιοκτήτη καταστήματος.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς, η 26χρονη έφτασε στο κατάστημά του περίπου στις 05:30 και παρέμεινε μαζί του μέχρι τις 07:40, όταν και έφυγε για να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο Μαζχάρ Τ. φέρεται επίσης να δήλωσε ότι γνώριζε πως η νεαρή γυναίκα εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η Μπεκμαχάνοβα και η συγκάτοικός της είχαν φτάσει στην Τουρκία στις 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως μεταδίδει η Hurriyet.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, με εισαγγελική εντολή, η συγκάτοικός της και ο σύντροφός της, χωρίς όμως να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστοί οι λόγοι της κράτησής τους.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 26χρονης.