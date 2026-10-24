Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία, καθώς νέες μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι αρχές έχουν αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, επιχειρώντας να αποτρέψουν την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων, των λεηλασιών και των καταστροφών που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται αρχικά με τις διαμαρτυρίες μαθητών για τις συνθήκες στα σχολεία και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, ωστόσο έχουν πλέον διευρυνθεί, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τους μισθούς, τις συντάξεις και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ένταση στο Παρίσι

Η κύρια πορεία στο Παρίσι ξεκίνησε ειρηνικά, σε αντίθεση με άλλες πόλεις όπου καταγράφηκαν συγκρούσεις. Στη γαλλική πρωτεύουσα συμμετείχαν περίπου 110.000 διαδηλωτές, ενώ οι αρχές είχαν αναπτύξει στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία, όπως τα Ηλύσια Πεδία και η Αψίδα του Θριάμβου, για να αποτρέψουν λεηλασίες και νέες ταραχές.

🚨🇫🇷 FLASH – IMPRESSIONNANTE image de l’ampleur de la manifestation parisienne vue d’en haut, entre la porte d’Italie et la porte de Vincennes. La préfecture a recensé 110 000 manifestants à Paris. #24octobre https://t.co/LvbszbdmNg — Temps Réel (@TempsReelMedia) October 24, 2026

Ένταση και δακρυγόνα όμως είχαμε αμέσως; μετά το τέλος της πορείας όπως θα δείτε και στα παρακάτω βίντεο.

🚨🇫🇷💥 ALERTE INFO | DIRECT — La situation se tend porte de Vincennes, à Paris. De nouvelles tensions éclatent entre manifestants et forces de l’ordre, en marge de la mobilisation du 24 octobre. https://t.co/Hf6ZJDCdxv — Novia News (@NoviaNewsGroup) October 24, 2026

#WATCH | A large number of people protest across France against the rising cost of living; visuals from Paris. (Source: Reuters) https://t.co/67QMmWmv0c — ANI (@ANI) October 24, 2026

Paris : des tensions ont éclaté à la porte de Vincennes en fin de manifestation du 24 octobre, utilisation de gaz lacrymogènes et d’un canon à eau par les forces de l’ordre. https://t.co/vXxTUoaOJL — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 24, 2026

Μικροεπεισόδια στη Λυών – Έκαναν χρήση δακρυγόνων οι Αρχές

Στη Λυών σημειώθηκαν μικροεπεισόδια όταν οι δυνάμεις της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Ζαν-Μασέ.

Μια συγκέντρωση περίπου 1.000 ατόμων, η οποία είχε σχηματιστεί σε πλατεία στο νότιο τμήμα της Λυών, έξω από την απαγορευμένη για διαδηλώσεις ζώνη που είχε ορίσει η νομαρχία διαλύθηκε από τις Αρχές μέσα σε κλίμα σύγχυσης, όπως αναφέρει το BFM.

🔴 Lyon : grenade de désencerclement au jardin Maurice-Audin. Dans le 7e, une interpellation rue Saint-Jérôme après des tirs de mortiers sur la police. #manifestations #24octobre #24octobre2026 #France #Lyon Suivez la mobilisation en direct 👇 https://t.co/DcQQgAQ9Cm https://t.co/NZlEmd1rjg — actu Lyon (@actufr_lyon) October 24, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, αρκετές ομάδες, με «εχθρικές προθέσεις», φέρεται να επιδίωκαν να προβούν σε πράξεις βίας και βανδαλισμού».

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, οι συγκεντρωμένοι δεν συμμορφώθηκαν στις εκκλήσεις να αποχωρήσουν και οι αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με «πολυάριθμα αντικείμενα», μεταξύ των οποίων και μεταλλικά σφαιρίδια

Σοβαρά τραυματίας στο χέρι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Τουλούζη

Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι στην Τουλούζη, κατά το τέλος της διαδήλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας της Άνω Γαρούνας (Haute-Garonne) στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Manifestations du 24 octobre: une personne grièvement blessée à la main à Toulouse, la préfecture affirme que "des investigations seront menées" https://t.co/MULmwQLK7I — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

«Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός παραμένουν άγνωστες σε αυτό το στάδιο. Θα διεξαχθούν έρευνες, υπό την εποπτεία των δικαστικών Αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό», ανέφερε η Νομαρχία.



Όπως διευκρινίστηκε, ο σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάλυσης συγκεντρωμένου πλήθους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

🚨🇫🇷 FLASH | À Toulouse, la situation se tend. https://t.co/sYUC4UrQFA — Bflouinfo (@Bflouinfo) October 24, 2026

30 συλλήψεις στη Νίκαια – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τα επεισόδια

Σε 30 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές στη Νίκαια της Γαλλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης, Ερίκ Σιοτί (Éric Ciotti), εν μέσω των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας.

🚨🇫🇷 VIOLENTS AFFRONTEMENTS À NICE ! Des groupes d’extrême droite et d’extrême gauche s’affrontent en pleine rue à Nice. Des scènes de violences éclatent en plein centre-ville. https://t.co/OYbotqYbRl — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 24, 2026

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε τον αριθμό των συλλήψεων με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά από ενημέρωση στο αστυνομικό τμήμα Foch, παρουσία του νομάρχη και στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες είχαν πραγματοποιηθεί 135 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο. Οι αρχές είχαν προχωρήσει και σε εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.

Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται μετά τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου, όταν καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές και λεηλασίες σε περίπου 3.000 καταστήματα, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Associated Press.

Κλειστά το Λούβρο και μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα

Το κλίμα ανησυχίας είναι εμφανές και στο κέντρο του Παρισιού. Πολλά καταστήματα έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με προστατευτικά πάνελ, ενώ μεγάλα μουσεία και πολιτιστικοί χώροι, μεταξύ των οποίων το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ, παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, δεκάδες σταθμοί του μετρό δεν λειτουργούν, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρχών ασφαλείας. Οι περιορισμοί επηρεάζουν τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από το ενδεχόμενο νέων καταστροφών.

Η αστυνομία έχει θέσει υπό αυστηρό έλεγχο τις διαδρομές των διαδηλώσεων, ενώ σε αρκετές πόλεις έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις συγκεντρώσεων ή περιορισμοί στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η φονική επίθεση που προσέθεσε νέα ένταση στο ήδη τεταμένο κλίμα

Την ίδια ώρα, η Γαλλία βρίσκεται υπό τη σκιά μιας φονικής ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Τραπ, δυτικά του Παρισιού. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ρατσιστικό και ισλαμοφοβικό κίνητρο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνική ένταση και η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνονται.