Η Τουρκία επιχειρεί να διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες της στην πυρηνική ενέργεια, αναζητώντας τεχνογνωσία και τρόπους να περιορίσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία, στην οποία ανήκει ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Άκουγιου. Η επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στην Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο τους αντιδραστήρες CANDU, για τους οποίους η Τουρκία ενδιαφερόταν ήδη από τη δεκαετία του 1990.

Παράλληλα, η επέκταση του πυρηνικού της προγράμματος αποκτά στρατηγική διάσταση, θέτοντας το ερώτημα: Μπορεί η τεχνογνωσία που συσσωρεύει να ανοίξει μελλοντικά τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων;

Η επίσκεψη Κάρνεϊ, από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου, η πρώτη διμερής επίσκεψη Καναδού πρωθυπουργού στην Τουρκία, συνοδεύτηκε από την αναβάθμιση των σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση, με τριετές σχέδιο δράσης για το εμπόριο, την ενέργεια, την αμυντική βιομηχανία και την τεχνολογία. Οι υπουργοί Ενέργειας συμφώνησαν να διερευνήσουν συνεργασία στην πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καναδική AtkinsRéalis, η οποία διεκδικεί συμμετοχή στον σχεδιαζόμενο δεύτερο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας, στη Σινώπη της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση αντιδραστήρων CANDU.

Η συνεργασία είχε ήδη αποκτήσει θεσμική βάση τον περασμένο Μάρτιο, όταν η AtkinsRéalis υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την τουρκική κρατική εταιρεία TUNAS για την αξιολόγηση της τεχνολογίας CANDU και των δυνατοτήτων εφαρμογής της στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας. H Άγκυρα συνομιλεί επίσης με τη Νότια Κορέα, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ιαπωνία.



Το ρωσικό Άκουγιου και οι δύο νέοι πυρηνικοί σταθμοί

Η Τουρκία σχεδιάζει τρεις μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς με συνολικά δώδεκα αντιδραστήρες, παράλληλα με μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, και επιδιώκει εγκατεστημένη πυρηνική ισχύ 20.000 μεγαβάτ έως το 2050.

Ο πρώτος σταθμός, στο Άκουγιου της νότιας Τουρκίας στις ακτές της Μεσογείου, κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική Rosatom βάσει συμφωνίας του 2010. Περιλαμβάνει τέσσερις αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 4.800 μεγαβάτ, με προϋπολογισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έπειτα από επανειλημμένες καθυστερήσεις, η Rosatom επιδιώκει την πρώτη ελεγχόμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση τον Δεκέμβριο του 2026 και θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο η εμπορική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς: Παρότι βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος, ο σταθμός ανήκει εξ ολοκλήρου σε εταιρείες της Rosatom. Η ρωσική πλευρά ελέγχει την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την προμήθεια καυσίμου. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για έναν σταθμό που κατασκευάζει μια ξένη εταιρεία για λογαριασμό της Τουρκίας.

Το 2017 υπεγράφη προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση του 49% στην τουρκική κοινοπραξία CKK, των ομίλων Cengiz, Kolin και Kalyon, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Η κοινοπραξία αποχώρησε από το εγχείρημα το 2018. Το 2026, η Rosatom ακόμη αναζητεί Τούρκους συνεπενδυτές. Έτσι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Άκουγιου συνεπάγεται μακροχρόνια ρωσική παρουσία σε στρατηγική υποδομή της Τουρκίας. Η Άγκυρα επιδιώκει να εξισορροπήσει αυτή την εξάρτηση με τα επόμενα έργα. Στη Σινώπη, η προηγούμενη ιαπωνογαλλική συμφωνία του 2013 εγκαταλείφθηκε λόγω κόστους και χρηματοδότησης.

Για τον τρίτο σταθμό, στην Ανατολική Θράκη, στην επαρχία των Σαράντα Εκκλησιών (Κιρκλαρελί), ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Κίνα. Στόχος της Τουρκίας είναι επίσης η συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και η εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού, ώστε να μη χρειάζεται να αναθέτει κάθε πτυχή του πυρηνικού της προγράμματος σε ξένους φορείς.

Οι CANDU και η παραγωγή πλουτωνίου

Η καναδική Atomic Energy of Canada Limited είχε καταθέσει ήδη το 1997 προσφορά για δύο αντιδραστήρες CANDU στο Άκουγιου, προτού το πρόγραμμα εγκαταλειφθεί το 2000. Η επάνοδος της καναδικής τεχνολογίας έχει, επομένως, και ιστορικό βάθος. Οι CANDU χρησιμοποιούν βαρύ ύδωρ και μπορούν να λειτουργούν με φυσικό ουράνιο, χωρίς προηγούμενο εμπλουτισμό. Δεν πρέπει να συγχέονται, συνεπώς, με εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, οι οποίες αποτελούν διαφορετική τεχνολογία. Επιτρέπουν επίσης την αντικατάσταση πυρηνικού καυσίμου χωρίς διακοπή της λειτουργίας τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν σημασία για τον κίνδυνο διάδοσης των πυρηνικών.

