Οι ΗΠΑ αποκατέστησαν την πλήρη πρόσβαση της Ουκρανίας στις δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου Starlink, καθώς και στις προειδοποιήσεις για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε τα δύο ζητήματα με την αμερικανική κυβέρνηση στο Όσλο, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και η έλλειψη συστημάτων αεράμυνας.

«Είμαι ευγνώμων στους Αμερικανούς και στην ομάδα μας, καθώς δύο από αυτά τα ζητήματα, οι πληροφορίες και το Starlink/Starshield, έχουν επιλυθεί από σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος τηλεοπτική συνέντευξή του.

Η πρόσβαση της Ουκρανίας στη στρατιωτικών προδιαγραφών υπηρεσία Starshield της Starlink είχε περιοριστεί έπειτα από τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη συμφωνία των ΗΠΑ για το ρωσικό ντίζελ και τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Τόσο ο ιδιοκτήτης της Starlink, Έλον Μασκ, όσο και ο Τραμπ έχουν αρνηθεί ότι ευθύνονται για τον περιορισμό της πρόσβασης. Ωστόσο, ο Μασκ δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η Ουκρανία παραβίασε τους όρους χρήσης της Starlink, αφού χρησιμοποποίησε τις πολιτικές υπηρεσίες της για επιθέσεις.

Παραμένει άλυτο το πρόβλημα με τους πυραύλους Patriot

Παρά την αποκατάσταση της πρόσβασης στις υπηρεσίες Starlink και στις πληροφορίες για τις επικείμενες επιθέσεις, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της αεράμυνας, καθώς και έλλειψη αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

«Τα πράγματα προχωρούν πολύ αργά, πιο αργά απ’ όσο πετούν οι ρωσικοί πύραυλοι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις στην παράδοση των απαραίτητων όπλων.

«Δεν μπορείς να λες “ναι, θα σας δώσουμε τους πυραύλους” και στη συνέχεια να μην τους παραδίδεις για έναν ή δύο μήνες. Απλώς δεν λειτουργεί έτσι», πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο οι τεχνικές συνομιλίες για την ειρήνη, χωρίς την παρουσία ηγετών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς τη συμμετοχή των ηγετών των χωρών.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέφερε την πρότασή του για μια τριμερή συνάντηση, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, στην οποία θα συμμετάσχουν ο ίδιος, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το ζήτημα των εδαφών αποτελεί κόκκινη γραμμή, η οποία μπορεί να συζητηθεί αποκλειστικά σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε ο Ζελένσκι. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να προσέλθει σε μια συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών έχοντας προηγουμένως «άρει όλες τις κυρώσεις».

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο Πούτιν είναι ο μοναδικός άνθρωπος στη Ρωσία που μπορεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου ή να συζητήσει ουσιαστικά βασικά ζητήματα, όπως η τύχη των σχεδόν 20% των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Δύο νεκροί και 17 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με περισσότερα από 100 drones στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στην περιφέρεια Βορόνεζ της Ρωσίας, έπειτα από επίθεση με περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Όπως δήλωσε, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα εντόπισε και κατέστρεψε 113 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, πάνω από τη μητροπολιτική περιοχή του Βορόνεζ και αρκετές άλλες περιοχές της περιφέρειας.

@Tommy1854761526 @KRlolz99871 @bucktron2021 @TravisSmit28931 @IanWrig67007358 @ChucklesVanPut @NAFOfellaLotte @Rogozin Is Voronezh winning? 🤔🤔🤔 https://t.co/x9SgCIZUeE — IvanoFarsky⚪⚫⚪ (@slovakianfella) October 26, 2026

«Σημαντικός αριθμός τραυματιών, μεταξύ των οποίων δύο σοβαρά τραυματισμένοι, επέβαιναν σε τρένο που κινούνταν στα προάστια της Βορόνεζ, στην αριστερή όχθη, όταν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν πάνω του», ανέφερε ο Γκούσεφ.

Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας περίπου 140 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και έναν πύραυλο κατά ραντάρ.

Στη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Μιχαΐλο Σεμίκιν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στα παράθυρα ενός ξενοδοχείου, σε δύο λεωφορεία, σε αυτοκίνητα, σε ένα σπίτι και σε τέσσερα βοηθητικά κτίσματα, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

The moment when Shahed drones arrived in the settlement of Krasnopavlivka, Kharkiv region, was yesterday around 20:00. https://t.co/S2ZuQgH9lR — Z.O.V Military (@WarHunter2222) October 26, 2026

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου τραυματίστηκαν επίσης δύο άνθρωποι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, καθώς και μια αποθήκη στην ευρύτερη περιοχή και έναν ακόμη σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια Χμελνίτσκι.

Επιπλέον, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο λιμενικές εγκαταστάσεις στο Τσορνομόρσκ, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν προς τη γειτονική Οδησσό, το οποίο, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.