Τρεις υπόπτους συνέλαβαν οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια πρωινής επιχείρησης, για την πρόσφατη, πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών και μέσα ενημέρωσης του χασεμιτικού βασιλείου.

«Συλλάβαμε τους δολοφόνους, ερευνούμε όλες τις περιστάσεις που έσπρωξαν αυτούς τους νέους ανθρώπους στον εξτρεμισμό, και θα φροντίσουμε να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί ότι ενέχεται», τόνισε μέσω X ο Ιορδανός υπουργός Εσωτερικών, Μάζεν αλ Φαράγια, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

عندما طلبنا من الناس الاطمئنان لم نطلب ذلك لمجرد أننا نقول أو ندعو؛ بل لأننا عازمين على منحهم أسبابًا حقيقية للاطمئنان. ضبطنا القتلة، ونراجع كل الظروف التي توصل الشباب للتطرف، ونحاسب كل من تثبت مشاركته. سنحوّل هذه المأساة إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنين. حفظ الله الأردن. — Mazin AlFarrayeh (@maznfra) October 26, 2026

شاهد | "المملكة" ترصد المنزل الذي تحصّن به الإرهابيون منفذو الهجوم على كنيسة حمود حيث تم القبض عليهم#الأردن #عملية_الكرك_الإرهابية #هنا_المملكة pic.twitter.com/Xcb4xkxWEF — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 26, 2026

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών του βασιλείου, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση εναντίον χριστιανών στη χώρα, που διαπράχθηκε από ενόπλους στο χωριό Χαμούντ (νότια) την Παρασκευή.

🇯🇴 Shouting Allah Hu Akbar, Muslim terrorists attack a Church funeral in a Christian village in Hamoud of Jordan, killing Seven and wounding ten people, some were critically injured. pic.twitter.com/pUDUKO1Qiz — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) October 24, 2026

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι οι «τρεις τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι» για την επίθεση συνελήφθησαν νωρίς το πρωί «μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι» στην επαρχία Καράκ, όπου βρίσκεται επίσης η εκκλησία που μπήκε στο στόχαστρο.

Όπως μετέδωσε η ίδια πηγή μέσω X, «και οι τρεις τραυματίστηκαν» σε ανταλλαγή πυρών, ενώ «κανένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας» δεν υπέστη τραυματισμό.

Νωρίτερα, η διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας ανέφερε πως οι δράστες εισέβαλαν στην ελληνορθόδοξη εκκλησία και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας.

Καταγγέλλοντας την «τρομοκρατική» ενέργεια, ο Ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες στην Καράκ, τόνισε μέσω X την Παρασκευή πως η χώρα του θα επιβάλει τις «σκληρότερες» ποινές στους δράστες.

Στην επαρχία Καράκ, με συνολικά 375.000 κατοίκους, ζει μεγάλη κοινότητα χριστιανών.

Οι χριστιανοί αποτελούν περί το 3% του πληθυσμού της Ιορδανίας (11 εκατομμύρια συνολικά), που είναι κατά πλειονότητα σουνιτικός.

Στο βασίλειο κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος από την Παρασκευή, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά και στα δημόσια κτίρια.