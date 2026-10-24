Ολοκληρώθηκαν, αυτή την ώρα, οι κινητοποιήσεις που είχαν οργανωθεί σε σειρά ιταλικών πόλεων, με συνθήματα κατά της ακρίβειας και του πολέμου. Στη Ρώμη, πριν λίγο σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι.

Μια μειοψηφία διαδηλωτών, στο τέλος της πορείας κατά της στήριξης της Ιταλίας στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, πέταξε μπουκάλια και κροτίδες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού.

Νωρίτερα, περίπου πενήντα συμμετέχοντες στην πορεία, είχαν καταφέρει να ανοίξουν μία από τις πύλες εισόδου και να μπουν στο Κολοσσαίο.

Chaos in Rome. Rioters storm the Colosseum, tourists caught in the middle flee in panic. The symbol of Italy under assault. Unbelievable. https://t.co/vogALoumuk — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Στο Μιλάνο καταγράφηκε ένταση, αλλά χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες και χωρίς την παρείσφρηση βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο.

Στη διαδήλωση κατά του πολέμου και της ακρίβειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, μέλη του κοινωνικού κέντρου «Ασκατασούνα» προσπάθησαν να αλλάξουν τη διαδρομή της πορείας που είχε συμφωνηθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων. Συγκρούσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στο κέντρο της Μπολόνια.

Το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, χίλιες περίπου προσαγωγές, ενώ στη Ρώμη εξακριβώθηκαν τα στοιχεία διακοσίων συμμετεχόντων στην αντιπολεμική κινητοποίηση και δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν.