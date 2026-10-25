Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και άλλος ένας προσπαθώντας να σωθεί χθες Σάββατο το βράδυ κοντά σε πανεπιστημιούπολη στη Φλόριντα, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας αυτής των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Agricultural & Mechanical University στη Φλόριντα, στην οδό Πέρι, ανέφερε το ίδιο το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα· η αστυνομία καταμέτρησε έξι ενήλικους και έξι ανήλικους μεταξύ των θυμάτων.

Our hearts are with the victims and everyone affected by tonight’s incident on Perry Street. Please avoid the area as Tallahassee police investigate. Read the University’s statement below and follow official University channels for updates. https://t.co/n4yPinLPh9 — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

«Τουλάχιστον τρία από τα θύματα που χτυπήθηκαν από σφαίρες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ άλλα εννέα αναφέρθηκε πως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», σημείωσε η αστυνομία της Ταλαχάσι σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

🚨 BREAKING: At least 11 PEOPLE have been SH0T near Florida A&M’s football game in Tallahassee during homecoming ronight Unsurprisingly, it was some ghetto animal that opened fire. SIX of the victims are kids, the youngest just 11 YEARS OLD, per police. At least 3 are seriously hurt, 1 critically. One victim is a FAMU student. Police believe there was ONE shooter, in an isolated incident between 2 or 3 people. No arrests have been made, so the shooter is still at large. It happened just before 8 PM near Perry and Manatee streets, by Bragg Stadium, per Tallahassee police. Praying for every one of these victims — especially the kids 🙏🏻 — Nick Sortor (@nicksortor) October 25, 2026

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ξέσπασε «καυγάς» πριν από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία, που δεν έκανε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Λόρενς Ρέβελ τόνισε πως είναι «συγκλονιστικό» το ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν παιδιά.

🚨 #UPDATE: At least 12 people have been hurt in a mass shooting near Florida A&M University (FAMU) in Tallahassee, Florida. Police say officers responded just before 8 p.m. to a shooting at the intersection of Perry Street and Manatee Street, near FAMU’s Bragg Memorial Stadium. At least 11 victims suffered gunshot wounds. Six of the victims are juveniles, with the youngest reported to be just 11 years old. At least three victims are in serious condition, including one who is listed in critical condition. Authorities have not yet said what led to the shooting. The investigation is ongoing. — zach bitango (@ZachBitango) October 25, 2026

Κατά πληροφορίες της ταμπλόιντ New York Post, το νεαρότερο από τα θύματα είναι 11 ετών. Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο για την πληροφορία αυτή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο καυγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια γιορτής και κλιμακώθηκε σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε δύο ή τρία πρόσωπα χθες βράδυ. Η αστυνομία της Ταλαχάσι διευκρίνισε ότι διενεργείται έρευνα από εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης βίαιων εγκλημάτων.