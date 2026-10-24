Σε μια ημέρα έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος ζωής και ζητώντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και περισσότερη στήριξη στην εκπαίδευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τη συμμετοχή σε περίπου 410.000 άτομα, ενώ η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT έκανε λόγο για 800.000 διαδηλωτές. Η κινητοποίηση αποτελεί τη συνέχεια των διαμαρτυριών της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες είχαν σημαδευτεί από επεισόδια και λεηλασίες.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και επεισόδια σε μεγάλες πόλεις

Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, καθώς οι αρχές επιδίωξαν να αποτρέψουν την επανάληψη των επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας. Παρά τα ενισχυμένα μέτρα, συγκρούσεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Μασσαλία, η Νάντη, η Λιλ και η Γκρενόμπλ.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου η αστυνομία υπολόγισε τους συμμετέχοντες σε 110.000, έγινε χρήση δακρυγόνων και οχήματος εκτόξευσης νερού μετά τη ρίψη αντικειμένων κατά των δυνάμεων ασφαλείας. Στην Τουλούζη, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, με τις συνθήκες του περιστατικού να διερευνώνται.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί σχεδόν 1.000 προσαγωγές ή συλλήψεις, ενώ οι αρχές είχαν προχωρήσει σε απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και άλλους περιορισμούς σε αρκετές περιοχές.

Η αντιπαράθεση για το δικαίωμα στη διαδήλωση

Οι περιορισμοί έχουν προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις. Στο Παρίσι, η αστυνομία άλλαξε τη διαδρομή διαδήλωσης που είχε συμφωνηθεί με τα συνδικάτα, ενώ επτά κόμματα της Αριστεράς προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές κατευθύνσεις για τις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με εκπροσώπους μαθητών και φοιτητών, καθώς οι αρχικές διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση έχουν διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, περισσότερες εκπαιδευτικές θέσεις και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Δημοσίευμα για πιθανό προσωρινό μπλόκο στα social media

Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής της πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να ζήτησε από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Γαλλίας ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ενόψει των κινητοποιήσεων του Σαββατοκύριακου 24 και 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού ερευνητικού μέσου Blast, το οποίο αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του σχετική επιστολή του πρωθυπουργού και πρακτικά της συνάντησης που ακολούθησε, η κυβέρνηση ζήτησε από τις Orange, SFR, Free και Bouygues Telecom να προετοιμάσουν τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες.

Information exclusive Blast : le Premier ministre a préparé la coupure des réseaux sociaux pour le 24 octobre Deux jours avant la manifestation du 24 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom de se tenir prêts à couper l’accès à TikTok, Instagram ,Snapchat et X. Blast révèle la lettre et le compte rendu de la réunion qui a suivi, où les opérateurs ont exprimé leurs doutes. Le gouvernement avait déjà utilisée cette mesure liberticide en Nouvelle-Calédonie en 2024, avant d’être désavoué par le Conseil d’État. Par @yanmdi. https://t.co/ZQtJKutOjA — BLAST, Le souffle de l’info (@blast_france) October 24, 2026

Στόχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα ήταν να μπορεί να ανασταλεί προσωρινά, για μερικές ώρες, η πρόσβαση στο TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. Οι πάροχοι φέρονται να εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αίτημα.

Η αποκάλυψη έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης για ενίσχυση της συνεργασίας της με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όπως είχε ανακοινώσει το Ματινιόν στις 23 Οκτωβρίου, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 100 αναφορές για λογαριασμούς και περιεχόμενο ενόψει των κινητοποιήσεων, με περίπου τις μισές να έχουν οδηγήσει σε αναστολή λογαριασμών.

Το ζήτημα έχει και νομικές προεκτάσεις. Το 2024, η γαλλική κυβέρνηση είχε επιβάλει αποκλεισμό του TikTok στη Νέα Καληδονία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας έκρινε στη συνέχεια ότι το μέτρο ήταν παράνομο, καθώς δεν πληρούνταν οι αυστηρές προϋποθέσεις αναγκαιότητας και αναλογικότητας.



