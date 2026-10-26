Ρωσικό πλήγμα στη διάρκεια της νύκτας στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαΐλο Σεμίκιν.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, ανακοίνωσε επίσης μέσω του Telegram η ουκρανική υπηρεσία άμεσης δράσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, και πάλι μέσω του Telegram, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν έναν σταθμό ηλεκτροδότησης στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, μια αποθήκη στη γύρω περιοχή και άλλον έναν ενεργειακό σταθμό στην περιφέρεια του Χμελνίτσκι.

Επιπλέον στοχοθέτησαν λιμενικές υποδομές στο Τσορνομόρσκ καθώς και ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε προς την Οδησσό και χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Οι ΗΠΑ έχουν πιέσει την Ουκρανία να αναστείλει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, για τα οποία υποστηρίζουν ότι συμβάλλουν στην αύξηση των ήδη υψηλών τιμών της ενέργειας, ένα ευαίσθητο ζήτημα για την κυβέρνηση Τραμπ που διεξάγει πόλεμο στο Ιράν ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν τον ερχόμενο μήνα.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Κυριακή, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι για να σταματήσει το Κίεβο τα πλήγματα, πρέπει η Μόσχα να σταματήσει να πλήττει ενεργειακές υποδομές.

Εναλλακτικά οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιτρέψουν τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starshield πάνω από τη Ρωσία ώστε να εντοπίζει εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων ή να προμηθεύσουν στην Ουκρανία πυραύλους Patriot, πρόσθεσε