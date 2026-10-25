Έως το τέλος του έτους επεκτείνεται ο προγραμματισμός των τουρκικών υποθαλάσσιων ερευνών για τον αγωγό φυσικού αερίου που σχεδιάζεται μεταξύ Τουρκίας και Κατεχομένων.

Με νέα ναυτική αναγγελία, η Άγκυρα ορίζει ως περίοδο διεξαγωγής των εργασιών το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δεσμεύοντας για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που προσδιορίζεται από 12 συντεταγμένες.

Η αναγγελία φέρει τον αριθμό 1049/26 και, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών, αφορά επιστημονική έρευνα και εργασίες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για την εκτέλεσή τους προβλέπεται η παρουσία τεσσάρων πλοίων, ενώ προς τα διερχόμενα σκάφη απευθύνεται σύσταση να τηρούν την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας.

Πρόκειται για τα Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν στη θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στις νότιες τουρκικές ακτές και την Κύπρο.

#SONDAKİKA Türkiye ile KKTC arasında yapılacak doğal gaz boru hattı projesi için NAVTEX yayımlandı. Akdeniz’de belirlenen 12 koordinatta 31 Aralık’a kadar çalışma yürütülecek. https://t.co/NzklzTz2TO https://t.co/O0F0GQZSkY — TRT HABER (@trthaber) October 24, 2026

Η χρονική έναρξη της νέας NAVTEX συμπίπτει με τη λήξη της προηγούμενης, υπ’ αριθμόν 0953/26, που αφορούσε εργασίες από την 1η έως και τις 25 Οκτωβρίου. Στην προηγούμενη φάση είχε λάβει μέρος και το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruç Reis». Καθώς η περιοχή που περιγράφεται στις δύο αναγγελίες είναι η ίδια, η νέα οδηγία ουσιαστικά παρατείνει τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μέχρι την εκπνοή του 2026.

Οι έρευνες εντάσσονται στον σχεδιασμό μιας υποθαλάσσιας υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Βάσει όσων έχει γνωστοποιήσει σε προγενέστερες ανακοινώσεις της η τουρκική πλευρά, ως αφετηρία του αγωγού προβλέπεται το Αναμούρ και ως σημείο κατάληξης το Τεκνετζίκ, στην περιοχή ανατολικά της Κερύνειας.

Η σχεδιαζόμενη διαδρομή εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων. Το μεγαλύτερο τμήμα της, μήκους 97 χιλιομέτρων, θα είναι υποθαλάσσιο, ενώ τέσσερα χιλιόμετρα θα αναπτυχθούν στην ξηρά.

Κατά την παρουσίαση της Άγκυρας, στόχος είναι να ενισχυθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός των Κατεχομένων. Η τουρκική πλευρά συνδέει τον σχεδιασμό αυτό με την υποθαλάσσια υποδομή που λειτουργεί ήδη για τη μεταφορά νερού από την Τουρκία.

Αντιδρά η Κυπριακή Δημοκρατία

Το νέο πρόγραμμα εργασιών ανακοινώνεται ενώ εξακολουθούν να παραμένουν διαφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο τόσο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών όσο και για την προώθηση ενεργειακών υποδομών. Κυπριακά μέσα αναφέρουν ότι η Λευκωσία έχει διατυπώσει τις ενστάσεις της για τον αγωγό και έχει αναδείξει το θέμα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το αποσχιστικό καθεστώς των Κατεχομένων, με την Τουρκία να παραμένει η μόνη χώρα που του παρέχει αναγνώριση.

Η συγκεκριμένη NAVTEX, πάντως, περιγράφει ερευνητικές δραστηριότητες και υποθαλάσσιες εργασίες. Η έκδοσή της δεν συνιστά ανακοίνωση έναρξης κατασκευής ή πόντισης του αγωγού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο.