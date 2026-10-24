Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 48χρονος στη Βραζιλία, όταν υποχώρησε η τσιμεντένια πλάκα του τάφου του πατέρα του, πάνω στην οποία είχε καθίσει, ενώ βρισκόταν στο κοιμητήριο για την κηδεία ενός φίλου του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σάο Ζοζέ, στην πόλη Λινιάρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων O Globo και SUR, ο Αντίλσον Μαρσάρο απομακρύνθηκε για λίγο από την τελετή και κατευθύνθηκε προς τον τάφο του πατέρα του.

Όταν κάθισε πάνω στην τσιμεντένια κατασκευή, εκείνη υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να πέσει στο εσωτερικό του τάφου. Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν τον θόρυβο και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η τραγική ειρωνεία με την κηδεία του

Όπως δήλωσε στο O Globo ο νεκροθάφτης Ναζαρέ Μπραβίν, ο Μαρσάρο είχε προηγουμένως χαιρετήσει τους παρευρισκόμενους στην κηδεία του φίλου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο. Στη συνέχεια, άφησε τη μοτοσικλέτα και το κράνος του κοντά στον τάφο του πατέρα του και πλησίασε το μνήμα.

Η τραγωδία είχε και μια ιδιαίτερα σκληρή διάσταση, καθώς η κηδεία του 48χρονου τελέστηκε την επόμενη ημέρα, στο ίδιο κοιμητήριο όπου έχασε τη ζωή του.

Em velório de amigo, homem visita túmulo do pai e morre ao cair em jazigo Adilson Maçaro acompanhava sepultamento no mesmo cemitério em que o pai estava enterrado; estrutura cedeu quando ele se sentou no local https://t.co/dgk0HGT8gH — O TEMPO (@otempo) October 23, 2026

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Τη θλίψη του για το περιστατικό εξέφρασε ο Δήμος του Λινιάρες, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επισκέψεις τους στο κοιμητήριο Σάο Ζοζέ, όπου έχουν ταφεί περίπου 18.000 άνθρωποι.

Η έκκληση έγινε ενόψει της Ημέρας των Νεκρών, γνωστής στη Βραζιλία ως Dia de Finados, η οποία τιμάται στις 2 Νοεμβρίου και συνοδεύεται από αυξημένη προσέλευση στα κοιμητήρια. Παράλληλα, η δημοτική αρχή υπενθύμισε ότι η συντήρηση των τάφων αποτελεί ευθύνη των οικογενειών.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.