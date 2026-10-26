Ένας Αμερικανός εξορκιστής, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει απομακρύνει δαίμονες από 50.000 ανθρώπους μέσα σε πέντε δεκαετίες, περιγράφει αυτό που θεωρεί έναν νέο, τρομακτικό τρόπο με τον οποίο ο διάβολος προσεγγίζει τα θύματά του. Ο Μπομπ Λάρσον, γνωστός από τη δεκαετία του 1980 για τις ραδιοφωνικές εκπομπές του, στις οποίες πραγματοποιούσε εξορκισμούς σε ζωντανή σύνδεση μέσω τηλεφώνου, στρέφει πλέον την προσοχή του στην τεχνητή νοημοσύνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ιστοσελίδες που σχετίζονται με πνευματικές αναζητήσεις.

Σήμερα, ο Λάρσον πραγματοποιεί εξορκισμούς εξ αποστάσεως μέσω Skype και Zoom, χρεώνοντας από 295 έως 395 δολάρια για μία συνεδρία βιντεοκλήσης διάρκειας μίας ώρας. Η τελευταία προειδοποίησή του αφορά τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης και οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να παρασύρουν ευάλωτους ανθρώπους προς τον αποκρυφισμό.

Μιλώντας στην «Daily Mail», ο εξορκιστής υποστήριξε ότι έχει αναλάβει περιπτώσεις ανθρώπων τους οποίους θεωρεί ότι κατέληξαν να κυριευθούν από δαιμονικές δυνάμεις έπειτα από τη χρήση του ChatGPT και άλλων chatbots. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν τη δική του θρησκευτική ερμηνεία των εμπειριών που περιγράφει και δεν αποδεικνύουν ότι η χρήση ενός chatbot προκαλεί δαιμονική κατοχή.

Η γυναίκα που, σύμφωνα με τον εξορκιστή, ανέπτυξε ερωτική σχέση με chatbot

Ο Λάρσον περιέγραψε την περίπτωση μιας νεαρής γυναίκας, η οποία, όπως είπε, συνομιλούσε με ένα chatbot και σταδιακά οδηγήθηκε σε ολοένα πιο παράξενες σκέψεις. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η κατάσταση έφτασε στο σημείο το σύστημα να της λέει να αυτοκτονήσει.

«Δούλεψα πρόσφατα με μια νεαρή γυναίκα που συνομιλούσε με ένα chatbot και αυτό το πράγμα την έσπρωχνε όλο και πιο βαθιά σε πολύ παράξενους τρόπους σκέψης, μέχρι που έφτασε στο σημείο να της λέει να αυτοκτονήσει», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, η γυναίκα αναζητούσε αγάπη και συναισθηματική σύνδεση, με αποτέλεσμα να αναπτύξει ρομαντική προσκόλληση στο chatbot. Ο ίδιος περιέγραψε τη σχέση αυτή ως «μια ερωτική σχέση με αυτό το πράγμα».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αφήγηση δεν αποκαλύπτει το πλήρες περιεχόμενο των συνομιλιών ούτε τεκμηριώνει τι προκάλεσε τη συναισθηματική δυσφορία της γυναίκας. Ακόμα και στην περίπτωση που ένα chatbot έδινε επιβλαβείς απαντήσεις, αυτό δεν θα αποδείκνυε ότι οι εμπειρίες της είχαν υπερφυσική αιτία.

Ο Αμερικανός εξορκιστής θεωρεί επίσης ότι τα chatbots και οι ιστοσελίδες πνευματικού περιεχομένου μπορούν να προσελκύσουν ανθρώπους που αναζητούν αγάπη ή απαντήσεις σε προσωπικά ερωτήματα, οδηγώντας τους, κατά την άποψή του, στη μαγεία και τον αποκρυφισμό.

