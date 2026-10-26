Μια εντυπωσιακή προσομοίωση αποκαλύπτει όπως ποτέ άλλοτε τα πρώτα δύο δισεκατομμύρια χρόνια της ιστορίας του σύμπαντος, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang). Το μοντέλο, που ονομάζεται «Lumina», αποτυπώνει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ύλης, της σκοτεινής ύλης και της ακτινοβολίας, δείχνοντας πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες και πώς διαμόρφωσαν το κοσμικό περιβάλλον γύρω τους.

Οι εικόνες και τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της προσομοίωσης παρουσιάζουν τις πρώτες δομές του σύμπαντος με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Λεπτά νήματα σκοτεινής ύλης ενώνονται με αέρια που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των πρώτων κοσμικών δομών.

See the early universe like NEVER before: Incredible simulation reveals exactly what happened in the first 2 billion years of our history https://t.co/IPPGbJRuJf https://t.co/RyURjgKadM — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 26, 2026

Παράλληλα, οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων αέρια, όπως το υδρογόνο και το ήλιο, μετασχηματίστηκαν στις μορφές που παρατηρούμε σήμερα.

«Αισθανόμαστε απίστευτα τυχεροί που κατασκευάζουμε προσομοιώσεις όπως η Lumina», δήλωσε ο δρ, Άαρον Σμιθ, φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας και συν-συγγραφέας επιστημονικής εργασίας για το μοντέλο. Όπως εξήγησε, για πρώτη φορά οι ερευνητές μπορούν να παρακολουθήσουν πώς το υδρογόνο και το ήλιο μετασχηματίστηκαν στη σημερινή τους μορφή σε μια τόσο τεράστια περιοχή του σύμπαντος, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη λεπτομέρεια για την απεικόνιση των γαλαξιών και άλλων φωτεινών αντικειμένων που οδήγησαν σε αυτή τη μεταβολή.

What are the mechanisms behind the formation of spiral galaxies? 🌞 To study this process, researchers conducted simulations on a high-performance computing cluster, modeling how the primordial gas of the early Universe transformed into the astronomical structures we observe today. In the initial stages of the simulation, surrounding gas flows into a region of heightened gravity, where it becomes concentrated. Over the course of several billion years, complex dynamic interactions of matter lead to the formation of a distinct central component. As the simulation progresses toward the present cosmological epoch, clumps of gas—some of which are compact satellite galaxies—spiral inward toward the rotating galaxy and are eventually absorbed by it. It is worth noting that the formation process for the Milky Way is not yet complete; in the future, it is expected to undergo a gravitational interaction with the Andromeda Galaxy. — Black Hole (@konstructivizm) October 25, 2026

Η μεγαλύτερη προσομοίωση του είδους της

Η Lumina δημιουργήθηκε από επιστήμονες του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν και ανήκει στην κατηγορία των προσομοιώσεων κοσμολογίας που συνδυάζουν την ακτινοβολία με την υδροδυναμική. Με απλά λόγια, αξιοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές θεωρίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα βασικά συστατικά του Σύμπαντος και προβλέπει πώς εξελίσσονται αυτές οι διαδικασίες με την πάροδο του χρόνου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Το στοιχείο που κάνει τη Lumina να ξεχωρίζει είναι ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη προσομοίωση αυτού του τύπου που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Μοντελοποιεί έναν κυβικό όγκο του Διαστήματος με μήκος περίπου 1,5 δισεκατομμύριο έτη φωτός σε κάθε πλευρά, σε κλίμακα αντίστοιχη με εκείνη που μπορούν να παρατηρήσουν οι αστρονόμοι με τα ισχυρότερα σημερινά τηλεσκόπια. Ο όγκος αυτός είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερος από εκείνον που είχαν εξετάσει οι προηγούμενες καλύτερες προσομοιώσεις παρόμοιου τύπου.

Lumina models more than 100 times the volume of earlier comparable simulations, tracing the universe’s first 2 billion years while retaining the detail needed to follow galaxy formation. @RoyalAstroSoc https://t.co/R9I8LzOVZW — Phys.org (@physorg_com) October 26, 2026

Επιπλέον, είναι η πρώτη προσομοίωση που επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν το φαινόμενο του επανιονισμού του ηλίου.

Πώς άλλαξε το σύμπαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Το πρώιμο σύμπαν αποτελούνταν από ένα θερμό μείγμα σωματιδίων και ακτινοβολίας που είχε απομείνει μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Καθώς το σύμπαν ψυχόταν, τα ηλεκτρόνια ενώθηκαν με τους ατομικούς πυρήνες, σχηματίζοντας ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα.

Έπειτα από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, άρχισαν να σχηματίζονται τα πρώτα άστρα και οι πρώτοι γαλαξίες. Αυτά παρήγαγαν τεράστιες ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολίας, αρκετά ισχυρής ώστε να απομακρύνει ηλεκτρόνια από τα άτομα και να δημιουργήσει ιονισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλίου.

Καθώς η ακτινοβολία από τα άστρα και τις μαύρες τρύπες που αναπτύσσονταν στα κέντρα των γαλαξιών διαχεόταν στο διάστημα, οι περιοχές ιονισμένου ηλίου επεκτείνονταν και ενώνονταν, θυμίζοντας φυσαλίδες που σχηματίζουν μεγαλύτερες ενότητες. Με τη Lumina, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να μελετούν αυτή τη διαδικασία καθώς εξελίσσεται και να παρατηρούν άμεσα τον αντίκτυπό της στο μοντελοποιημένο σύμπαν.

Η υπολογιστική ισχύς πίσω από τη Lumina

Η δημιουργία της προσομοίωσης απαίτησε περισσότερες από 15.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών, οι οποίες λειτούργησαν στον υπερυπολογιστή Frontier, έναν από τους ταχύτερους στον κόσμο, στο Εθνικό Εργαστήριο του Όουκ Ριτζ στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Η τεράστια υπολογιστική ισχύς ήταν απαραίτητη, ώστε να μοντελοποιηθεί μια τόσο μεγάλη περιοχή του σύμπαντος με την αναγκαία λεπτομέρεια για τη μελέτη του σχηματισμού άστρων, γαλαξιών και μαύρων τρυπών.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας της επιστημονικής εργασίας, δρ Όλιβερ Ζίερ, από το Κέντρο Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν, το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ έχει αναδείξει το πρώιμο σύμπαν σε ένα συναρπαστικό νέο πεδίο της αστροφυσικής. Για να κατανοήσουν οι επιστήμονες όσα παρατηρούν, χρειάζεται να μετατρέπουν τις θεωρίες τους σε λεπτομερείς προβλέψεις.

Οι προσομοιώσεις επιτρέπουν στους ερευνητές να συγκρίνουν τις προβλέψεις των θεωριών τους με τις παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου Τζέιμς Γουέμπ ή του διαστημικού τηλεσκοπίου, Νάνσι Γκρέις Ρόμαν. Αν τα δεδομένα συμφωνούν με τα αποτελέσματα του μοντέλου, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στις θεωρίες. Αντίθετα, οι αποκλίσεις μπορεί να υποδεικνύουν ότι ορισμένες από τις παραδοχές για το σύμπαν χρειάζονται επανεξέταση.