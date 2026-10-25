Σε ευθεία αναφορά στην εξόντωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν και αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και το Πεντάγωνο για να αντιμετωπίσει τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σε ανάρτησή του, ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι «η ίδια η αμερικανική ιστορία προσφέρει μια λύση», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καλέσει τον υπουργό Πολέμου και τον διευθυντή της CIA και να τους ζητήσει να διευθετήσουν αυτό που χαρακτήρισε «ατυχές μικρό πρόβλημα».

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη μέθοδο, ωστόσο η αναφορά του ερμηνεύεται ως σαφής υπαινιγμός για τη φυσική εξόντωση του Ζελένσκι.

Οι κατηγορίες κατά του Ζελένσκι και η προσωπική επίθεση

Στην ίδια ανάρτηση, ο Μεντβέντεφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και κατηγορώντας τον ότι επιδεικνύει συστηματικά ασέβεια απέναντι στον Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι ζητούσε επίμονα χρήματα και όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρούσε να στρέψει τους Ευρωπαίους ηγέτες εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης και απέρριπτε προτάσεις για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι με τη στάση του έφερε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κοντά σε μια παγκόσμια πυρηνική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ενώ διατύπωσε ισχυρισμούς για οικονομικές καταχρήσεις και σχέσεις με μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ανάρτησή του και δεν συνοδεύονται στο παρατιθέμενο κείμενο από αποδεικτικά στοιχεία.

«Το κάθαρμα του Κιέβου φτύνει συστηματικά κατάμουτρα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοεί τις απαιτήσεις του και στρέφει εναντίον του ισχυρούς Αμερικανούς (και όχι τόσο ισχυρούς Ευρωπαίους)», γράφει χαρακτηριστικά.

«Προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στα συμφέροντα του Τραμπ»

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ζελένσκι προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στα συμφέροντα του Αμερικανού προέδρου από όση, κατά τον ίδιο, προκαλούν συνολικά οι αντιπαραθέσεις της Ουάσινγκτον με τη Βενεζουέλα, την Κούβα και το Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε την προτροπή προς τον Τραμπ να αναθέσει στη CIA και στον υπουργό Πολέμου την αντιμετώπιση του Ουκρανού προέδρου, σημειώνοντας ότι «το πώς, το πού και με ποια μέσα δεν έχει σημασία».

🫣 This is where we are now: Dmitry Medvedev, Deputy Chairman of Russia’s Security Council, is calling on the President of the United States to assassinate President Zelenskyy. Medvedev posted: “The drug-addled Kiev loudmouth has taken a major grudge against Trump and is being downright disrespectful to him at every turn. So why, exactly, should the occupant of the Oval Office have any reason to like the twitchy little bloodsucker? Surely, it’s because he has: 1. Publicly backed senile Joe Biden, loud and clear, every step of the way. 2. Refused to hand Trump actual dirt on his election rival during the previous presidential campaign. 3. Pestered Trump like a fat green fly, rudely demanding money and weapons to keep the war against Russia going. 4. Manipulated European leaders, working day in and day out to turn them against Trump and his team. 5. Repeatedly told Trump and his aides to get lost whenever they floated proposals for negotiating an end to the conflict. 6. Given the American president the finger by refusing to halt attacks on Russian oil refineries, brushing aside Trump’s arguments that these strikes were affecting global fuel prices and the US economy just weeks before the election. 7. Through his reckless behavior, brought the United States and NATO to the brink of a global nuclear confrontation with Russia. 8. Shamelessly lined his own pockets with American taxpayer money, along with his cronies like the fugitive Mindich and the quietly sidelined Yermak — the same money that old Biden had so generously funneled to Kiev to keep the war going. And he kept dipping into the pot under Trump, too, taking whatever was left. 9. Cozied up to the Mexican drug cartels that Trump despises. These cartels sent their fighters to former Ukraine for training in drone warfare and paid the Kiev addict with money made from selling illegal drugs in the United States. 10. Instead of taking Washington’s position into account, resorted to blackmail, spinning horror stories about the consequences of Ukraine’s defeat for the entire West. In short, the Kiev scumbag regularly spits straight in the face of the US president, ignoring his demands and turning influential Americans (and not-so-influential Europeans) against him. To this festering green parasite, the president of the United States is a nobody. Which doesn’t stop him and his entire Nazi gang from repeatedly fleecing the Americans for enormous sums of money. So much for “he may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch.” What is Trump supposed to do with this one? American history itself offers a solution. All he has to do is summon the secretary of war and the CIA director and tell them to take care of this “unfortunate little problem.” After all, the man does far more damage to Trump’s real interests than all the fallout from Trump’s imaginary grievances against Venezuela, Cuba, and Iran combined. The how, where, and by what means are irrelevant.” — Natalka (@NatalkaKyiv) October 25, 2026

Αναλυτικά η ανάρτησή του Μεντβέντεφ



Ο ναρκομανής φαφλατάς του Κιέβου τρέφει βαθιά προσωπική έχθρα για τον Τραμπ και του συμπεριφέρεται με απροκάλυπτη ασέβεια σε κάθε ευκαιρία.

