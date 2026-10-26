Μία ημέρα πριν από τις αυριανές (27/10) εκλογές στο Ισραήλ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται στις προεκλογικές αφίσες του Λικούντ δίπλα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι. «Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου. Μην τους αφήσετε να κερδίσουν», προειδοποιεί το σύνθημα. Η Τουρκία έχει γίνει εργαλείο της προεκλογικής εκστρατείας στο Ισραήλ, αλλά στην Άγκυρα το ερώτημα είναι διαφορετικό: Εάν ο Νετανιάχου χάσει την εξουσία, μπορεί να αρχίσει η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών;

Οι εκλογές μπορούν να αλλάξουν τη διαχείριση της αντιπαράθεσης. Δεν μπορούν, όμως, από μόνες τους να καταργήσουν τη σύγκρουση των στρατηγικών επιδιώξεων. Η αντίληψη ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε υπαρξιακή απειλή, η οποία κερδίζει έδαφος μεταξύ Ισραηλινών πολιτικών και αναλυτών, και η επιδίωξη της Άγκυρας να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη δημιουργούν μια σύγκρουση που δύσκολα μπορεί να επιλυθεί με την απλή εναλλαγή κυβέρνησης.

Ωστόσο, μια στροφή στις ισραηλινοτουρκικές σχέσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης του Νετανιάχου δεν αποτελεί αβάσιμο ενδεχόμενο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και η Τουρκία θα είναι διατεθειμένη να αλλάξει τη δική της πολιτική.

Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει αποδώσει προσωπικά στον Νετανιάχου μεγάλο μέρος της κρίσης. Τον Σεπτέμβριο, σε συνέντευξή του στο Newsweek, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε την παρουσίαση της χώρας του ως νέας ισραηλινής απειλής με την προεκλογική συγκυρία και ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία «δεν τρέφει εχθρότητα προς τον ισραηλινό λαό». Μια νέα ισραηλινή κυβέρνηση θα επέτρεπε στην Άγκυρα να εξετάσει μια νέα αρχή, χωρίς να αναιρέσει τις καταγγελίες της για τον πόλεμο στη Γάζα.

Υπάρχει, άλλωστε, το προηγούμενο της προσέγγισης του 2022, η οποία κατέληξε στη συνάντηση Ερντογάν–Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2023. Ακόμη και οι δύο σημερινοί αντίπαλοι είχαν τότε επιδιώξει να αποκαταστήσουν τις σχέσεις. Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ο πόλεμος στη Γάζα ανέτρεψαν αυτή την προσπάθεια.

Η δυνατότητα επανέναρξης των επαφών, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με εξομάλυνση. Η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί: Η Τουρκία έχει αναστείλει το εμπόριο με το Ισραήλ από τον Μάιο του 2024, στηρίζει πολιτικά τη Χαμάς, στελέχη της οποίας έχουν δίπορτο στην Τουρκία, και επιδιώκει ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα. Το Ισραήλ θεωρεί ακριβώς αυτόν τον ρόλο απειλή για το ίδιο. Ο Ερντογάν συγκρίνει τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ, σε μόνιμη βάση καταγγέλλει τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα ως γενοκτονία και χαρακτηρίζει τη Χαμάς αντιστασιακή οργάνωση που μάχεται υπέρ των Παλαιστινίων. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει χαρακτηρίσει τις πολιτικές και την κυβέρνηση Νετανιάχου «βάρος για το ίδιο το Ισραήλ, την περιοχή και απειλή για τη διεθνή ασφάλεια», υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναζητεί έναν νέο εξωτερικό εχθρό ενόψει των εκλογών. Παράλληλα, όμως, έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν υπάρχει λόγος για ανοιχτή σύγκρουση» μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Από την άλλη, ο Νετανιάχου, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «ζητά την καταστροφή του Ισραήλ σχεδόν καθημερινά».

Το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση βρίσκεται, ωστόσο, στις ίδιες τις θέσεις της ισραηλινής αντιπολίτευσης. Ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, πρώην αρχηγός του στρατού Γκάντι Άιζενκοτ, προτάσσει διαφορετική διπλωματική διαχείριση, δεν προτίθεται όμως να δεχθεί τουρκικές βάσεις και αντιαεροπορικά συστήματα στη Συρία, εφόσον περιορίζουν την ελευθερία επιχειρήσεων της ισραηλινής αεροπορίας. Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, θα μπορούσε να ανεχθεί περιορισμένη τουρκική στρατιωτική παρουσία στον Βορρά της χώρας, όχι όμως κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

Ο Ναφτάλι Μπένετ είναι ακόμη αυστηρότερος. Τον περασμένο Φεβρουάριο χαρακτήρισε την Τουρκία «νέο Ιράν», υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να περικυκλώσει το Ισραήλ. Ο Γιαΐρ Λαπίντ, με τον οποίο κατεβαίνει σε κοινό ψηφοδέλτιο, διαφοροποιείται έχοντας την άποψη ότι πρέπει να περιοριστεί η ένταση με την Άγκυρα, αλλά στις 19 Οκτωβρίου δεσμεύτηκε ότι θα απέκλειε την Τουρκία και το Κατάρ από τις μεταπολεμικές ρυθμίσεις στη Γάζα. Ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, έχει επικρίνει ισραηλινά πλήγματα στη Συρία ως επικίνδυνη κλιμάκωση. Διαφέρουν, επομένως, οι τακτικές, όχι όμως κατ’ ανάγκην οι στρατηγικές όσον αφορά τα όρια που θέτουν στην τουρκική επιρροή.

Η αντιπαράθεση δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο στη Γάζα, ούτε θα λυθεί με την αλλαγή πρωθυπουργού. Η Άγκυρα θέλει να εδραιώσει τη θέση της ως περιφερειακής δύναμης με στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό ρόλο στη Συρία, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, γεωγραφικοί χώροι υπαρξιακής σημασίας για το Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να εμποδίσει την ανάπτυξη δυνάμεων που θα αμφισβητούσαν τη στρατιωτική υπεροχή και την ασφάλειά του.

Ορισμένοι Ισραηλινοί πολιτικοί και αναλυτές θεωρούν ότι η Τουρκία αντικαθιστά σταδιακά το Ιράν ως σημαντικό περιφερειακό αντίπαλο και προειδοποιούν ακόμη και για απειλή κατά της επιβίωσης του Ισραήλ. Η ερευνήτρια του ισραηλινού Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφαλείας (INSS), Γκάλια Λίντενστραους, επισημαίνει, όμως, ότι η εξομοίωση Τουρκίας με το Ιράν δεν λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ και τους -έστω «παγωμένους»- διπλωματικούς δεσμούς που διατηρεί με το Ισραήλ.

Παρά τη σκληρή ρητορική, δεν έχουν διακοπεί όλοι οι δίαυλοι. Ισραηλινά δημοσιεύματα έχουν αποκαλύψει παρασκηνιακές επαφές για την αποτροπή στρατιωτικών επεισοδίων στη Συρία. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν επιθυμεί κλιμάκωση με την Τουρκία, θέτοντας, όμως, ως κόκκινη γραμμή τη δημιουργία τουρκικών βάσεων στο συριακό έδαφος.

Παραμένει αβέβαιο, εξάλλου, ποιος θα κυβερνήσει μετά την κάλπη. Οι περισσότερες τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δίνουν σε κανένα από τα αντίπαλα στρατόπεδα την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην 120μελή Κνεσέτ και η σύνθεση ενός ενδεχόμενου συνασπισμού θα καθορίσει τις δυνατότητες αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής.