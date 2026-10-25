Την αποχώρησή της από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε η Μπριτ ΜακΧένρι, μετά την έντονη αντιπαράθεση με θεατές σε αγώνα του NBA στην Ουάσινγκτον.

Η 40χρονη πρώην δημοσιογράφος του ESPN δήλωσε στο Front Office Sports ότι υπέγραψε επιστολή παραίτησης, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να εξηγήσει τις συνθήκες, επικαλούμενο την πολιτική του να μη σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

Σύμφωνα με την Page Six, η ΜακΧένρι είχε προαχθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τις εξωτερικές υποθέσεις στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ. Μέχρι τότε εργαζόταν ως σύμβουλος Τύπου με αντικείμενο την Ευρώπη και την Αφρική.

Μάλιστα στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν και η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το ίδιο βράδυ παρακολούθησε την αναμέτρηση Washington Wizards–Milwaukee Bucks στο Capital One Arena, όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο. Πηγή της Page Six συνέδεσε την αποχώρησή της με όσα συνέβησαν στο γήπεδο, υποστηρίζοντας ότι προήχθη και έχασε τη θέση της μέσα σε 24 ώρες. Το υπουργείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την εκδοχή.

Κατά τις πηγές που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, αφορμή στάθηκαν προσβλητικά σχόλια θεατών για τον παίκτη των Bucks Κάιλ Κούζμα και την αρραβωνιαστικιά του, το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου. Η ΜακΧένρι φέρεται να παρενέβη και η ένταση μεταφέρθηκε προς την ίδια.

Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν καταγράφεται να πετά το περιεχόμενο ενός ποτηριού προς θεατή και στη συνέχεια να απομακρύνεται από τις θέσεις της εν μέσω αποδοκιμασιών. Καθώς αποχωρούσε, συνέχισε να ανταλλάσσει σχόλια με την ομάδα των θεατών και έστελνε φιλιά προς την εξέδρα.

Σύμφωνα με το TMZ, νεότερο βίντεο δείχνει κάποιον να πετά πρώτα ποτό προς τη ΜακΧένρι και εκείνη να ανταποδίδει.

Exclusive video of what lead up to Britt McHenry throwing the drink. Is she automatically the villain coz she snapped? Or was she pushed to that point by a pack of guys no one would want to sit next to? Now she’s lost her job – these guys prob laughing & high 5s over it! https://t.co/T4fLfDA6mT — CHARLIE COTTON (@hicharliecotton) October 24, 2026

Η διαδρομή από την τηλεόραση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η ΜακΧένρι είχε ενταχθεί στο υπουργείο μόλις τον Σεπτέμβριο. Προηγουμένως εργάστηκε ως ρεπόρτερ του ESPN από το 2014 έως το 2017 και ως σχολιάστρια στο Fox News από το 2018 έως το 2022.

Το ABC News υπενθυμίζει ότι το 2015 είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα από το ESPN, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο προσέβαλλε υπάλληλο εταιρείας ρυμούλκησης οχημάτων. Για το πρόσφατο περιστατικό, η επιβεβαιωμένη εξέλιξη είναι η παραίτησή της, ενώ οι λεπτομέρειες της υπηρεσιακής απόφασης δεν έχουν γνωστοποιηθεί επισήμως.