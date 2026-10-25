Νέες διαστάσεις λαμβάνει η οικογενειακή ρήξη της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, καθώς οι καταγγελίες σε βάρος του 82χρονου για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βρίσκονται υπό διερεύνηση στις Φιλιππίνες. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική Mail on Sunday, ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ παραδέχθηκε ότι είχε πληρώσει για σεξ κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στις Φιλιππίνες, επέμεινε, ωστόσο, ότι οι γυναίκες με τις οποίες είχε επαφές ήταν ενήλικες. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του παράνομο υλικό ή ότι εμφανίζεται σε φωτογραφία που, σύμφωνα με δημοσίευμα, φέρεται να απεικονίζει άνδρα που του μοιάζει σε σεξουαλική πράξη με νεαρό κορίτσι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC και της Sun on Sunday, η Μέγκαν Μαρκλ είχε στείλει επιστολή στον πατέρα της τον Δεκέμβριο του 2025, ξεκαθαρίζοντάς του ότι δεν επιθυμούσε πλέον επικοινωνία μαζί του και ότι δεν θα του επέτρεπε να γνωρίσει τα παιδιά της, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Meghan Markle’s father Thomas admits: ‘I paid for sex in Far East, but I’m no child abuser’ – as Met reveals it sat on claims for SEVEN years https://t.co/HSyZw7xE7i — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2026

Τόμας Μαρκλ: «Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ με κανέναν κάτω των 18 ετών»

Στη δίωρη συνέντευξή του στη Mail on Sunday, ο Τόμας Μαρκλ παραδέχθηκε ότι είχε ταξιδέψει τουλάχιστον δύο φορές στις Φιλιππίνες, όταν ήταν ελεύθερος, και ότι είχε πληρώσει για σεξ. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με ανήλικες.

«Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ με κανέναν κάτω των 18 ετών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι διατεθειμένος να υποβληθεί ακόμη και σε εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του.

«Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να καθαρίσω το όνομά μου. Δεν είμαι αρκετά καλά στην υγεία μου για να ταξιδέψω στις Φιλιππίνες, αλλά θα μιλήσω με οποιονδήποτε θέλει να μου μιλήσει. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είμαι αθώος και η κόρη μου δεν μου έδωσε ποτέ την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», ανέφερε.

Ο 82χρονος αρνήθηκε επίσης ότι απεικονίζεται σε φωτογραφία που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να δείχνει άνδρα που του μοιάζει μαζί με νεαρή κοπέλα ασιατικής καταγωγής.

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια φωτογραφία», υποστήριξε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει παρέμβει τρίτο πρόσωπο στις ηλεκτρονικές συσκευές του, εάν εντοπιστεί σε αυτές παράνομο υλικό.

🗞️ Tomorrow’s Scottish Mail on Sunday front page: EXCLUSIVE Meghan dad: I paid for sex in Far East – but I’m no child abuser #TomorrowsPapersToday #scotpapers 👉 Read more on #MailOnline https://t.co/Co19VF0WyR https://t.co/9ZkfSHevGy — Scottish Daily Mail (@MailOnlineScot) October 24, 2026

Η επιστολή της Μέγκαν Μαρκλ και η οριστική ρήξη με τον πατέρα της

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται το BBC και η Sun on Sunday, η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποφασίσει να διακόψει κάθε επικοινωνία με τον πατέρα της, στέλνοντάς του επιστολή τον Δεκέμβριο του 2025.

Εκείνη την περίοδο, ο Τόμας Μαρκλ νοσηλευόταν στις Φιλιππίνες, όπου είχε υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην επιστολή η Μέγκαν αναφερόταν στις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων και του επισήμαινε ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί.

Η απόφαση αυτή φέρεται να επισφράγισε μια ρήξη που είχε ξεκινήσει το 2018, λίγο πριν από τον γάμο της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Χάρι. Ο Τόμας Μαρκλ δεν παρέστη στον γάμο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας, ενώ προηγουμένως είχε αποκαλυφθεί ότι είχε συνεργαστεί για τη λήψη σκηνοθετημένων φωτογραφιών από παπαράτσι.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κόρη του δεν του είχε μιλήσει ποτέ για τις καταγγελίες και διερωτάται γιατί δεν του δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσει νωρίτερα.

«Η Μέγκαν δεν μου είπε ποτέ ούτε λέξη για αυτή την επιστολή που με κατηγορούσε για τόσο φρικτά πράγματα. Αν εκείνη ή οποιοσδήποτε άλλος μου είχε μιλήσει το 2018, θα είχα την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να γνωρίσει τα εγγόνια του, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ.

Ο γιος του κατήγγειλε τον πατέρα του – Τι υποστηρίζει ότι βρήκε

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο γιος του Τόμας Μαρκλ, Τόμας Τζούνιορ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη βρετανική Sun, υποστηρίζει ότι εντόπισε φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Όπως περιέγραψε, αναζητούσε ένα κινητό τηλέφωνο για τη μνηστή του, Ρόουζ, όταν άνοιξε μία από τις συσκευές που βρίσκονταν σε αποθηκευμένα κουτιά. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκεί ανακάλυψε εικόνες που τον οδήγησαν να απευθυνθεί στις αρχές. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ενεργοποίησε έναν υπολογιστή και εντόπισε στην προφύλαξη οθόνης εκατοντάδες σεξουαλικές εικόνες παιδιών.

«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα για χρόνια, αλλά αυτό σταματά εδώ. Δεν θα του ξαναμιλήσω, εκτός εάν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», δήλωσε.

Ο Τόμας Τζούνιορ υποστηρίζει ότι ενημέρωσε τις αρχές στις Φιλιππίνες και επικοινώνησε με το FBI τον Ιούλιο. Στις 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη Mail on Sunday, η αστυνομία παρέλαβε τέσσερα κουτιά με αντικείμενα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Οι αστυνομικοί φέρεται να πέρασαν περίπου εννέα ώρες μαζί του καταγράφοντας το υλικό.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ αρνείται ότι είχε τον έλεγχο των συγκεκριμένων συσκευών το τελευταίο διάστημα και ισχυρίζεται ότι ο γιος του δεν του παρέδωσε ποτέ τον υπολογιστή του, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά του.

«Δεν έχω στα χέρια μου τον υπολογιστή ή τα τηλέφωνά μου εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Εάν υπάρχει κάτι κακό σε αυτά, το έβαλε κάποιος άλλος», υποστήριξε, ζητώντας να πραγματοποιηθεί πλήρης ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.

Η Σαμάνθα Μαρκλ κάνει λόγο για πιθανή παγίδα

Στο πλευρό του πατέρα της τάσσεται η μεγαλύτερη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της φροντίδας του. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Τόμας Τζούνιορ είχε στην κατοχή του τα κουτιά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και ότι αυτά είχαν παραμείνει σε αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους ενδέχεται να είχαν πρόσβαση και άλλα άτομα.

«Ο Τόμας Τζούνιορ είχε στην κατοχή του αυτά τα κουτιά. Βρίσκονταν σε αποθήκες και ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε αυτές. Πιστεύω ότι πρόκειται για παγίδα», δήλωσε.

Η Σαμάνθα αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει άνδρα που μοιάζει στον πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αφορά κάποια από τις ενήλικες πρώην συντρόφους του.

Παράλληλα, περιέγραψε τον πατέρα της ως ιδιαίτερα ευάλωτο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, και επέκρινε τη στάση του αδελφού της.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ακρωτηριάστηκε το αριστερό πόδι του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται πλέον σε μονάδα αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου προσπαθεί να μάθει να περπατά με προσθετικό μέλος.

The Metropolitan Police has confirmed it received a letter in 2019 about a “number of claims” relating to the Duchess of Sussex’s father Thomas Markle Read more: https://t.co/b0ik2INCv6 https://t.co/D7nyHU632H — The Independent (@Independent) October 24, 2026

Έρευνα στις Φιλιππίνες και ψηφιακή εξέταση των συσκευών

Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν επιβεβαιώσει ότι διερευνούν τις καταγγελίες για πιθανή κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Νίκολας Τάι, δήλωσε στο Reuters ότι την υπόθεση εξετάζει ειδική υπηρεσία που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων και τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Σεμπού.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζόνβικ Ρεμούλα, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί έχουν παραλάβει ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος υποβάλλεται σε ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατά την έρευνα στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ εντοπίστηκαν υλικό που οι αρχές περιγράφουν ως σεξουαλικές εικόνες παιδιών, καθώς και ένας φορητός υπολογιστής.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναμένονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν διευκρινίσει ότι τυχόν νομικές ενέργειες θα εξαρτηθούν από το εάν προκύψουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Το FBI έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και ότι θα συνδράμει τις αρχές των Φιλιππίνων, εφόσον χρειαστεί, ενώ θα εξετάσει τυχόν στοιχεία που ενδέχεται να αφορούν παραβιάσεις της αμερικανικής ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή του Τόμας Μαρκλ. Ο ίδιος δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές και επιμένει ότι θέλει να εξεταστούν οι ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των επίμαχων αρχείων.