«Μερικές φορές δημιουργούν μια σύνδεση με μια φωνή που τους μιλά μέσω του ChatGPT ή κάποιου άλλου συστήματος. Όμως αναζητούν επικοινωνία με ένα άλλο βασίλειο. Ψάχνουν μια απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τραύμα, η μαγεία και οι προειδοποιήσεις της Καθολικής Εκκλησίας

Ο Λάρσον πιστεύει ότι η δαιμονική κατοχή συνδέεται συχνά με τραυματικές εμπειρίες ή δυσλειτουργικές καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου. Όπως υποστηρίζει, ορισμένοι άνθρωποι θυμώνουν με τον Θεό και στη συνέχεια στρέφονται στη μαγεία ή τον αποκρυφισμό. Η συγκεκριμένη ερμηνεία αντανακλά τις προσωπικές του πεποιθήσεις και δεν αποτελεί ιατρική αξιολόγηση των ανθρώπων για τους οποίους μιλά.

Η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνει ότι πριν από την παραπομπή κάποιου για επίσημο εξορκισμό πρέπει να προηγούνται εκτενείς ιατρικές, ψυχολογικές και ψυχιατρικές αξιολογήσεις. Για την τέλεση ενός μεγάλου εξορκισμού απαιτείται επίσης η έγκριση επισκόπου ή η ανάθεση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε ιερέα από τον τοπικό επίσκοπο. Οι σχετικές οδηγίες προβλέπουν τη συμμετοχή ειδικών της ιατρικής και της ψυχικής υγείας κατά τη διερεύνηση ισχυρισμών περί δαιμονικής κατοχής.

Οι πρακτικές του Λάρσον έχουν δεχτεί αμφισβήτηση και στην τηλεόραση. Σε επεισόδιο της εκπομπής «Dr. Phil» το 2019, ένα ζευγάρι περιέγραψε την εμπειρία του από εξορκισμούς, με τον παρουσιαστή Φιλ ΜακΓκρο να αμφισβητεί την πεποίθηση ότι οι εμπειρίες τους οφείλονταν σε δαίμονες και να προτείνει ψυχολογικές ερμηνείες.

Ο ίδιος ο Λάρσον επιμένει ότι το έργο του αποτελεί μορφή χριστιανικής διακονίας. Όπως εξηγεί, χρησιμοποιεί προσευχές και εντολές στο όνομα του Ιησού Χριστού για να απομακρύνει αυτό που θεωρεί κακά πνεύματα.

Από τις σανίδες Ουίτζα στις ιστοσελίδες για τις «δίδυμες φλόγες»

Η προειδοποίησή του εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μεταβάλλει την επαφή των ανθρώπων με όσα ο ίδιος θεωρεί αποκρυφιστικές πρακτικές.

Ως παράδειγμα, ο Λάρσον αναφέρθηκε σε μια γυναίκα η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήρθε αντιμέτωπη με έναν δαίμονα αφού επισκέφθηκε ιστοσελίδα σχετική με τις λεγόμενες «δίδυμες φλόγες». Πρόκειται για μια ιδέα του κινήματος της Νέας Εποχής, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα πνευματικό ταίρι που αποτελεί το άλλο μισό της ψυχής ενός ανθρώπου.

«Ακολούθησε όλα όσα της έλεγαν σχετικά με το πώς να συναντήσει τη δίδυμη φλόγα της, την αληθινή της αγάπη, αυτό το πνευματικό ον που θα ερχόταν κοντά της», εξήγησε.

«Τελικά, κατέληξε να έχει σεξουαλικές εμπειρίες με δαίμονες και αυτό εκτροχίασε εντελώς τη ζωή της», υποστήριξε.

Η περιγραφή αυτή αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο Λάρσον ερμηνεύει όσα φέρεται να βίωσε η γυναίκα και δεν αποδεικνύει ότι συνέβη κάποια υπερφυσική συνάντηση.

Η πρώτη εμπειρία εξορκισμού στις ΗΠΑ και η 15χρονη από το Μιζούρι

Το ενδιαφέρον του Λάρσον για τους εξορκισμούς ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου παρακολούθησε για πρώτη φορά έναν εξορκισμό. Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ ωμή, πολύ βίαιη, πολύ σωματική» και αναρωτήθηκε αν αντίστοιχα περιστατικά δαιμονικής κατοχής μπορούσαν να συμβούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε, όταν άρχισε να ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, πριν από περίπου μισό αιώνα, η ενημέρωση γύρω από τους εξορκισμούς ήταν περιορισμένη εκτός της Καθολικής Εκκλησίας. «Έξω από την Καθολική Εκκλησία, οι περισσότερες εκκλησίες έλεγαν ελάχιστα για το θέμα, δεν γνώριζαν τίποτα γι’ αυτό. Δεν υπήρχαν βιβλία πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο», ανέφερε.

Η πρώτη του εμπειρία στις ΗΠΑ με ένα περιστατικό που ο ίδιος ερμήνευσε ως δαιμονική κατοχή σημειώθηκε, ενώ εκφωνούσε ομιλία σε μια χριστιανική ομάδα νέων. Τότε, όπως θυμάται, τον πλησίασε ένα νεαρό κορίτσι.

«Μου είπε: “Δεν πιστεύω στον Θεό σου”. Τη ρώτησα: “Γιατί δεν πιστεύεις στον Θεό;”. Μου απάντησε: “Πιστεύω στον διάβολο”. Τη ρώτησα: “Τότε, γιατί πιστεύεις στον διάβολο;”. Και μου είπε: “Κάνω σεξ με τον διάβολο”», αφηγήθηκε.

Ο Λάρσον περιέγραψε τη μετάβαση από μια συνηθισμένη συζήτηση σε αυτή την αποκάλυψη ως κάτι που πήγε «από το μηδέν στο εκατό», παραδεχόμενος ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το υποτιθέμενο δαιμονικό ον άρχισε να μιλά και ισχυρίστηκε ότι προερχόταν από την Αγγλία. Ο Λάρσον υποστήριξε ότι το κορίτσι, ηλικίας 15 ετών από μια αγροτική περιοχή του Μιζούρι, μιλούσε με βρετανική προφορά και χρησιμοποιούσε την αγγλική γλώσσα όπως τη μιλούσε η βασίλισσα της Αγγλίας.

Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί προσωπική ανάμνηση του εξορκιστή. Μια αλλαγή στην προφορά ή στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι έχει κυριευθεί από δαιμονικές δυνάμεις.

Ένας πρώην ιεραπόστολος τον βοήθησε να πραγματοποιήσει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως εξορκισμό. Ο Λάρσον παραδέχτηκε ότι δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις και ότι δεν ζήτησε ούτε τη διεύθυνση του κοριτσιού για να επικοινωνήσει αργότερα μαζί της και να διαπιστώσει πώς ήταν.

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν ήξερα καν αρκετά ώστε να ζητήσω τη διεύθυνσή της και να επικοινωνήσω αργότερα για να δω πώς ήταν. Ήμουν απλώς σε κατάσταση σοκ», είπε. Η παραδοχή του ότι δεν υπήρξε μεταγενέστερη επικοινωνία σημαίνει ότι η μετέπειτα κατάσταση του κοριτσιού παραμένει αδιευκρίνιστη.

Πώς εκπαιδεύτηκε στους εξορκισμούς και πώς ξεκίνησε η ραδιοφωνική εκπομπή

Μετά το περιστατικό, ο Λάρσον άρχισε να μελετά καθολικές πραγματείες και βιβλία από διάφορες χώρες, προσπαθώντας να μάθει μόνος του πώς να πραγματοποιεί εξορκισμούς.

