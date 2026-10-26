Μια συμφωνία που επιδιώκει να διασφαλίσει το μέλλον ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ορθοδοξίας, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις προς την αιγυπτιακή πλευρά, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την υπογραφή της. Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, έντονες διαφωνίες και ένα διπλωματικό παρασκήνιο που κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και η κυβέρνηση της Αιγύπτου κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμβιβασμού, με στόχο να τερματιστεί η δικαστική διαμάχη που απειλούσε να ανατρέψει το καθεστώς λειτουργίας του ιστορικού μοναστηριού.

Πίσω όμως από την καταρχήν συμφωνία, βρίσκονται λεπτές νομικές ισορροπίες, καθώς το κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων ήταν η σχέση της Μονής με το αιγυπτιακό κράτος και κυρίως τα δικαιώματά της επί των εκτάσεων και των κτισμάτων που χρησιμοποιεί εδώ και αιώνες. Η λύση που προκρίθηκε εξασφαλίζει τη συνέχιση της μοναστικής ζωής και την ελεύθερη χρήση των χώρων λατρείας, χωρίς όμως να προβλέπει αντίστοιχη αναγνώριση πλήρους ιδιοκτησίας επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ένα μοναστήρι που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα, στους πρόποδες του όρους Σινά, και εξακολουθεί να λειτουργεί αδιάλειπτα επί περίπου 1.500 χρόνια. Η Μονή Αγίας Αικατερίνης, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, διαθέτει ανεκτίμητες συλλογές βυζαντινών εικόνων και χειρογράφων και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναφοράς της χριστιανικής παράδοσης.

Οι εγγυήσεις για τους μοναχούς και ο φόβος της τουριστικής εκμετάλλευσης

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται η ρητή υποχρέωση του αιγυπτιακού κράτους να προστατεύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μονής και να σέβεται τους κανόνες που διέπουν τη ζωή των μοναχών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία της Σιναϊτικής Αδελφότητας θα συνεχίσει να καθορίζεται από το ορθόδοξο μοναστικό τυπικό και τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της, οι οποίοι ρυθμίζουν την εσωτερική οργάνωση και διοίκησή της.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το μοναστήρι βρίσκεται σε μια περιοχή που συγκεντρώνει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και περιλαμβάνεται σε ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης της αιγυπτιακής χερσονήσου. Στο εσωτερικό της μοναστικής κοινότητας είχαν διατυπωθεί μάλιστα ανησυχίες τους προηγούμενους μήνες, ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση των επισκεπτών και η εμπορική αξιοποίηση της περιοχής θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του χώρου, μετατρέποντας σταδιακά το μοναστήρι σε ένα τουριστικό αξιοθέατο με περιορισμένα περιθώρια για την καθημερινή θρησκευτική ζωή. Με τη συμφωνία που επετεύχθη επιχειρείται τώρα να δημιουργηθεί ένα θεσμικό ανάχωμα απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, κατοχυρώνεται η εσωτερική αυτοτέλεια της Μονής. Η Αίγυπτος αποδέχεται ότι η επιλογή των μοναχών, η ανάδειξη του Αρχιεπισκόπου Σινά και η διοίκηση της Αδελφότητας αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από τους δικούς της εκκλησιαστικούς κανόνες, χωρίς να υπάγονται στη συνήθη κρατική διοικητική διαδικασία. Από την πλευρά της, η Μονή αναγνωρίζει ότι στις σχέσεις της με το αιγυπτιακό κράτος και σε υποθέσεις που υπάγονται στην έννομη τάξη της χώρας οφείλει να εφαρμόζει τη νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων. Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία του συμβιβασμού. Η Σιναϊτική Αδελφότητα διατηρεί το δικαίωμα να οργανώνει την εσωτερική της ζωή σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ενώ η Αίγυπτος διασφαλίζει ότι η λειτουργία του μοναστηριού δεν εξαιρείται από τους νόμους της χώρας.