Για ποιον ακριβώς λόγο, λοιπόν, θα έπρεπε ο ένοικος του Οβάλ Γραφείου να συμπαθεί αυτή τη νευρική μικρή βδέλλα;

Προφανώς επειδή:

1. Στήριξε δημόσια και απερίφραστα τον ξεμωραμένο Τζο Μπάιντεν, σε κάθε ευκαιρία και μέχρι τέλους.

2. Αρνήθηκε να δώσει στον Τραμπ πραγματικά επιβαρυντικά στοιχεία για τον πολιτικό του αντίπαλο κατά την προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία.

3. Παρενοχλούσε τον Τραμπ σαν χοντρή πράσινη μύγα, απαιτώντας με θράσος χρήματα και όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

4. Χειραγωγούσε τους Ευρωπαίους ηγέτες, προσπαθώντας καθημερινά να τους στρέψει εναντίον του Τραμπ και της ομάδας του.

5. Έστελνε επανειλημμένα τον Τραμπ και τους συνεργάτες του στον διάολο, κάθε φορά που εκείνοι διατύπωναν προτάσεις για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

6. Έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στον Αμερικανό πρόεδρο, αρνούμενος να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και αγνοώντας τα επιχειρήματα του Τραμπ ότι τα πλήγματα αυτά επηρέαζαν τις παγκόσμιες τιμές των καυσίμων και την αμερικανική οικονομία, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

7. Με την απερίσκεπτη συμπεριφορά του, έφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας πυρηνικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

8. Γέμισε ξεδιάντροπα τις τσέπες του με χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων, μαζί με τους συνεργάτες του, όπως ο φυγόδικος Μίντιτς και ο Γερμάκ, που παραμερίστηκε αθόρυβα. Πρόκειται για τα ίδια χρήματα που ο γερο-Μπάιντεν διοχέτευε τόσο γενναιόδωρα στο Κίεβο για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Και επί Τραμπ συνέχισε να βάζει το χέρι στο ταμείο, αρπάζοντας ό,τι είχε απομείνει.

9. Ανέπτυξε στενές σχέσεις με τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία ο Τραμπ απεχθάνεται. Τα καρτέλ αυτά έστελναν μαχητές τους στην πρώην Ουκρανία για να εκπαιδευτούν στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλήρωναν τον ναρκομανή του Κιέβου με χρήματα που προέρχονταν από την πώληση παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

10. Αντί να λάβει υπόψη τη θέση της Ουάσινγκτον, κατέφυγε σε εκβιασμούς, διαδίδοντας τρομακτικά σενάρια για τις συνέπειες που θα είχε μια ήττα της Ουκρανίας για ολόκληρη τη Δύση.

Με λίγα λόγια, το κάθαρμα του Κιέβου φτύνει συστηματικά κατάμουτρα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοεί τις απαιτήσεις του και στρέφει εναντίον του ισχυρούς Αμερικανούς (και όχι τόσο ισχυρούς Ευρωπαίους).

Για αυτό το σάπιο πράσινο παράσιτο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα τίποτα. Αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει τον ίδιο και ολόκληρη τη ναζιστική συμμορία του να ξαφρίζουν επανειλημμένα τους Αμερικανούς, αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Αυτά, λοιπόν, με το «μπορεί να είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα». Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει ο Τραμπ με αυτόν; Η ίδια η αμερικανική ιστορία προσφέρει τη λύση.

Το μόνο που έχει να κάνει είναι να καλέσει τον υπουργό Πολέμου και τον διευθυντή της CIA και να τους πει να αναλάβουν να τακτοποιήσουν αυτό το «ατυχές μικρό πρόβλημα».

Άλλωστε, ο άνθρωπος αυτός προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά στα πραγματικά συμφέροντα του Τραμπ από όση προκαλούν συνολικά οι συνέπειες των φανταστικών παραπόνων του Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα, την Κούβα και το Ιράν.

Το πώς, το πού και με ποια μέσα δεν έχει καμία σημασία.