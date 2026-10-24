Μαίνονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία, με τους δρόμους στα Τίρανα, γύρω από το υπουργείο Παιδείας να μετατρέπονται σε πεδίο συγκρούσεων διαδηλωτών με την αστυνομία.

Κατά τη 12η διαδοχική ημέρα αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην αλβανική πρωτεύουσα, η ένταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κτίριο του υπουργείου Παιδείας. Ακολούθησε ρίψη χημικών από την αστυνομία, κυνηγητό στα γύρω στενά και στήσιμο αυτοσχέδιων οδοφραγμάτων με φλεγόμενους κάδους.

Στο κέντρο της πόλης διαδήλωσαν μαζικά φοιτητές, εκπρόσωποι διαφόρων επαγγελματικών κλάδων, καθώς και υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος υπό τον Σαλί Μπερίσα.

Υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν δρακόντεια, με περισσότερους από 2.000 αστυνομικούς να έχουν παραταχθεί σε καίρια σημεία των Τιράνων, περιφρουρώντας το πρωθυπουργικό γραφείο και τα κυβερνητικά κτίρια.