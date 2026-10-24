Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως ενδέχεται να μεταφέρει την ομάδα των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο σε διαφορετικό χώρο.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ απέρριψε ένα δημοσίευμα πως σχεδίαζε να καταργήσει την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου και να επαναφέρει μια ιστορική πισίνα στον χώρο, λέγοντας πως ποτέ «δεν είχε καν σκεφτεί να κάνει κάτι τόσο ανόητο».

Όμως, είπε πως θα μπορούσε να μεταφέρει την ομάδα των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου από την τωρινή θέση της στον Λευκό Οίκο.

«Μπορεί να μεταφέρω τα Fake News σε μια λιγότερο ενοχλητική τοποθεσία», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε την Τρίτη πως ο Τραμπ είχε προτρέψει την τότε εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, τον Αύγουστο να μεταφέρει τις συνεντεύξεις Τύπου εκτός της αίθουσας James S. Brady του Λευκού Οίκου, αν και η ιδέα ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος είπε σε βοηθούς πως θα προτιμούσε να έχει μια εσωτερική θεραπευτική πισίνα, η οποία είχε εγκατασταθεί στον χώρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Η διοίκηση Νίξον είχε αντικαταστήσει την πισίνα με την αίθουσα των συνεντεύξεων Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συχνά αμερικανικά ΜΜΕ για άδικα προς την κυβέρνησή του ρεπορτάζ.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος απαγόρευσε για μικρό χρονικό διάστημα σε δημοσιογράφους των CNN, MS NOW και Politico την πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου, λέγοντας πως και άλλα ΜΜΕ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ανάλογους περιορισμούς.

Ο Λευκός Οίκος αποκατέστησε την πρόσβασή τους, έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν πιθανότατα αντισυνταγματική, αν και η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί δικαστικά την υπόθεση.