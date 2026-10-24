Επαίσχυντη τρομοκρατική ενέργεια, χαρακτήρισε την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της Νότιας Ιορδανίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν την τραγωδία που βίωσαν όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί και όλοι οι άνθρωποι της πίστης και της καλής θέλησης σε όλον τον κόσμο», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κυριακουπόλεως Χριστοφόρο, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των ανθρώπων και επισήμανε ότι προσεύχεται για την ανάπαυση των ψυχών τους και την ανάρρωση των τραυματιών.

«Αν ένα μέλος της Εκκλησίας μας πάσχει, τότε συμπάσχουν όλα τα μέλη», ανέφερε επικαλούμενος την Α’ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, για να υπογραμμίσει την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας.

«Με πνεύμα συμπόνιας και αλληλεγγύης δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να εργαζόμαστε για την ειρήνη στον κόσμο, που εδράζεται στον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και την αρμονική συνύπαρξη», σημείωσε σχετικά.