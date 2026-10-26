Σε εκατοντάδες προσαγωγές προχώρησαν οι γαλλικές αρχές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου στη χώρα, με αφορμή τα αιτήματα για ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και προστασία των δημόσιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, συνολικά 1.435 άτομα οδηγήθηκαν στις Αρχές, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των τραυματισμένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος έφτασε τους 267.

Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC και στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ο υπουργός υποστήριξε ότι, παρά την ένταση που επικράτησε, η κατάσταση παρέμεινε διαχειρίσιμη, χωρίς να σημειωθούν σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, επισήμανε ότι καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βίας εναντίον των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, αντίστοιχο με εκείνο που είχε παρατηρηθεί στις 17 Οκτωβρίου.

«Η ημέρα ήταν υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν σοβαρά συμβάντα. Ωστόσο διαπιστώθηκε ένα πολύ υψηλό επίπεδο βίας κατά των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, όπως και στις 17» Οκτωβρίου, με «267 αστυνομικούς και χωροφύλακες τραυματίες», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές.

Ο επικεφαλής του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια και ότι περισσότερα από 100 άτομα εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους αυτοσχέδια όπλα. «Προσήχθησαν 1.435 άτομα στο σύνολο της επικράτειας» εκ των οποίων «περισσότερα από εκατό για κατοχή αυτοσχέδιων όπλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε άτομα τα οποία κατευθύνονταν προς τα σημεία των διαδηλώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και κατέσχεσαν δεκάδες αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μαχαίρια, μπάλες πετάνκ, γυάλινες μπίλιες, σφεντόνες, διάφορα όπλα, καθώς και εκτοξευτήρες πυροτεχνημάτων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «δέχθηκαν επιθέσεις σε καταστάσεις που αρκετά συχνά προσομοίαζαν ακόμα και σε απόπειρες φόνου, οφείλω να το πω», περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκαν να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της τάξης.

Οι τραυματισμοί διαδηλωτών και οι έρευνες της αστυνομίας

Αναφορά έγινε και στους τραυματισμούς που σημειώθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με εκτίμηση που παρουσίασε ο Λοράν Νουνιές, περίπου 150 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, ενώ τρεις εξ αυτών υπέστησαν αρκετά σοβαρά τραύματα. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν στην Τουλούζη, τη Ρεν και το Κλερμόν-Φεράν.

Ο υπουργός συνέδεσε τους τραυματισμούς με τις επιχειρήσεις της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες ακραίας βίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν κινηθεί έρευνες από την IGPN (Inspection générale de la Police nationale – Γενική Επιθεώρηση Εθνικής Αστυνομίας), τον αρμόδιο μηχανισμό που εξετάζει περιστατικά στα οποία εμπλέκονται αστυνομικοί.

Όπως σημείωσε, οι σχετικές έρευνες διενεργούνται «όπως κάθε φορά», προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, με τις εκτιμήσεις για την προσέλευση να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, στους δρόμους της Γαλλίας βρέθηκαν από 410.000 έως 800.000 άνθρωποι, διεκδικώντας την ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης και την υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη συνέχιση της έντασης και τις επόμενες ημέρες. Ο Λοράν Νουνιές εκτίμησε ότι δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή της κατάστασης στο άμεσο μέλλον, προαναγγέλλοντας τη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν από τους νομάρχες σε συνεννόηση με τους δημάρχους θα παραμείνουν σε ισχύ. Όπως ανέφερε ο υπουργός, σε ολόκληρη τη Γαλλία έχουν επιβληθεί λίγο περισσότερες από δέκα τέτοιες απαγορεύσεις.

Νέα κινητοποίηση στις 31 Οκτωβρίου, ανήμερα του Χαλοουίν

Το βλέμμα των γαλλικών αρχών στρέφεται πλέον και στο επόμενο Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, καθώς έχουν ήδη απευθυνθεί νέα καλέσματα για διαδηλώσεις. Η ημερομηνία συμπίπτει με τη γιορτή του Χαλοουίν, γεγονός που, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ενδέχεται να δυσκολέψει περαιτέρω τη διαχείριση της κατάστασης.

«Αναμένεται να είναι κι αυτό πάλι περίπλοκο, να είναι και πάλι μια μεγάλη ημέρα κινητοποίησης» δήλωσε ο Λοράν Νουνιές, διαβεβαιώνοντας ότι οι Αρχές θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη ιδιαίτερα ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επεισοδίων.

Ο υπουργός υπενθύμισε, τέλος, ότι η συγκεκριμένη βραδιά χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από αυξημένη ένταση, σημειώνοντας πως «το βράδυ του Χαλοουίν είναι παραδοσιακά πάντα “έντονο“».