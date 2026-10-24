Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψε στην προεκλογική εκστρατεία, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση στο Κλίβελαντ του Οχάιο, προκειμένου να στηρίξει τους υποψηφίους των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Από το βήμα της εκδήλωσης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από δύο χρόνια χάους, σκληρότητας, διαφθοράς και ανικανότητας που δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή, έχετε μια ευκαιρία να πείτε: Φτάνει πια. Ψηφίζουμε για την αλλαγή, εδώ στο Οχάιο», δήλωσε ο Ομπάμα, καλώντας τους ψηφοφόρους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης.

Ο 65χρονος Δημοκρατικός άσκησε έντονη κριτική στον Τραμπ, αποδίδοντας στην κυβέρνησή του ευθύνη για την αύξηση του κόστους διαβίωσης. «Ο νυν πρόεδρος επέλεξε να πάρει μια σειρά κακών αποφάσεων. Κυρίως, αποφάσισε να ξεκινήσει έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν τον ζήτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προέτρεψε τους πολίτες να ψηφίσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς η διαδικασία της πρόωρης ψηφοφορίας έχει ήδη ξεκινήσει στο Οχάιο. «Μην αναβάλλετε τα πράγματα, μην αποφεύγετε την ευθύνη», τόνισε.

Former President Barack Obama returned to the campaign trail in Cleveland, Ohio, on Saturday to back the state’s Democratic candidates ahead of November’s midterm election. The 44th president will head to Michigan for another rally tonight as President Trump campaigns in Georgia. https://t.co/lZNj9dSJmE — CBS News (@CBSNews) October 24, 2026

Ο Ομπάμα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή απήχηση στη βάση των Δημοκρατικών και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια του κόμματος να ενισχύσει τη θέση του στις επικείμενες εκλογές. Στο Οχάιο, ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σερόντ Μπράουν επιδιώκει να επιστρέψει στη Γερουσία, αντιμετωπίζοντας τον Ρεπουμπλικανό Τζον Χάστεντ.

Την ίδια ώρα, η Δημοκρατική Έιμι Άκτον και ο Ρεπουμπλικανός Βιβέκ Ραμασουάνι διεκδικούν τη θέση του κυβερνήτη της Πολιτείας. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, οι Δημοκρατικοί έχουν μικρό προβάδισμα και στις δύο αναμετρήσεις, οι οποίες παραμένουν αμφίρροπες.

Επόμενος σταθμός του πρώην προέδρου είναι το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όπου αναμένεται να μιλήσει υπέρ του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Αμπντούλ Ελ Σάγεντ, 41χρονου γιατρού και επιδημιολόγου.

Παρότι οι Δημοκρατικοί κατέχουν σήμερα και τις δύο έδρες του Μίσιγκαν στη Γερουσία, ο Ελ Σάγεντ, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, εμφανίζεται να δίνει σκληρή μάχη στις δημοσκοπήσεις με τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.