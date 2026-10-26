Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε την Κυριακή σχέδια για τη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων που θα αφορούν τις διαδηλώσεις, την ώρα που συνεχίζονται στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, οι κινητοποιήσεις φοιτητών που ζητούν τη βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου και την Κυριακή συμπλήρωσαν 13 ημέρες, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη μαθητών λυκείου, πολιτών, μελών διδακτικού προσωπικού από διάφορα πανεπιστήμια και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ορισμένες από τις κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν στους δρόμους και τις πλατείες της αλβανικής πρωτεύουσας, συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το υπουργείο Παιδείας και πέταξαν πέτρες προς το κτίριο. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς το γραφείο του πρωθυπουργού, όπου η ένταση κλιμακώθηκε. Οι συγκεντρωμένοι έριξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών και δημόσιων κτιρίων, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν ορισμένοι διαδηλωτές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και βόμβες μολότοφ.

Ο Έντι Ράμα επανέλαβε τις εκκλήσεις του για διάλογο, όπως είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο οι διαδηλωτές απέρριψαν τις προτάσεις του. Οι φοιτητές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τις διαδηλώσεις χρονολογείται από το 2001 και δεν περιλαμβάνει διατάξεις που να καλύπτουν τα ψηφιακά εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, τα οποία έχουν πλέον καταστεί βασικό μέρος της οργάνωσης και της διεξαγωγής των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το Anadolu, το προτεινόμενο νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που υφίστανται ζημιές ή επηρεάζονται από τις διαδηλώσεις, πρόστιμα για όσους συμμετέχουν σε βίαιες κινητοποιήσεις, μέτρα για την αντιμετώπιση των εκκλήσεων σε βία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα.

Ειδικότερα, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν την επιβολή προστίμων για τη διοργάνωση διαδηλώσεων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τη μη συμμόρφωση με εντολές διάλυσης των συγκεντρώσεων, την κάλυψη του προσώπου με μάσκες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το πακέτο μέτρων αποσκοπεί στην υποχρεωτική αφαίρεση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούν σε βία, καθώς και στην έναρξη νομικών διαδικασιών σε βάρος των υπευθύνων για τη δημοσίευσή τους.