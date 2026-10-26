Μια σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε μια γυναίκα στη Βρετανία, η οποία δικαιώθηκε για τη φροντίδα που προσέφερε στην ηλικιωμένη μητέρα της τα τελευταία χρόνια της ζωής της, με το δικαστήριο να αποφασίζει ότι δικαιούται αποζημίωση ύψους 127.500 λιρών. Η υπόθεση της Μπερν Ρότζερς από το Μπρίστολ αφορά μια οικογενειακή διαμάχη που ξεκίνησε μετά τον θάνατο της μητέρας της, Σίλα, το 2020, και έφτασε μέχρι την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος της.

Η ίδια περιέγραψε στο BBC την ανακούφιση που ένιωσε μετά τις δικαστικές αποφάσεις, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «συγκλονιστική». Η υπόθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε από νομικούς ως ιδιαίτερα σημαντική, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ανάλογες διεκδικήσεις από ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών τους, ακόμη και όταν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία για την αμοιβή τους.

Η φροντίδα της μητέρας της για 850 ημέρες

Η Μπερν φρόντιζε τη μητέρα της, η οποία έπασχε από άνοια, για δυόμισι χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Σίλα μετακόμισε στο σπίτι της κόρης της στο Μπρίστολ, καθώς επιθυμούσε να τη φροντίζει η ίδια αντί να προσφύγει σε ακριβές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας ή να μεταφερθεί σε μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τη Μπερν, οι δύο γυναίκες είχαν συμφωνήσει ότι θα λάμβανε αμοιβή για τη συνεχή φροντίδα που θα παρείχε.

«Η μητέρα μου ήρθε να μείνει μαζί μου, άρχισε να είναι πολύ μπερδεμένη και την έβλεπαν να περιπλανιέται στον κήπο. Ήταν προφανές ότι χρειαζόταν φροντίδα. Δεν γνωρίζαμε τι της συνέβαινε», ανέφερε η ίδια. Όπως εξήγησε, η φροντίδα της μητέρας της έμοιαζε με εργασία πλήρους απασχόλησης, καθώς η κατάστασή της γινόταν όλο και πιο απρόβλεπτη και δεν μπορούσε ουσιαστικά να την αφήσει μόνη της.

Η υγεία της Σίλα επιδεινώθηκε σταδιακά. Εκτός από την άνοια, παρουσίασε σειρά σωματικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και μια χρόνια, εξουθενωτική πρόπτωση. Ο σύζυγος της Μπερν, Τζον, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το ζευγάρι μετά τη μετακόμιση της ηλικιωμένης στο σπίτι τους, λέγοντας ότι δεν μπορούσαν ούτε να βγουν για ψώνια, καθώς η φροντίδα της απαιτούσε την παρουσία τους όλο το 24ωρο.

«Ήταν προνόμιο, αλλά χρειάστηκε να βάλουμε τη ζωή μας σε αναμονή για περισσότερα από δύο χρόνια και να οργανώνουμε τα πάντα γύρω από τη φροντίδα της», είπε. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της Σίλα, η σύζυγός του κοιμόταν στο πάτωμα του υπνοδωματίου της μητέρας της, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι ήταν καλά.

Η καταγγελία για απάτη και κλοπή μετά τον θάνατο της Σίλα

Η Σίλα πέθανε τον Απρίλιο του 2020. Λίγο μετά τον θάνατό της, η Μπερν μετέφερε 100.000 λίρες από την περιουσία της μητέρας της, καθώς υποστήριζε ότι τα χρήματα αντιστοιχούσαν στη συμφωνημένη αμοιβή για τη φροντίδα που είχε προσφέρει. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε καταγγελία στην αστυνομία για απάτη και κλοπή. Τα χρήματα κατασχέθηκαν και η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με ποινικές κατηγορίες.

Ωστόσο, το 2022, σε δίκη στο Ποινικό Δικαστήριο του Μπρίστολ, οι ένορκοι την έκριναν αθώα. Μετά την απαλλαγή της από τις κατηγορίες, η Μπερν προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας την αμοιβή της για τη φροντίδα της μητέρας της.

