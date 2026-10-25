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Σε ευθεία αναφορά στην εξόντωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν και αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και το Πεντάγωνο για να αντιμετωπίσει τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σε ανάρτησή του, ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι «η ίδια η αμερικανική ιστορία προσφέρει μια λύση», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καλέσει τον υπουργό Πολέμου και τον διευθυντή της CIA και να τους ζητήσει να διευθετήσουν αυτό που χαρακτήρισε «ατυχές μικρό πρόβλημα».

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη μέθοδο, ωστόσο η αναφορά του ερμηνεύεται ως σαφής υπαινιγμός για τη φυσική εξόντωση του Ζελένσκι.

Οι κατηγορίες κατά του Ζελένσκι και η προσωπική επίθεση

Στην ίδια ανάρτηση, ο Μεντβέντεφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και κατηγορώντας τον ότι επιδεικνύει συστηματικά ασέβεια απέναντι στον Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι ζητούσε επίμονα χρήματα και όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρούσε να στρέψει τους Ευρωπαίους ηγέτες εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης και απέρριπτε προτάσεις για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι με τη στάση του έφερε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κοντά σε μια παγκόσμια πυρηνική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ενώ διατύπωσε ισχυρισμούς για οικονομικές καταχρήσεις και σχέσεις με μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ανάρτησή του και δεν συνοδεύονται στο παρατιθέμενο κείμενο από αποδεικτικά στοιχεία.

«Το κάθαρμα του Κιέβου φτύνει συστηματικά κατάμουτρα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοεί τις απαιτήσεις του και στρέφει εναντίον του ισχυρούς Αμερικανούς (και όχι τόσο ισχυρούς Ευρωπαίους)», γράφει χαρακτηριστικά.

«Προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στα συμφέροντα του Τραμπ»

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ζελένσκι προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στα συμφέροντα του Αμερικανού προέδρου από όση, κατά τον ίδιο, προκαλούν συνολικά οι αντιπαραθέσεις της Ουάσινγκτον με τη Βενεζουέλα, την Κούβα και το Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε την προτροπή προς τον Τραμπ να αναθέσει στη CIA και στον υπουργό Πολέμου την αντιμετώπιση του Ουκρανού προέδρου, σημειώνοντας ότι «το πώς, το πού και με ποια μέσα δεν έχει σημασία».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Μεντβέντεφ

Ο ναρκομανής φαφλατάς του Κιέβου τρέφει βαθιά προσωπική έχθρα για τον Τραμπ και του συμπεριφέρεται με απροκάλυπτη ασέβεια σε κάθε ευκαιρία.

Για ποιον ακριβώς λόγο, λοιπόν, θα έπρεπε ο ένοικος του Οβάλ Γραφείου να συμπαθεί αυτή τη νευρική μικρή βδέλλα;

Προφανώς επειδή:

1. Στήριξε δημόσια και απερίφραστα τον ξεμωραμένο Τζο Μπάιντεν, σε κάθε ευκαιρία και μέχρι τέλους.

2. Αρνήθηκε να δώσει στον Τραμπ πραγματικά επιβαρυντικά στοιχεία για τον πολιτικό του αντίπαλο κατά την προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία.

3. Παρενοχλούσε τον Τραμπ σαν χοντρή πράσινη μύγα, απαιτώντας με θράσος χρήματα και όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

4. Χειραγωγούσε τους Ευρωπαίους ηγέτες, προσπαθώντας καθημερινά να τους στρέψει εναντίον του Τραμπ και της ομάδας του.

5. Έστελνε επανειλημμένα τον Τραμπ και τους συνεργάτες του στον διάολο, κάθε φορά που εκείνοι διατύπωναν προτάσεις για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

6. Έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στον Αμερικανό πρόεδρο, αρνούμενος να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και αγνοώντας τα επιχειρήματα του Τραμπ ότι τα πλήγματα αυτά επηρέαζαν τις παγκόσμιες τιμές των καυσίμων και την αμερικανική οικονομία, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

7. Με την απερίσκεπτη συμπεριφορά του, έφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας πυρηνικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

8. Γέμισε ξεδιάντροπα τις τσέπες του με χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων, μαζί με τους συνεργάτες του, όπως ο φυγόδικος Μίντιτς και ο Γερμάκ, που παραμερίστηκε αθόρυβα. Πρόκειται για τα ίδια χρήματα που ο γερο-Μπάιντεν διοχέτευε τόσο γενναιόδωρα στο Κίεβο για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Και επί Τραμπ συνέχισε να βάζει το χέρι στο ταμείο, αρπάζοντας ό,τι είχε απομείνει.

9. Ανέπτυξε στενές σχέσεις με τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία ο Τραμπ απεχθάνεται. Τα καρτέλ αυτά έστελναν μαχητές τους στην πρώην Ουκρανία για να εκπαιδευτούν στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλήρωναν τον ναρκομανή του Κιέβου με χρήματα που προέρχονταν από την πώληση παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

10. Αντί να λάβει υπόψη τη θέση της Ουάσινγκτον, κατέφυγε σε εκβιασμούς, διαδίδοντας τρομακτικά σενάρια για τις συνέπειες που θα είχε μια ήττα της Ουκρανίας για ολόκληρη τη Δύση.

Με λίγα λόγια, το κάθαρμα του Κιέβου φτύνει συστηματικά κατάμουτρα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοεί τις απαιτήσεις του και στρέφει εναντίον του ισχυρούς Αμερικανούς (και όχι τόσο ισχυρούς Ευρωπαίους).

Για αυτό το σάπιο πράσινο παράσιτο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα τίποτα. Αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει τον ίδιο και ολόκληρη τη ναζιστική συμμορία του να ξαφρίζουν επανειλημμένα τους Αμερικανούς, αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Αυτά, λοιπόν, με το «μπορεί να είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα». Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει ο Τραμπ με αυτόν; Η ίδια η αμερικανική ιστορία προσφέρει τη λύση.

Το μόνο που έχει να κάνει είναι να καλέσει τον υπουργό Πολέμου και τον διευθυντή της CIA και να τους πει να αναλάβουν να τακτοποιήσουν αυτό το «ατυχές μικρό πρόβλημα».

Άλλωστε, ο άνθρωπος αυτός προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά στα πραγματικά συμφέροντα του Τραμπ από όση προκαλούν συνολικά οι συνέπειες των φανταστικών παραπόνων του Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα, την Κούβα και το Ιράν.

Το πώς, το πού και με ποια μέσα δεν έχει καμία σημασία.