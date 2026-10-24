Ολοσχερώς καταστράφηκε από πυρκαγιά η «Φωλιά του Αετού» (Kehlsteinhaus), ένα από τα γνωστά καταφύγια που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ κατά τη ναζιστική περίοδο. Το ιστορικό κτίριο βρίσκεται στο βουνό Κέλσταϊν, στις Βαυαρικές Άλπεις, στη νότια Γερμανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, Λίζα Μάιερ, η τοποθεσία του κτιρίου, σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων, δυσχέρανε τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

German police have arrested a suspect after a fire broke out at Adolf Hitler’s Eagle’s Nest retreat. It was built for Hitler in 1938 and now operates as a tourist site. https://t.co/F7ESC0p4as — Channel 4 News (@Channel4News) October 24, 2026

Αν και η επίσημη αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ανακοινωθεί, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού. Μάλιστα, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για την υπόθεση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνάντησαν έναν μοτοσικλετιστή που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση καθώς κατευθύνονταν στο σημείο της πυρκαγιάς. Οι αρχές τον εντόπισαν στη συνέχεια και προχώρησαν στην κράτησή του.

«Πρόκειται εμφανώς για εμπρησμό από πρόθεση», είπε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Τράουνσταϊν, Ράινερ Φίτσε.Ο ύποπτος είναι ένας 33χρονος Γερμανός που έχει κάποια σχέση με την περιοχή αλλά δεν ζει εκεί, διευκρίνισε ο Φίτσε. Πιθανολογείται ότι προέβη σε αυτήν την πράξη λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όμως, «λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο του κτιρίου», δεν έχει αποκλειστεί ακόμη η πιθανότητα το κίνητρό του να ήταν πολιτικό.

Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο ύποπτος εξετάστηκε το πρωί από ψυχίατρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μια «προσωρινή νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα», δήλωσε επιπλέον ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο ειδικός και η εισαγγελική αρχή ενέκριναν αυτή τη νοσηλεία.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Hitlers Örnnäste i lågor Det historiska Kehlsteinhaus, känt som Örnnästet, stod i full brand på fredagskvällen den 23 oktober 2026 högt ovanför Berchtesgaden i de bayerska Alperna. Larmet kom omkring klockan 21.15 och när de första räddningsstyrkorna nådde platsen vid 21.52 var byggnaden övertänd. Lågorna syntes på långt håll mot natthimlen. Omkring 200 brandmän och andra räddningsarbetare deltog i insatsen. Anfarten till det 1 834 meter höga läget var svår, med brant väg, kyla och tung rök. Ingen befann sig i byggnaden och inga personskador har rapporterats. På lördagsförmiddagen pågår fortfarande släckningsarbete, och skadorna beskrivs som så omfattande att huset troligen inte går att rädda. Polisen har gripit en misstänkt person – enligt flera medier en motorcyklist som mötte räddningsinsatsen på väg nedför berget. Utredningen leds av kriminalpolisen i Traunstein och misstanken om anlagd brand är central, även om motiv och exakt koppling ännu inte är klarlagda. Kehlsteinhaus uppfördes 1937–1938 på initiativ av Martin Bormann som ett representativt tehus och 50-årspresent till Adolf Hitler. Efter kriget har byggnaden ägts av delstaten Bayern och fungerat som populärt turistmål, restaurang och historiskt museum. Det är en annan anläggning än Hitlers tidigare residens Berghof längre ned på Obersalzberg. Branden innebär en stor förlust för den lokala turistnäringen och för bevarandet av ett kontroversiellt historiskt monument. — Existenz.se (@Existenzse) October 24, 2026

Το κτίριο ήταν κλειστό για το κοινό την Παρασκευή αλλά επρόκειτο να ξανανοίξει για τους τουρίστες σε δύο εβδομάδες. Η «Φωλιά του Αετού» δεχόταν περίπου 350.000 τουρίστες ετησίως και αποτελούσε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής.

Η ιστορία της «Φωλιάς του Αετού»

Το Κέλσταϊνχαους χτίστηκε το 1937-38 και ήταν τμήμα της «απαγορευμένης ζώνης» του Ομπερσάλτσμπεργκ, μιας περιοχής που προοριζόταν για τον Χίτλερ και τα ηγετικά στελέχη των Ναζί. Στον ίδιο τομέα βρισκόταν και η δευτερεύουσα κατοικία του Χίτλερ, το Μπέργκχοφ.

Το κτίριο δεν υπέστη ζημιές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε δημοφιλές στη συνέχεια μέσα από τις πολλές αμερικανικές ταινίες στις οποίες απεικονίστηκε. Από το 1952 είχε μετατραπεί σε εστιατόριο ενώ υπήρχε και μια έκθεση που κατέγραφε την ιστορία του.

Ο χώρος «σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλειφθεί», υποσχέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.