Η ίδια υποστήριξε ότι η Σίλα ήθελε να παραμείνει κοντά στην οικογένειά της και επέμενε να διασφαλίσει ότι η κόρη της θα πληρωνόταν για τις υπηρεσίες που προσέφερε, αντί να χρειαστεί να προσλάβει επαγγελματίες φροντιστές ή να μεταφερθεί σε μονάδα περίθαλψης, επιλογές που θα κόστιζαν χιλιάδες λίρες κάθε μήνα.

«Ήταν πολύ επίμονη και έλεγε σε όποιον ήταν πρόθυμος να την ακούσει ότι ήθελε να φροντίσω να εξασφαλιστούν τα χρήματα για τη φροντίδα της και ότι έπρεπε να βεβαιωθώ πως θα πληρωνόμουν κανονικά», ανέφερε η Μπερν.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης πολλά μηνύματα από τα πέντε αδέλφια της, στα οποία αναφερόταν ότι θα έπρεπε να λάβει κάποια αμοιβή για τη φροντίδα της μητέρας τους, χωρίς ωστόσο να έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο ποσό.

Η Μπερν χαρακτήρισε την καταγγελία σε βάρος της «τρομερή και καταστροφική προδοσία», περιγράφοντας τη συναισθηματική επιβάρυνση που υπέστη από τη μετατροπή μιας οικογενειακής σχέσης σε δικαστική αντιπαράθεση. «Ήταν μια οδυνηρή και βαθιά θλιβερή εμπειρία, καθώς από μια φυσιολογική οικογενειακή σχέση βρέθηκα να αντιμετωπίζομαι ως αποδιοπομπαίος τράγος, με πέντε εναντίον ενός», είπε.

Οι δύο αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου

Το 2025, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι η Μπερν είχε συνάψει άτυπη συμφωνία με τη μητέρα της, βάσει της οποίας δικαιούνταν να λάβει ένα εύλογο ποσό για τη φροντίδα που της παρείχε. Με την ίδια απόφαση, η περιουσία της Σίλα υποχρεώθηκε να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της κόρης της.

Τον Αύγουστο του 2026, δεύτερος δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου καθόρισε το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί στη Μπερν, επιδικάζοντάς της 127.500 λίρες για τις 850 ημέρες φροντίδας που είχε προσφέρει στη μητέρα της.

Μετά τις δύο δικαστικές αποφάσεις υπέρ της, η Μπερν δήλωσε ότι ένιωσε να φεύγει από πάνω της ένα τεράστιο βάρος. «Ήταν υπέροχο να δικαιώνομαι. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ πλέον να συνεχίσω τη ζωή μου, το υπόλοιπο της συνταξιοδότησής μου», ανέφερε.

Ο σύζυγός της δήλωσε περήφανος για εκείνη, επειδή υπερασπίστηκε τη μητέρα της, τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων και τον ίδιο της τον εαυτό. Όπως είπε, η δικαστική διαμάχη διήρκεσε εννέα χρόνια και ήταν μια μακρά και δύσκολη διαδρομή, η οποία τελικά οδήγησε στη δικαίωση.

Γιατί η υπόθεση μπορεί να επηρεάσει και άλλες οικογένειες

Νομικοί που μίλησαν στο BBC εκτίμησαν ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν μελλοντικές υποθέσεις, παρότι η συγκεκριμένη δικαστική κρίση δεν δημιουργεί αυτομάτως δεσμευτικό νομικό προηγούμενο.

Η Έμμα Χόλαντ, εταίρος με ειδίκευση σε υποθέσεις καταπιστευμάτων και δικαστικών διαφορών στη δικηγορική εταιρεία Στιούαρτς, εξήγησε ότι η υπόθεση δείχνει πως τα δικαστήρια είναι διατεθειμένα να εφαρμόζουν τις συνήθεις αρχές του συμβατικού δικαίου και στις οικογενειακές σχέσεις, κάτι που, όπως είπε, δεν ήταν προηγουμένως ξεκάθαρο.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό σημαίνει ότι τα μέλη μιας οικογένειας ενδέχεται να δικαιούνται αμοιβή για τη φροντίδα συγγενών τους, εφόσον υπάρχει άτυπη συμφωνία, ακόμη και αν δεν έχει καθοριστεί εκ των προτέρων συγκεκριμένο ποσό.

