Αποθεωτική ήταν χθες, Κυριακή, η υποδοχή της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, στην πατρίδα της, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη φυγή της.

Νωρίς χθες το πρωί, η Ματσάδο έγραψε στα social media «Είμαι εδώ, μαζί σας», ενώ λίγες ώρες αργότερα έγραψε «Στη Βενεζουέλα! Μαζί! Για την ελευθερία!» και δημοσίευσε βίντεο από τη θερμή υποδοχή στους δρόμους της Βενεζουέλας.

EN VENEZUELA!

JUNTOS!

POR LA LIBERTAD! pic.twitter.com/PeCRruhXSd — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Το συγκεντρωμένο πλήθος κρατούσε σημαίες της χώρας και την περικύκλωσε υπό τους ήχους πανηγυρικής μουσικής.

¡Este día lo vamos a recordar siempre!



Juntos alcanzaremos la Libertad. 🇻🇪 pic.twitter.com/WTpT1LChYl — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2026

Εκατοντάδες πολίτες στο Καράκας κατέκλυσαν δρόμους και γέφυρες, για να τη δουν από κοντά και να χαιρετίσουν την επιστροφή της, ενώ μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή συνόδευε τη διαδρομή της.

Venezuelan opposition leader María Corina Machado has returned to Venezuela and is meeting with her supporters. pic.twitter.com/8SA3wFABH1 — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Η επιστροφή της ενδέχεται να οδηγήσει σε ένταση με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επιχείρησε να προσεταιριστεί ως σύμμαχος ακόμα και πριν από την ανατροπή του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη στήριξή του στη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, την πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, και σύναψε συμφωνίες για την πετρελαϊκή παραγωγή και άλλες επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στη χώρα αυτή. Τον Σεπτέμβριο είπε, επίσης, ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργάνωσης δημοκρατικών εκλογών στη Βενεζουέλα.

Χθες, πάντως, μαθαίνοντας για την επιστροφή της Ματσάδο, σχολίασε ότι «δεν το γνώριζε» και ευχήθηκε «να είναι ασφαλής».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Μαδούρο της είχε απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα, όμως εκείνη έφυγε κρυφά στα τέλη του 2025 για να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αφού προηγουμένως κρυβόταν επί έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το κόμμα της, το Vente Venezuela, η 60χρονη Ματσάδο, που ζούσε εξόριστη στον Παναμά, είχε προσπαθήσει τουλάχιστον επτά φορές να επιστρέψει στη χώρα της, χωρίς να τα καταφέρει μέχρι τώρα.

Εντωμεταξύ, ο Εντμούντο Γκονσάλες, πρώην υποψήφιος για την προεδρία με το κίνημα της Ματσάδο, ο οποίος σήμερα ζει στην Ισπανία, επιβεβαίωσε την επιστροφή της, προαναγγέλλοντας και τη δική του.