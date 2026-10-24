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Ολοσχερώς καταστράφηκε από πυρκαγιά η «Φωλιά του Αετού» (Kehlsteinhaus), ένα από τα γνωστά καταφύγια που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ κατά τη ναζιστική περίοδο. Το ιστορικό κτίριο βρίσκεται στο βουνό Κέλσταϊν, στις Βαυαρικές Άλπεις, στη νότια Γερμανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, Λίζα Μάιερ, η τοποθεσία του κτιρίου, σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων, δυσχέρανε τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αν και η επίσημη αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ανακοινωθεί, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού. Μάλιστα, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για την υπόθεση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνάντησαν έναν μοτοσικλετιστή που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση καθώς κατευθύνονταν στο σημείο της πυρκαγιάς. Οι αρχές τον εντόπισαν στη συνέχεια και προχώρησαν στην κράτησή του.

«Πρόκειται εμφανώς για εμπρησμό από πρόθεση», είπε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Τράουνσταϊν, Ράινερ Φίτσε.Ο ύποπτος είναι ένας 33χρονος Γερμανός που έχει κάποια σχέση με την περιοχή αλλά δεν ζει εκεί, διευκρίνισε ο Φίτσε. Πιθανολογείται ότι προέβη σε αυτήν την πράξη λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όμως, «λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο του κτιρίου», δεν έχει αποκλειστεί ακόμη η πιθανότητα το κίνητρό του να ήταν πολιτικό.

Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο ύποπτος εξετάστηκε το πρωί από ψυχίατρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μια «προσωρινή νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα», δήλωσε επιπλέον ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο ειδικός και η εισαγγελική αρχή ενέκριναν αυτή τη νοσηλεία.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το κτίριο ήταν κλειστό για το κοινό την Παρασκευή αλλά επρόκειτο να ξανανοίξει για τους τουρίστες σε δύο εβδομάδες. Η «Φωλιά του Αετού» δεχόταν περίπου 350.000 τουρίστες ετησίως και αποτελούσε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής.

Η ιστορία της «Φωλιάς του Αετού»

Το Κέλσταϊνχαους χτίστηκε το 1937-38 και ήταν τμήμα της «απαγορευμένης ζώνης» του Ομπερσάλτσμπεργκ, μιας περιοχής που προοριζόταν για τον Χίτλερ και τα ηγετικά στελέχη των Ναζί. Στον ίδιο τομέα βρισκόταν και η δευτερεύουσα κατοικία του Χίτλερ, το Μπέργκχοφ.

Το κτίριο δεν υπέστη ζημιές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε δημοφιλές στη συνέχεια μέσα από τις πολλές αμερικανικές ταινίες στις οποίες απεικονίστηκε. Από το 1952 είχε μετατραπεί σε εστιατόριο ενώ υπήρχε και μια έκθεση που κατέγραφε την ιστορία του.

Ο χώρος «σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλειφθεί», υποσχέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.