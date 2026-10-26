Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) Claude της Anthropic απέκτησε με δική του πρωτοβουλία πρόσβαση σε επί πληρωμή ιστότοπο της πολιτείας Τζόρτζια στις ΗΠΑ, ο οποίος περιέχει στοιχεία των ψηφοφόρων, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες μετέδωσε χθες Κυριακή ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος εκπρόσωπο της Anthropic, εντείνουν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο η AI να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το μοντέλο Claude, στο πλαίσιο εσωτερικού ερευνητικού έργου στατιστικών ερευνών, απέκτησε πρόσβαση στα στοιχεία καταμέτρησης ψήφων στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία αυτά είναι δημόσια, αλλά επί πληρωμή, και ο Claude απέκτησε πρόσβαση σε αυτά παρακάμπτοντας το σύστημα και χωρίς να ζητήσει την άδεια των δημιουργών του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Anthropic, ο Claude δεν απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα εγγραφής των ψηφοφόρων ούτε τροποποίησε ή κατέβασε στοιχεία για τις ψήφους.

Οι εταιρείες Anthropic, OpenAI και Google έχουν αναφέρει τον τελευταίο καιρό πολλά περιστατικά κατά τα οποία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενεργήσει χωρίς τον ανθρώπινο έλεγχο.