Τι προβλέπεται για τις εκκλησίες, τα παρεκκλήσια και τις αγροτικές εκτάσεις

Το πιο σύνθετο κεφάλαιο της συμφωνίας αφορά την ακίνητη περιουσία, καθώς οι προβλέψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα και τη χρήση κάθε ακινήτου. Στους χώρους που είναι αφιερωμένοι στην ορθόδοξη λατρεία, όπως ο κεντρικός ναός, οι εκκλησίες, τα παρεκκλήσια και τα προσκυνήματα, αναγνωρίζεται το αποκλειστικό δικαίωμα της Σιναϊτικής Αδελφότητας να τους κατέχει και να τους χρησιμοποιεί ελεύθερα, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Η διατύπωση αυτή προσφέρει στους μοναχούς μια σημαντική εγγύηση για τη διατήρηση των θρησκευτικών εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχό τους. Συνοδεύεται, ωστόσο, από την υποχρέωση να διατηρηθεί αναλλοίωτος ο λατρευτικός προορισμός τους, καθώς δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Υπάρχει, πάντως, μια ουσιαστική νομική λεπτομέρεια: η διαρκής κατοχή και χρήση ενός ακινήτου δεν ταυτίζεται με την πλήρη κυριότητά του. Επομένως, με βάση τους όρους που έχουν γίνει γνωστοί, η συμφωνία προστατεύει τη δυνατότητα των μοναχών να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους ιστορικούς χώρους, χωρίς να προκύπτει ότι το αιγυπτιακό Δημόσιο αναγνωρίζει τη Μονή ως ιδιοκτήτρια όλων των εκτάσεων και των εγκαταστάσεών της.

Ακόμη πιο περιοριστικές είναι οι προβλέψεις για τα ακίνητα που δεν έχουν αμιγώς εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των γεωργικών εκτάσεων, τις οποίες το Εφετείο της Ισμαηλίας έκρινε ότι ανήκουν στο αιγυπτιακό κράτος, η Μονή αποκτά τη δυνατότητα να ζητήσει τη μίσθωσή τους, προκειμένου να συνεχίσει να τις αξιοποιεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται αυτομάτως ιδιοκτησιακό δικαίωμα, ούτε εξασφαλίζεται ανεπιφύλακτα η συνέχιση της χρήσης τους με τους όρους που ίσχυαν στο παρελθόν. Επιπλέον, η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Αιγύπτου, ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες ή ερημικές. Αντίστοιχα, κάθε οικοδομική, επισκευαστική ή άλλη τεχνική παρέμβαση στους χώρους της Μονής και στα θρησκευτικά κτίσματα προϋποθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αιγυπτιακές αρχαιολογικές υπηρεσίες, γεγονός που αναγνωρίζει στην κρατική διοίκηση συγκεκριμένες αρμοδιότητες εποπτείας. Στο ευρύτερο πλαίσιο της διευθέτησης εντάσσεται και η πρόβλεψη για άδειες παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πρόκειται για μια πρακτική διασφάλιση που συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της Αδελφότητας να διατηρήσει σταθερή παρουσία στον χώρο και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για την περιουσία

Παρά τη θετική υποδοχή της συμφωνίας από την ελληνική κυβέρνηση και τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία, η προοπτική της υπογραφής δεν έχει εξαλείψει τις αντιδράσεις. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός εξέφρασε την κατηγορηματική διαφωνία του με τον προτεινόμενο συμβιβασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραίτηση από ιστορικά περιουσιακά δικαιώματα χωρίς τη συναίνεση της Σιναϊτικής Αδελφότητας. Παράλληλα, κατήγγειλε πιέσεις προς τους μοναχούς και αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία που συνόδευσε τις τελευταίες διαπραγματεύσεις.

Ερωτήματα εγείρονται και σε πολιτικό επίπεδο, με την αντιπολίτευση στη χώρα μας να ζητεί τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας πριν από την υπογραφή της. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση των δικαιωμάτων χρήσης και κατοχής των θρησκευτικών εγκαταστάσεων και στην αναγνώριση της πλήρους κυριότητας των ακινήτων, καθώς και το καθεστώς που θα διέπει τις υπόλοιπες εκτάσεις. Πρόκειται για ένα ζήτημα με ουσιαστικές συνέπειες, αφού η προστασία του μοναστηριακού βίου και η διατήρηση των ιστορικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αποτελούν διαφορετικές νομικές παραμέτρους. Η τελική αποτίμηση του συμβιβασμού θα εξαρτηθεί συνεπώς και από τις ακριβείς διατυπώσεις του κειμένου και των συνοδευτικών εγγράφων, τα οποία θα καθορίσουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε πλευράς. Προς το παρόν, η συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο της αποδοχής και της προετοιμασίας για την επίσημη υπογραφή. Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών έχει διευκρινίσει ότι η ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους μοναχούς και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστούν πρόσθετες διευκρινίσεις κατά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.