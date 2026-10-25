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Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και άλλος ένας προσπαθώντας να σωθεί χθες Σάββατο το βράδυ κοντά σε πανεπιστημιούπολη στη Φλόριντα, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας αυτής των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Agricultural & Mechanical University στη Φλόριντα, στην οδό Πέρι, ανέφερε το ίδιο το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα· η αστυνομία καταμέτρησε έξι ενήλικους και έξι ανήλικους μεταξύ των θυμάτων.

«Τουλάχιστον τρία από τα θύματα που χτυπήθηκαν από σφαίρες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ άλλα εννέα αναφέρθηκε πως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», σημείωσε η αστυνομία της Ταλαχάσι σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ξέσπασε «καυγάς» πριν από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία, που δεν έκανε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Λόρενς Ρέβελ τόνισε πως είναι «συγκλονιστικό» το ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν παιδιά.

Κατά πληροφορίες της ταμπλόιντ New York Post, το νεαρότερο από τα θύματα είναι 11 ετών. Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο για την πληροφορία αυτή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο καυγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια γιορτής και κλιμακώθηκε σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε δύο ή τρία πρόσωπα χθες βράδυ. Η αστυνομία της Ταλαχάσι διευκρίνισε ότι διενεργείται έρευνα από εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης βίαιων εγκλημάτων.