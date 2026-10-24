Εκρήξεις ακούστηκαν το Σάββατο στο Άντεν της Υεμένης, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο Άντεν δήλωσε στο AFP ότι άκουσε τρεις εκρήξεις στην πόλη, ενώ και ένας ανταποκριτής του AFP ανέφερε εκρήξεις.

Μια άλλη αστυνομική πηγή ανέφερε στο AFP ότι οι Χούθι στοχοθέτησαν μια θέση της συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν – η οποία είχε δεχτεί επίθεση και την περασμένη εβδομάδα – καθώς και την ακτοφυλακή.

Yemen’s Army Spokesperson: 🔹 The country’s armed forces have targeted gathering points of Saudi-backed militias at the so-called “Al-Nasr” camp and a naval military base in the city of Aden. https://t.co/YdX1EajmvH — Tehran Times (@TehranTimes79) October 24, 2026

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Άντεν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το στρατόπεδο αλ Νασρ και τη ναυτική στρατιωτική βάση της περιοχής.

🔴 BREAKING: Two explosions at Aden Airport and a third explosion in the Tawahi District near the container port, according to Al-Arabiya correspondent https://t.co/McBLvTzNLV — Arab News (@arabnews) October 24, 2026

Ωστόσο, οι Χούθι, οι οποίοι πολεμούν την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, έχουν επιτεθεί στο Άντεν αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού μεγάρου.

🔴 BREAKING: The Houthis have targeted the Coast Guard headquarters in Aden with three ballistic missiles, Yemen’s Interior Ministry says. https://t.co/TfGlal98bJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 24, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, δύο πύραυλοι προσγειώθηκαν επίσης εντός της περιμέτρου του αεροδρομίου, με τους Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση.

Μια μέρα νωρίτερα, οι Χούθι εξαπέλυσαν μια θανατηφόρα πυραυλική επίθεση κατά του προεδρικού μεγάρου στο Άντεν, χτυπώντας κέντρα διοίκησης που βρίσκονται εντός του προεδρικού συγκροτήματος Αλ-Μαάσικ, το οποίο χρησιμοποιείται από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τη συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

After months of assuring southerners they would not attack South Yemen, the Houthis’ intentions are now clear. Yemen’s Interior Ministry reports three ballistic missiles targeting Coast Guard facilities in Aden. Video reportedly shows the launch from Al-Arayif base in Ibb. https://t.co/cIQsFpBOq2 — Basha باشا (@BashaReport) October 24, 2026

Η Σαουδική Αραβία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης δέχονται συνεχείς επιθέσεις από τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, μετατοπίζοντας το επίκεντρο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Τον Ιούλιο, μια εύθραυστη εκεχειρία του 2022 κατέρρευσε, αφού οι Χούθι επέτρεψαν σε ιρανικό αεροσκάφος να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, αψηφώντας τον έλεγχο της Σαουδικής Αραβίας επί του εναέριου χώρου της Υεμένης, πυροδοτώντας έτσι μια σειρά επιθέσεων.

Στη συνέχεια, οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και άρχισαν να επιτίθενται στα πλοία, το έδαφος και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της, προτού καταλάβουν, με μια αστραπιαία εκστρατεία, εδάφη της Υεμένης που ελέγχονταν από την κυβέρνηση κατά μήκος της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας.