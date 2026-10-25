Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για μια πιθανή τριμερή σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Όπως ανέφερε ο Ουσάκοφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον είναι κατ’ αρχήν έτοιμες να προχωρήσουν στη διοργάνωση μιας συνάντησης σε επίπεδο ηγετών.

Την πληροφορία μετέδωσε το Kyiv Post, επισημαίνοντας ότι οι προετοιμασίες συνδέονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας.

Στο επίκεντρο η σύνοδος της APEC

Η πιθανή συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να αποτελέσει σημαντική διπλωματική εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου αφορούν την προετοιμασία της συνόδου και όχι την οριστικοποίηση της συμμετοχής των τριών προέδρων.

Ο Ουσάκοφ αναφέρθηκε, παράλληλα, στο ενδεχόμενο μιας ξεχωριστής συνάντησης με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία μέσα στον Νοέμβριο. Περιέγραψε μια τέτοια πρωτοβουλία ως διερευνητική, με στόχο να αξιολογηθούν οι δυνατότητες προώθησης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρόσκληση Πούτιν στη G20 στο Μαϊάμι

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει λάβει πρόσκληση από την Ουάσινγκτον για τη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Ωστόσο, η συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θεωρείται δεδομένη. Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, οι αποφάσεις της Μόσχας θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των διπλωματικών επαφών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο στην Κίνα.

Ερωτηθείς εάν η παρουσία του Ρώσου προέδρου στη G20 συνδέεται με την έκβαση των επαφών στην APEC, ο Ουσάκοφ απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πρώτα η σύνοδος του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η συνάντηση του Δεκεμβρίου.

Οι ανησυχίες για την Ουκρανία και την Ευρώπη

Η προοπτική μιας απευθείας συνάντησης των ηγετών της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στην Ευρώπη, καθώς εγείρονται ερωτήματα για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένι Γιατσένιουκ έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από συμφωνίες οι οποίες θα διαμορφώνονταν χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των Ευρωπαίων και του Κιέβου.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε συμφωνία επηρεάζει την κυριαρχία ή τα σύνορα της χώρας του δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας.