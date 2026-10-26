Σε γιορτινούς ρυθμούς βρίσκεται η Σερβία η οποία συνεχίζει να πανηγυρίζει τον θρίαμβο της «Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή 25η Οκτωβρίου.

Χιλιάδες πολίτες έχουν κατακλύσει κεντρικούς δρόμους και πλατείες πόλεων κρατώντας σερβικές σημαίες και φωνάζοντας «νίκη, νίκη» και «ελευθερία, ελευθερία».

Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν στην πλατεία «Σλάβια», όπου τα προηγούμενα δύο χρόνια οι φοιτητές πραγματοποιούσαν τις συγκεντρώσεις τους.

Πολίτες εισήλθαν στο χώρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο όπου εδώ και 16 μήνες κατασκήνωναν οι αποκαλούμενοι έμπιστοι του Βούτσιτς. Αφού απέσυραν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα, διέλυσαν τις σκηνές, ενώ πυρπόλησαν μία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο χώρο δεν παρενέβησαν. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το κέντρο της πόλης.

Στο Νόβι Σαντ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ακτιβιστές του φοιτητικού κινήματος αφαίρεσαν από κεντρικό κτήριο της πόλης ένα τεράστιο πανό με τη φωτογραφία του εγκληματία πολέμου Βόισλαβ Σέσελι στο οποίο αναγραφόταν: «Πατρίδα μας η Σερβία-Μητέρα μας η Ρωσία».

🚨🇷🇸Belgrade, Serbia, at 1 AM. Students are celebrating their election victory. Flags of Jesus Christ, Archangel Michael and Orthodox Christianity are waving everywhere. Not a single EU flag in sight. https://t.co/KpfTVwyiZo — Mario ZNA (@MarioBojic) October 26, 2026

Εκπρόσωποι της «Φοιτητικής Λίστας» κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να γιορτάσουν αξιοπρεπώς και να μην αντιδρούν σε προβοκάτσιες.

«Σήμερα ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του. Οι πολίτες διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να είναι όλοι ισότιμοι απέναντι στο νόμο», επισήμανε ο ακαδημαϊκός Ράντομιρ Σταϊτσιτς μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών σε συνέντευξη τύπου στην έδρα του κινήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία IPSOS και αφορούν το 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα-Οι φοιτητές νικούν!» έλαβε το 52,9% των ψήφων και καταλαμβάνει τις 140 έδρες από τις 250 στο κοινοβούλιο. Ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία-Αλεξάνταρ Βούτσιτς» έλαβε 38,8% και 104 έδρες. Τις υπόλοιπες έδρες μοιράζονται τα μειονοτικά κόμματα (3 έδρες οι Ούγγροι, 2 έδρες οι Μουσουλμάνοι, 2 έδρες οι Αλβανοί). Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας, που ίδρυσε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, για πρώτη φορά στην ιστορία του δεν θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.

Celebrations have erupted in the streets of Serbia’s capital Belgrade, after long-standing leader Aleksandar Vučić admitted defeat to a student-led protest movement in snap parliamentary elections. Read more: https://t.co/iOYTfXzeuc https://t.co/gQ2qDuPgU3 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 25, 2026

Συγχαρητήρια από το εξωτερικό και από την ΕΕ

Τα πρώτα συγχαρητήρια από το εξωτερικό έφτασαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κοινή δήλωση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρησαν τη «Φοιτητική Λίστα» για τη νίκη και επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμών να βοηθήσουν τη Σερβία να προχωρήσει στην πορεία της προς την ΕΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και των ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, και να συνεργαστούμε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Σερβίας», πρόσθεσαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα μέσω Χ.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των σερβικών εκλογών σηματοδοτεί νέα αρχή στις σχέσεις ανάμεσα στο Βελιγράδι και τις Βρυξέλλες.

«Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη Σερβία. Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί», ανέφερε η Κος σε γραπτή δήλωση που κοινοποιήθηκε σε δημοσιογράφους από το γραφείο της.

Φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς στη Σερβία