Όπως εξήγησε, αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσπάθειά του να συζητήσει το θέμα με ιερείς και πάστορες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό. «Ένα πράγμα που με προβλημάτιζε πραγματικά ήταν ότι δεν μπορούσα να μιλήσω με ιερείς και πάστορες γι’ αυτό. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει για το θέμα και με απέκλεισαν. Έτσι, αναγκάστηκα να ακολουθήσω τον δικό μου δρόμο, επειδή η οργανωμένη Εκκλησία δεν ήθελε καμία σχέση με αυτό», δήλωσε.

Στη συνέχεια, άρχισαν να επικοινωνούν μαζί του άνθρωποι μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής του «Talk Back», η οποία τον έκανε γνωστό τη δεκαετία του 1980. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ορισμένοι ακροατές εκδήλωναν συμπεριφορές που ερμήνευε ως δαιμονικές ακόμα και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους μαζί του.

«Είχα μεγάλη περιέργεια και μετά άρχισε απλώς να συμβαίνει. Οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε εμένα. Καλούσαν στη ραδιοφωνική μου εκπομπή και, ενώ μιλούσαν μαζί μου, εκδήλωναν δαιμονική συμπεριφορά», ανέφερε.

Εξορκισμοί μέσω Zoom και Skype με χρέωση έως 395 δολάρια

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εκκλησίας Πνευματικής Ελευθερίας του Λάρσον, η διαδικασία ενός εξορκισμού αρχίζει με ερωτήσεις σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον του ανθρώπου, το θρησκευτικό ιστορικό του και τις σημερινές πεποιθήσεις του. Στη συνέχεια, ο εξορκιστής επιχειρεί να απομακρύνει αυτό που θεωρεί κακό πνεύμα μέσω προσευχών και εντολών στο όνομα του Ιησού Χριστού.

Σε δημοσίευμα του 2017, το «Cronkite News» περιέγραψε τον Λάρσον να χρησιμοποιεί έναν σταυρό, μια Βίβλο και αγιασμό. Σύμφωνα με την περιγραφή, πίεζε τον σταυρό και τη Βίβλο στο κεφάλι και την πλάτη ενός ανθρώπου, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω του προσεύχονταν και διέταζαν το υποτιθέμενο πνεύμα να αποχωρήσει.

Η πρακτική του διαφέρει από την επίσημη τελετή εξορκισμού της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία περιλαμβάνει προσευχές, αναγνώσματα από τη Βίβλο, αγιασμό και το σημείο του σταυρού. Οι οδηγίες της Εκκλησίας υπογραμμίζουν, επίσης, ότι δεν πρέπει να αποδίδεται βιαστικά η συμπεριφορά ενός ανθρώπου στον διάβολο και ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση πριν από την τέλεση ενός εξορκισμού.

«Με τον Χριστό υπάρχει ελπίδα», λέει ο Αμερικανός εξορκιστής

Παρά τις προειδοποιήσεις του για την τεχνητή νοημοσύνη και τις διαδικτυακές πνευματικές αναζητήσεις, ο Λάρσον υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους μέσω της πίστης στον Χριστό. Το μήνυμά του επικεντρώνεται στην απομάκρυνση από όσα ο ίδιος θεωρεί σατανικές επιρροές και στην ενίσχυση της σχέσης με τον Θεό.

«Ο Χριστός είναι πιο ισχυρός από τον διάβολο. Σταματήστε να παίζετε το παιχνίδι του Σατανά και αρχίστε να χτίζετε τη ζωή σας πάνω στη σχέση σας με τον Θεό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξορκισμοί μπορεί να αποτελέσουν μια εμπειρία που θα βοηθήσει κάποιον να γίνει ένας υγιής, στοργικός και παραγωγικός άνθρωπος. «Ό,τι κι αν έχει περάσει ένας άνθρωπος, όποιο τραύμα κι αν έχει βιώσει, όποια δυσλειτουργία κι αν έχει υπάρξει στη ζωή του, όσο κι αν έχει υποφέρει, με τον Χριστό υπάρχει ελπίδα και μέσω της απελευθέρωσης και του εξορκισμού υπάρχει ελπίδα», κατέληξε.