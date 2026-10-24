Με μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις ολοκλήρωσαν το Σάββατο την εκστρατεία τους ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, μία ημέρα πριν από τον δεύτερο και καθοριστικό γύρο των προεδρικών εκλογών.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βραζιλία, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, όπου αρκετές χώρες έχουν κινηθεί προς τα δεξιά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου γύρου που παρατίθενται στο δημοσίευμα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47% των ψήφων, έναντι 45% του Λούλα, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία.

Οι τελευταίες συγκεντρώσεις των δύο υποψηφίων

Ο Λούλα συγκέντρωσε υποστηρικτές στην παραλία Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ απευθύνθηκε και στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη λεωφόρο Παουλίστα, στο Σάο Πάουλο.

Ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου είχε προγραμματίσει προεκλογική συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της νοτιοανατολικής Βραζιλίας. Στη συνέχεια, επρόκειτο να επιστρέψει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου βρίσκεται το σπίτι στο οποίο ζούσε ο πατέρας του, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση. Την Πέμπτη, το ινστιτούτο Datafolha έδωσε και στους δύο υποψηφίους ποσοστό 50%, αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα.

Οι αιχμές στο τελευταίο ντιμπέιτ

Στην τελευταία τηλεμαχία, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο υποψήφιοι συνέχισαν τις προσωπικές επιθέσεις, αν και σε ηπιότερο τόνο σε σχέση με το προηγούμενο ντιμπέιτ.

Ο Λούλα αμφισβήτησε την εμπειρία του αντιπάλου του, υποστηρίζοντας ότι «δεν γνωρίζει τη Βραζιλία» και δεν ξέρει «τι σημαίνει πείνα». Από την πλευρά του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου χαρακτήρισε τον απερχόμενο πρόεδρο «ξεπερασμένο» και υποστήριξε ότι αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη», επιμένοντας πως οι ιδέες του δεν λειτουργούν πλέον.

Η πολιτική που υπόσχεται ο Φλάβιο Μπολσονάρου

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δηλώνει ότι σκοπεύει να ακολουθήσει την πολιτική γραμμή του πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του από τον Λούλα στις εκλογές του 2022.

Στις βασικές δεσμεύσεις του περιλαμβάνονται η αυστηρότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η υιοθέτηση πολιτικών υπέρ των επιχειρήσεων και η στενότερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

Ο Λούλα, από την πλευρά του, αύξησε το βασικό επίδομα που χορηγείται σε οικονομικά ευάλωτους πολίτες και προβάλλει το προφίλ του υπερασπιστή της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας, με φόντο τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα βραζιλιάνικα προϊόντα.