Σχόλια προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όταν αναφέρθηκε στην εμφάνιση της 43χρονης ράπερ Νίκι Μινάζ, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Ο Τραμπ, μιλώντας στους υποστηρικτές του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, διέκοψε την ομιλία του για να σχολιάσει τα οπίσθια της γνωστής ράπερ, απευθύνοντας στη Νίκι Μινάζ μια απρόσμενη αναφορά που προκάλεσε αντιδράσεις στο κοινό.

«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ…ο. Αυτόν της Νίκι Μινάζ», είπε χαρακτηριστικά, με το ακροατήριο να αντιδρά με έντονα χειροκροτήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος την κάλεσε στη συνέχεια να σηκωθεί όρθια: «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος», ανέφερε, επιμένοντας στο σχόλιό του.

Στη συνέχεια, επιχειρώντας να επιστρέψει στο προηγούμενο θέμα της ομιλίας του, ο Τραμπ έσπευσε να προσθέσει ότι ελπίζει η τραγουδίστρια να μην προσβλήθηκε από την αναφορά του, συμπληρώνοντας πως η ίδια βρίσκεται εδώ και καιρό στο πλευρό του.

Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan: “That’s hard to miss. Stand up” https://t.co/EVbHdDw0t0 — Pop Base (@PopBase) October 25, 2026

Η παρουσία της Νίκι Μινάζ στη συγκέντρωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της δημόσιας στήριξης που έχει εκφράσει η ίδια τα τελευταία χρόνια προς τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA (Make America Great Again).

Η ράπερ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν θα αλλάξει».