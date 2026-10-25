Με σχεδόν 1.000 συλλήψεις, δύο σοβαρούς τραυματισμούς και συγκρούσεις σε αρκετές πόλεις ολοκληρώθηκε η νέα μεγάλη ημέρα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Οι διαδηλώσεις για την ακρίβεια, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους ειρηνικές, πριν ξεσπάσουν επεισόδια προς το τέλος ορισμένων πορειών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ενισχυμένη αστυνομική επιχείρηση απέτρεψε επανάληψη των εκτεταμένων λεηλασιών και εμπρησμών της προηγούμενης εβδομάδας, αναφέρει το ΒΒC.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στους δρόμους βρέθηκαν 410.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT υπολόγισε τη συμμετοχή περίπου στις 800.000. Αντίστοιχη απόσταση χωρίζει τις εκτιμήσεις για το Παρίσι: 110.000 διαδηλωτές κατά τις αρχές και 250.000 κατά το συνδικάτο. Με βάση την κυβερνητική καταμέτρηση, η πανεθνική συμμετοχή ήταν χαμηλότερη από τις 550.000 του προηγούμενου Σαββάτου, παρέμεινε ωστόσο ιδιαίτερα μεγάλη παρά τους περιορισμούς.

Από τις ειρηνικές πορείες στις συγκρούσεις

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η πορεία κινήθηκε από την Porte d’Italie προς την Porte de Vincennes, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης. Η διαδρομή είχε επιβληθεί από την αστυνομία την τελευταία στιγμή, προκαλώντας την αντίδραση των διοργανωτών, των οποίων η προσφυγή απορρίφθηκε το πρωί του Σαββάτου. Κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης, ομάδες με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν αντικείμενα και πυροτεχνήματα προς τις δυνάμεις ασφαλείας, που απάντησαν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου και αύρες νερού.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ απέδωσε τα επεισόδια σε ριζοσπαστικές ομάδες της άκρας Αριστεράς, κάνοντας ειδικότερα λόγο για περίπου 500 ταραξίες στο πίσω μέρος της παρισινής πορείας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν επανειλημμένες αστυνομικές εφόδους, χρήση γκλομπ και μαρτυρίες διαδηλωτών για χτυπήματα από αστυνομικούς. Ο υπουργός ανακοίνωσε σχεδόν 1.000 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός θα αυξανόταν με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων.

Στη Μασσαλία στήθηκαν φλεγόμενα οδοφράγματα, ενώ στο Μπορντό καταγράφηκε χρήση υλικών από προστατευτικές κατασκευές καταστημάτων για τον αποκλεισμό δρόμων. Στη Λυών, όπου είχαν απαγορευθεί συγκεντρώσεις σε εκτεταμένη ζώνη, η αστυνομία διέλυσε ομάδες διαδηλωτών με δακρυγόνα. Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στη Λιλ, στη Νάντη, στο Στρασβούργο και σε άλλες πόλεις. Στη Νίκαια, οι αρχές ανακοίνωσαν 11 συλλήψεις μετά και από συγκρούσεις ακροδεξιών με διαδηλωτές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο απολογισμός των τραυματισμών. Ο Νουνέζ επιβεβαίωσε δύο σοβαρά περιστατικά, στην Τουλούζη και στο Κλερμόν-Φεράν, χωρίς να δώσει πλήρη στοιχεία για τις συνθήκες. Για τον τραυματία της Τουλούζης υπήρχαν αναφορές για ακρωτηριασμό δακτύλων, με την ακριβή εξέλιξη του συμβάντος να παραμένει υπό διερεύνηση.

Αστυνομικός κλοιός και διαμάχη για το δικαίωμα στη διαδήλωση

Η κυβέρνηση είχε κινητοποιήσει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, με ελικόπτερα, τεθωρακισμένα, ειδικές μονάδες και ενισχυμένους προληπτικούς ελέγχους. Στο Παρίσι, καταστήματα είχαν καλύψει τις βιτρίνες τους, σταθμοί του μετρό έκλεισαν και μεγάλοι πολιτιστικοί χώροι, μεταξύ τους το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ, δεν υποδέχθηκαν επισκέπτες.

Η επίσημη αποτίμηση εστίασε στην αποτροπή επιθέσεων εναντίον δημόσιων κτιρίων και στον περιορισμό των καταστροφών. Ο Νουνέζ υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβαιναν ταχύτερα και προστάτευσαν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις. Στον αντίποδα, οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και η επιλογή να επιτρέπονται μόνο κινητοποιήσεις αναγνωρισμένων συνδικάτων προκάλεσαν αντιδράσεις για τον περιορισμό της ελευθερίας της διαδήλωσης.

