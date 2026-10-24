Δύο άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στη χθεσινή επίθεση εναντίον ενός ναού στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών στους εννέα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Υγείας, Ιμπραχίμ Αλ Μπντουρ.

«Ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ», στο κυβερνείο Καράκ, «ανέβηκε σε εννέα μετά τον θάνατο ενός δεύτερου τραυματία που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση», είπε ο υπουργός. Νωρίτερα σήμερα, είχε ανακοινώσει τον όγδοο νεκρό.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως 25 τραυματίες στην επίθεση εξακολουθούν και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας, οι δράστες, που δεν έχουν συλληφθεί, εισήλθαν στον περίβολο του ελληνορθόδοξου ναού προτού ανοίξουν πυρ προς την κατεύθυνση ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν Αλ-Φαράγια απέδωσε αυτή τη σπάνια επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας της χώρας σε «μια ομάδα εξτρεμιστών». «Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών», διαβεβαίωσε.

Καταδικάζοντας την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», ο βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Καράκ, διαβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα του θα επιβάλει στους δράστες τις «αυστηρότερες» ποινές.

«Η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται», πρόσθεσε σήμερα ο ίδιος, έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από χθες, ενώ οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.

Το κυβερνείο της Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αποτελούν το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στην πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.