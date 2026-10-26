Νέα επίθεση κατά του υποψήφιου γερουσιαστή, Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εμφάνισής του στο Μίσιγκαν την Κυριακή, συνδέοντας τον πολιτικό με τους δράστες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι θα επιτρέψουν την είσοδο βίαιων, αντιαμερικανών τρομοκρατών στις ΗΠΑ.

«Βρίσκομαι εδώ για να αποτρέψω έναν τζιχαντιστή, μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας από το να γίνει γερουσιαστής των ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον ακούσει στο Πορτ Χάρον, μια περιοχή του Μίσιγκαν όπου το 2024 είχε εκλεγεί με ποσοστό 66%.

Αν κερδίσει ο ελ Σαγιέντ, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται γερουσιαστής των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προσπαθεί να τον παρουσιάσει ως έναν ακραίο αντιαμερικανό μουσουλμάνο, όμως χθες έφτασε τις επιθέσεις του σε νέο επίπεδο συγκρίνοντάς τον με τους τρομοκράτες που έκαναν αεροπειρατεία στην πτήση 93 της εταιρείας United στη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το Μίσιγκαν είναι μια από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο ελ Σαγιέντ και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής Μάικ Ρότζερς δίνουν μάχη για να κερδίσουν μια έδρα στη Γερουσία η οποία ενδέχεται να καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει το σώμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε χθες την ψήφο υπέρ του Ρότζερς με τις ενέργειες του Τοντ Μπίμερ, με καταγωγή από το Μίσιγκαν, και άλλων επιβατών της πτήσης 93 που αντιστάθηκαν στους αεροπειρατές.

«Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα το Μίσιγκαν πρέπει να υψώσει το ανάστημά του και να πολεμήσει, όπως έκανε ο Τοντ, για να σταματήσει έναν τζιχαντιστή από το να εισέλθει στο Καπιτώλιο», υπογράμμισε.

Αν κερδίσει ο ελ Σαγιέντ «θα είναι ο μοναδικός γερουσιαστής που θα χρειάζεται να περνά από ανιχνευτή μετάλλων προτού του επιτραπεί να εισέλθει στη Γερουσία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο ελ Σαγιέντ έχει απορρίψει τις κατηγορίες εις βάρος του και χθες το βράδυ στράφηκε εναντίον του Τραμπ.

«Κατανοώ ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσβάλλεται προσωπικά από το μικρό μου όνομα», είπε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. «Δεν τον ενοχλεί και τόσο όταν πρόκειται για ένα όνομα που συνδέεται με τους Σαουδάραβες -οι οποίοι χρηματοδοτούν την εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private equity) του γαμπρού του- και δεν φαίνεται να τον ενοχλεί ιδιαίτερα ούτε όταν πρόκειται για τους Καταριανούς, οι οποίοι του χαρίζουν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε.

Η εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ, φέρεται να έχει λάβει δισεκατομμύρια από οντότητα της σαουδαραβικής κυβέρνησης, ενώ το Κατάρ δώρισε στον Αμερικανό πρόεδρο ένα αεροσκάφος Boeing 747.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την προεκλογική εμφάνιση του Τραμπ, που αποτελούνταν κυρίως από λευκούς, επευφήμησε τα σχόλια του Τραμπ για τον ελ Σαγιέντ. Ορισμένοι μάλιστα φώναξαν «προδότης» και άλλοι «απελάστε τον», παρόλο που ο ελ Σαγιέντ έχει γεννηθεί στο Μίσιγκαν.

Και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ρότζερς έχει ισχυριστεί χωρίς στοιχεία ότι ο ελ Σαγιέντ συνδέεται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών το αρνείται και έχει δηλώσει ότι είναι «επαίσχυντο» εκ μέρους του Ρότζερς να αμφισβητεί την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.