«Πρόκειται για προσεκτικά διατυπωμένες και καλά αιτιολογημένες αποφάσεις από δικαστές υψηλού κύρους. Θεωρώ, επομένως, πολύ πιθανό ότι τα μελλοντικά δικαστήρια θα τις ακολουθήσουν», ανέφερε η Χόλαντ.

Από την πλευρά της, η Μπεθ Μίντλετον, ανώτερη συνεργάτιδα με ειδίκευση στη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας και στις δικαστικές διαφορές στη δικηγορική εταιρεία Τζέι Εμ Νταμπλγιου, χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά σημαντική», εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για νέες διεκδικήσεις.

Η Σαράμα Ντάτον, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Κόλιερ εντ Μπρίστοου, με ειδίκευση στα καταπιστεύματα, τις κληρονομιές και τις διαθήκες, δήλωσε επίσης ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν τη μελλοντική δικαστική πρακτική.

Όπως εξήγησε, οι αποφάσεις δείχνουν ότι τα δικαστήρια είναι διατεθειμένα να εξετάζουν τη συνολική πραγματικότητα της φροντίδας ενός ηλικιωμένου συγγενή, πέρα από τις επιμέρους εργασίες που απαιτούνται. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η συνεχής επίβλεψη, η ανάληψη ευθύνης και οι περιορισμοί στην προσωπική ελευθερία του φροντιστή.

Η Μπερν δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για το ενδεχόμενο η υπόθεσή της να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους στο μέλλον, χαρακτηρίζοντας αυτήν την πιθανή εξέλιξη ως την κληρονομιά της μητέρας της. «Είναι μια τεράστια νίκη για τους ανθρώπους που παρέχουν φροντίδα παντού», πρόσθεσε ο Τζον, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι οικογένειες πρέπει να συζητούν ανοιχτά τι θεωρείται δίκαιο.\

Η οικογένεια προτίθεται να ασκήσει έφεση για το ποσό

Παρά τη δικαίωση της Μπερν, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά. Η απόφαση που αναγνώρισε το δικαίωμά της να αμειφθεί για τη φροντίδα της μητέρας της δεν μπορεί να προσβληθεί με έφεση. Ωστόσο, η περιουσία της Σίλα προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της δεύτερης απόφασης, με την οποία καθορίστηκε το ποσό των 127.500 λιρών.

Εκτελεστής της περιουσίας της Σίλα είναι ο αδελφός της Μπερν, Άντριου Γουίλς. Σε δήλωσή του εκ μέρους της περιουσίας, ανέφερε ότι η μόνη συμφωνία για την οποία γνώριζαν τα αδέλφια ήταν να καταβάλλονται στη Μπερναντέτ, όπως αποκάλεσε την αδελφή του, 50 λίρες την εβδομάδα για τα καθημερινά της έξοδα διαβίωσης, καθώς και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβαρυνόταν οικονομικά από τη φροντίδα της μητέρας τους.

«Δεν είχαμε ενημερωθεί για οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ της μητέρας μας και της Μπερναντέτ», ανέφερε.

Στη δήλωση προστέθηκε ότι ο ίδιος προσπάθησε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας να παραμείνει ανεξάρτητος και να ενεργεί προς το συμφέρον της περιουσίας. Υποστήριξε, επίσης, ότι η περιουσία ήταν πάντα πρόθυμη να καλύψει τα πραγματικά έξοδα της Μπερν, καθώς και να της καταβάλει ένα επιπλέον ποσό ως αναγνώριση των προσπαθειών της για τη φροντίδα της μητέρας τους.

«Προσπαθούσαμε πάντα να είμαστε δίκαιοι. Δυστυχώς, η Μπερναντέτ δεν αποδέχθηκε τις προσφορές μας και αντίθετα, κίνησε δικαστικές διαδικασίες εναντίον της περιουσίας», κατέληξε ο Άντριου Γουίλς.