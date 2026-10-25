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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν συρμός της υπερυψωμένης γραμμής μονοσιδηροδρόμου 15-Prata προσέκρουσε σε γερανό που είχε ανατραπεί και ακουμπούσε στην υποδομή της γραμμής.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό Camilo Haddad, στη λεωφόρο Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Δεν τραυματίστηκε κανένας επιβάτης, ενώ ο χειριστής του γερανού χρειάστηκε περίθαλψη.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τον συρμό να χτυπά το μεταλλικό τμήμα που προεξείχε στην πορεία του, προκαλώντας τη θραύση και την πτώση του στον δρόμο. Οχήματα που βρίσκονταν στη λεωφόρο κάνουν όπισθεν καθώς η κατασκευή καταρρέει.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική τεχνική εκτίμηση που μετέδωσε το CNN Brasil, προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό εξωτερικό περίβλημα του συρμού. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και το όχημα αποσύρθηκε για έλεγχο και συντήρηση.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στις 12:04 τοπική ώρα μεταξύ των σταθμών Vila Prudente και São Lucas. Για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου τμήματος επιστρατεύτηκαν λεωφορεία του συστήματος έκτακτης μεταφοράς Paese, ενώ οι συρμοί συνέχισαν να κινούνται μεταξύ São Lucas και Jardim Colonial. Το ατύχημα προκάλεσε επίσης αποκλεισμό της λεωφόρου προς τη Vila Prudente και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών, με συνεργεία να εργάζονται για την απομάκρυνση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Η Πολιτική Αστυνομία του Σάο Πάολο άνοιξε έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Σύμφωνα με το CNN Brasil, ο χειριστής τραυματίστηκε στο πόδι όταν πήδηξε από την καμπίνα του γερανού. Οι ερευνητές έχουν λάβει καταθέσεις από εργαζομένους του μετρό, εκπροσώπους της εταιρείας και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ η πραγματογνωμοσύνη προβλέπεται να συνεχιστεί την Κυριακή με εξέταση του γερανού. Η αιτία της ανατροπής του παραμένει υπό διερεύνηση.