Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι, επανεξελέγη σήμερα γραμματέας της Λέγκα του Βορρά από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος.

Ο Σαλβίνι έλαβε 465 ψήφους, ενώ τον ανθυποψήφιό του, Μάσιμο Γκαραβάλια, στήριξαν 146 σύνεδροι.

Την πραγματοποίηση συνεδρίου είχε ζητήσει ο ίδιος ο Σαλβίνι, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τον περιορισμό των εσωκομματικών αμφισβητήσεων, οι οποίες οφείλονταν, κυρίως, στη μείωση των ποσοστών του κόμματος. Σύμφωνα με τα γκάλοπ, στη φάση αυτή, η Λέγκα συγκεντρώνει το 5,5% της πρόθεσης ψήφου.

Ο Ματέο Σαλβίνι ανακοίνωσε ότι «στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιάσει τη σαφή θέση της Λέγκα, ότι η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία».

«Εν έτει 2026 οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στο πεδίο μάχης, με κανόνια και με τουφέκια. Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας. Όσο πιο γρήγορα η σύρραξη αυτή καταλήξει στο τραπέζι της διπλωματικής διαπραγμάτευσης, τόσο καλύτερα για όλους», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα.