Μετά την επί 6 ώρες χαοτική κατάσταση βίας και συγκρούσεων στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας χθες, ο πρωθυπουργός Ράμα επέμεινε στον διάλογο, αγνοώντας το αίτημα των χιλιάδων εξεγερμένων φοιτητών που το απορρίπτουν και του ζητούν επίμονα να παραιτηθεί. Σήμερα το πρωί επέλεξε να τοποθετήσει μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο καρέκλες και πέτρινα καθίσματα που είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα καλέσματα με την πρόσκληση ΔΙΑΛΟΓΟΣ .

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι φοιτητές ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 τοπική ώρα στο υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα φαίνεται να διαχωρίζουν τη στάση τους από το χθεσινό συλλαλητήριο που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπερίσα, καθώς ένα από τα συνθήματα είναι «Ράμα φυλακή Μπερίσα φυλακή».

🇦🇱 Protests continue in Tirana today. Protesters attack police with fireworks, stones and Molotov cocktails. Police respond with water cannons and tear gas. A smaller number of protesters were reported today. https://t.co/PignLhJLWT — kos_data (@kos_data) October 24, 2026

Οι εικόνες στα Τίρανα χθες το βράδυ ήταν πολεμικές. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, πέταξαν μολότοφ στον Δήμο Τιράνων και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ φωτιά μπήκε και στον περίβολο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Στην κεντρική πλατεία οι διαδηλωτές εκτόξευαν επί ώρα βροχή πυροτεχνημάτων εναντίον των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες απαντούσαν με κανόνια νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Συγκλονίζει η εικόνα ενός 28χρονου διαδηλωτή, ο οποίος δέχτηκε πλαστική σφαίρα στο μάτι, σφαδάζει αιμόφυρτος από τον πόνο και δημοσιογράφοι με το βαν του τηλεοπτικού σταθμού τους τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε, ωστόσο φαίνεται να έχει χάσει την όραση από το αριστερό του μάτι.

❗️SAISINE ARCOM Ce samedi France Info, chaîne du service public (budget : 2,5 milliards €), a présenté des images comme étant en direct de Lyon alors qu’il s’agissait d’images provenant de Tirana en Albanie L’inadéquation entre les propos à l’antenne et les images pour illustrer constitue une méconnaissance de l’article 2 de la délibération du 18 avril 2018 relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information Si vous souhaitez que l’ARCOM intervienne et mette en garde FRANCE INFO pour ce manque de rigueur, nous vous indiquons la procédure : Voici le lien de signalement ARCOM https://t.co/BuG6vQ0dpR puis vous saisissez TV : FRANCE INFO Date : 24 octobre 2026 Horaire de diffusion : 15h Programme : LE FIL INFO APRÈS MIDI Horaire de la séquence : 15h18 puis "le programme était inapproprié …" puis "conditions de traitement de l’information" puis "Absence d’adéquation entre les images diffusées et les propos tenus" Voici ce qu’il faut déclarer (faites un copier/coller) : "France Info a présenté des images comme étant en direct de Lyon alors qu’il s’agissait d’images provenant de Tirana en Albanie L’inadéquation des propos tenus à l’antenne avec les images pour illustrer constitue une méconnaissance à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information" Puis vous indiquez votre nom, prénom et email L’ARCOM vous demandera de valider votre saisine sur votre adresse email… Et le tour est joué ! Cela ne vous prendra même pas 2 minutes 😉 — Alerte Medias (@AlerteMediasFR) October 25, 2026

Αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς σε βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται να κτυπά με μανία διαδηλωτή λιπόθυμο και πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων είναι 13 τραυματίες, ανάμεσα τους διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι. Η αστυνομία πραγματοποίησε 35 προσαγωγές εκ των οποίων οι 22 έγιναν συλλήψεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα που επικρατεί στην αλβανική πρωτεύουσα οι επιχειρηματίες ανησυχούν καθώς πλήττεται η οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ματαιώνονται εμπορικές εκθέσεις και πολιτιστικά δρώμενα.