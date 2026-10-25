Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν συρμός της υπερυψωμένης γραμμής μονοσιδηροδρόμου 15-Prata προσέκρουσε σε γερανό που είχε ανατραπεί και ακουμπούσε στην υποδομή της γραμμής.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό Camilo Haddad, στη λεωφόρο Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Δεν τραυματίστηκε κανένας επιβάτης, ενώ ο χειριστής του γερανού χρειάστηκε περίθαλψη.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τον συρμό να χτυπά το μεταλλικό τμήμα που προεξείχε στην πορεία του, προκαλώντας τη θραύση και την πτώση του στον δρόμο. Οχήματα που βρίσκονταν στη λεωφόρο κάνουν όπισθεν καθώς η κατασκευή καταρρέει.

Hoy, cerca de las 11:30 am, en la Avenida "Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello", Sao Paulo (Brasil), una gran grúa que trabajaba en un terreno adyacente cayó sobre los rieles elevados del monorriel de la Línea 15-Prata, cerca de la estación Camilo Haddad. Un tren que circulaba por el lugar la impactó y derribó la estructura sobre la avenida, donde por poco no alcanzó a varios vehículos y motocicletas, aunque el operador de la grúa resultó herido y fue socorrido, mientras que los pasajeros del tren salieron ilesos y el servicio se interrumpió entre las estaciones Vila Prudente y São Lucas. https://t.co/UvfPIpqNZU — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 24, 2026

Σύμφωνα με την προκαταρκτική τεχνική εκτίμηση που μετέδωσε το CNN Brasil, προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό εξωτερικό περίβλημα του συρμού. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και το όχημα αποσύρθηκε για έλεγχο και συντήρηση.

🇧🇷 São Paulo East Zone: a Line 15-Prata monorail struck a crane that had toppled onto the track on Av. Anhaia Mello; the structure then fell onto the road seconds after a pedestrian and motorcyclist passed. Crane operator injured; no train passengers hurt — G1. https://t.co/Jhr6t601cX — SIlentlySIrs◾️backup (@SilentlysirsX) October 24, 2026

Η κυκλοφορία διακόπηκε στις 12:04 τοπική ώρα μεταξύ των σταθμών Vila Prudente και São Lucas. Για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου τμήματος επιστρατεύτηκαν λεωφορεία του συστήματος έκτακτης μεταφοράς Paese, ενώ οι συρμοί συνέχισαν να κινούνται μεταξύ São Lucas και Jardim Colonial. Το ατύχημα προκάλεσε επίσης αποκλεισμό της λεωφόρου προς τη Vila Prudente και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών, με συνεργεία να εργάζονται για την απομάκρυνση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση της λειτουργίας.

🇧🇷 قطار مونوريل يصطدم برافعة سقطت على مساره في ساو باولو بالبرازيل، ما أدى إلى تساقط الحطام على الطريق أسفله. #Brazil #SaoPaulo #Accident https://t.co/nRxRIsMKud — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) October 25, 2026

Η Πολιτική Αστυνομία του Σάο Πάολο άνοιξε έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Σύμφωνα με το CNN Brasil, ο χειριστής τραυματίστηκε στο πόδι όταν πήδηξε από την καμπίνα του γερανού. Οι ερευνητές έχουν λάβει καταθέσεις από εργαζομένους του μετρό, εκπροσώπους της εταιρείας και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ η πραγματογνωμοσύνη προβλέπεται να συνεχιστεί την Κυριακή με εξέταση του γερανού. Η αιτία της ανατροπής του παραμένει υπό διερεύνηση.