Το προηγούμενο Σάββατο είχαν καταγραφεί εκτεταμένες λεηλασίες, εμπρησμοί και καταστροφές, με τον μεταγενέστερο απολογισμό να ξεπερνά τις 2.500 συλλήψεις. Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πλέον περίπου 2.700. Αυτό το προηγούμενο αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα αυστηρότερα μέτρα, χωρίς να κάμψει τις αντιρρήσεις των διοργανωτών.

Η εκπαίδευση, η ακρίβεια και η πολιτική πίεση στον Μακρόν

Το κίνημα ξεκίνησε από μαθητικές διαμαρτυρίες για ελλείψεις εκπαιδευτικών και ανεπαρκή χρηματοδότηση και διευρύνθηκε, συνδέοντας την κατάσταση στα σχολεία με το κόστος καυσίμων, βασικών αγαθών και καθημερινής διαβίωσης. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνδικάτα και «κίτρινα γιλέκα», με διαφορετικά αιτήματα αλλά κοινή αναφορά στην αγοραστική δύναμη και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε την Παρασκευή με εκπροσώπους μαθητών. Σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι ίδιοι, δεσμεύθηκε για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, όμως εκείνοι ζητούν συγκεκριμένες ανακοινώσεις πριν σταματήσουν τις διαμαρτυρίες. Η κρίση εκδηλώνεται περίπου έξι μήνες πριν από την προεδρική αναμέτρηση, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά στην Ορλεάνη εναντίον της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, που πραγματοποιεί διήμερο συνέδριο στην πόλη. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε διαφορετικό αντικείμενο από τις κινητοποιήσεις για την ακρίβεια. Την ίδια ώρα, τα «κίτρινα γιλέκα» απηύθυναν νέο κάλεσμα για τις 31 Οκτωβρίου, ένδειξη ότι ο κύκλος των διαμαρτυριών παραμένει ανοιχτός.

Βαρκελώνη: Περίπου 100 συλλήψεις και λεηλασίες καταστημάτων

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορετικά αιτήματα και έκταση επεισοδίων. Στη Βαρκελώνη, περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από επεισόδια γύρω από την πλατεία Καταλονίας. Σύμφωνα με το Reuters, σημειώθηκαν περισσότερες από 30 εστίες φωτιάς και 14 καταστήματα υπέστησαν βανδαλισμούς ή λεηλασίες.

Η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, ανέφερε ότι περίπου το ένα τέταρτο των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι. Το κάλεσμα είχε διαδοθεί στα κοινωνικά δίκτυα με αντικαθεστωτικά συνθήματα και αναφορές στο γαλλικό μαθητικό κίνημα.

Ιταλία: Στρατιώτες στο Μιλάνο, επεισόδια σε άλλες πόλεις

Στην Ιταλία, οι αρχές ενίσχυσαν την ασφάλεια με επιπλέον 500 στρατιώτες στο Μιλάνο, ελέγχους σε σταθμούς και επιτήρηση με drones. Η πορεία στην πόλη ολοκληρώθηκε ειρηνικά, παρά τους φόβους επανάληψης των λεηλασιών της προηγούμενης εβδομάδας. Αντίθετα, σύντομες συγκρούσεις σημειώθηκαν στη Ρώμη και στο Τορίνο.

Στη Φλωρεντία, διαδηλωτές πέταξαν κροτίδες και γυάλινα μπουκάλια προς αστυνομικούς και επιχείρησαν να διασπάσουν αστυνομικό φραγμό. Οι ιταλικές κινητοποιήσεις συνδύασαν αιτήματα για το κόστος ζωής, τους μισθούς και τη στέγαση με αντιπολεμικές διαμαρτυρίες και αντιδράσεις στις στρατιωτικές δαπάνες.

Τίρανα και Βρυξέλλες: Διαφορετική ένταση, κοινή αιχμή η εκπαίδευση

Στα Τίρανα, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, αύρες νερού και, σύμφωνα με το Reuters, ελαστικά βλήματα, ενώ διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και έβαλαν φωτιά στην είσοδο του υπουργείου Γεωργίας. Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες για την εκπαίδευση, την ανεργία και τη διαφθορά έχουν συνδεθεί με αιτήματα παραίτησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Στις Βρυξέλλες, περίπου 400 νέοι διαδήλωσαν κατά της κυβερνητικής πολιτικής και των περικοπών στην εκπαίδευση. Στο Σεν Ζιλ σημειώθηκαν συμπλοκές και χρήση δακρυγόνων, ενώ στήθηκε οδόφραγμα με ποδήλατα, πατίνια και υλικά εργοταξίου. Σύμφωνα με το βελγικό BX1, η αστυνομία ανακοίνωσε πέντε διοικητικές κρατήσεις και τέσσερις συλλήψεις για αδικήματα, αποτιμώντας πάντως την κινητοποίηση ως ολοκληρωμένη χωρίς μείζονα επεισόδια.

Ειρηνικές διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη Μαδρίτη για την προστασία των δημόσιων συντάξεων και στη Λισαβόνα για προσιτή κατοικία.