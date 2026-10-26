Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο.

Όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP πρόκειται για πύραυλο που εκτόξευσε εναντίον του Ριάντ το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά – γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι – που πρόσκειται στο Ιράν και τις τελευταίες εβδομάδες έχει βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, ειδικά το διεθνές αεροδρόμιό της.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσε προς την κατεύθυνση του Ριάντ η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.