Κατά τη λειτουργία του ο αντιδραστήρας παράγει ραδιενεργό πλουτώνιο, το οποίο αν ανακτηθεί από το χρησιμοποιημένο καύσιμο μέσω χωριστής επανεπεξεργασίας, μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Η ερευνήτρια Δρ. Γκιονούλ Τολ, σε ανάλυση του Middle East Institute, επισημαίνει τη σημασία αυτών των δυνατοτήτων και επικαλείται Καναδό διπλωμάτη που κάνει λόγο για ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας, χωρίς να είναι σαφής η έκτασή της. Η ακριβής μορφή της συνεργασίας, οι όροι μεταφοράς τεχνολογίας και οι προβλέψεις για την εποπτεία του πυρηνικού καυσίμου αποκτούν, υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη σημασία.

Η Τουρκία δεν διαθέτει, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημόσια στοιχεία, τις χωριστές εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας που απαιτούνται για την ανάκτηση πλουτωνίου από χρησιμοποιημένο καύσιμο. Δεν υπάρχουν επίσης δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Άγκυρα έχει αποφασίσει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Το ζητούμενο, όμως, είναι ποια τεχνολογική βάση υιοθετείται, πόσο αυξάνει τα περιθώρια στρατηγικών επιλογών και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Στο «πυρηνικό κατώφλι»

Το ενδεχόμενο τουρκικών πυρηνικών όπλων δεν αποτελεί μόνο υπόθεση αναλυτών. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ερντογάν είχε αμφισβητήσει δημόσια το δικαίωμα των πυρηνικών δυνάμεων να απαγορεύουν σε άλλες χώρες την απόκτησή τους: «Ορισμένες χώρες διαθέτουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές, όχι έναν ή δύο. Αλλά μας λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Αυτό δεν μπορώ να το αποδεχθώ». Είχε αναφερθεί και στο Ισραήλ.

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε σε συνέντευξή του ότι μια ενδεχόμενη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακό ανταγωνισμό στον οποίο η Τουρκία «ίσως αναπόφευκτα χρειαστεί να συμμετάσχει». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν η χώρα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο απάντησε με ένα χαμόγελο και προσποιητή αμηχανία.

Οι δηλώσεις αποκτούν πρόσθετη σημασία καθώς η Άγκυρα αναπτύσσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και βαλλιστικούς πυραύλους. Οι πύραυλοι δεν αποδεικνύουν ύπαρξη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος, μπορούν όμως να αποκτήσουν διαφορετική στρατηγική σημασία εάν συνδυαστούν με πυρηνικές κεφαλές.

Σε νεότερη ανάλυσή της, στις 19 Οκτωβρίου, η Δρ. Γκιονούλ Τολ εκτιμά ότι η Τουρκία απέχει τουλάχιστον μία δεκαετία από την τεχνολογική δυνατότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου. Εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στον κίνδυνο σταδιακής δημιουργίας υποδομών που θα επέτρεπαν στην Άγκυρα να φθάσει στο «πυρηνικό κατώφλι».

Πρόκειται για τη στρατηγική που στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται ως nuclear hedging: Tη σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας και υποδομών που θα επέτρεπαν σε μια χώρα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, χωρίς όμως να περνά την «κόκκινη γραμμή» της κατασκευής. Έτσι, η σημασία ενός πυρηνικού προγράμματος δεν εξαντλείται στο πόσες μεγαβατώρες θα παράγουν οι αντιδραστήρες, αλλά αφορά και το φάσμα τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα έχει αποκτήσει η χώρα.

Η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και υπόκειται στους ελέγχους του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν εξαλείφουν το ερώτημα που εγείρουν οι δηλώσεις της ηγεσίας της και η συσσώρευση πυρηνικής τεχνογνωσίας. Μια Τουρκία με δικά της πυρηνικά όπλα θα άλλαζε ποιοτικά τις στρατηγικές ισορροπίες.

Για την Ελλάδα θα δημιουργούσε νέα ασυμμετρία στην αποτροπή, πέρα από τη σύγκριση συμβατικών εξοπλισμών, ενώ θα επηρέαζε τους υπολογισμούς του Ισραήλ, του Ιράν και των αραβικών κρατών. Θα έθετε επίσης κρίσιμα ζητήματα για τις σχέσεις της Άγκυρας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενώ θα επηρέαζε την αξιολόγηση της τουρκικής ισχύος σε ενδεχόμενες κρίσεις με γειτονικές χώρες, ανεξάρτητα από το αν τα πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνταν ποτέ.

Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται μόνο στο εάν η Τουρκία μπορεί να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα σήμερα, αλλά και στο ποιες δυνατότητες θα έχει αποκτήσει όταν κληθεί να αποφασίσει αν θα το επιδιώξει.