Νέα δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας αποτελεί η σημερινή κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Μία εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες ταραχές της 17ης Οκτωβρίου, η Γαλλία εισέρχεται σε νέο κύκλο διαδηλώσεων με περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, περιορισμούς στις συγκεντρώσεις και καταστήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων θωρακίζουν τις προσόψεις τους.

Στο Παρίσι, η αλλαγή της διαδρομής προκάλεσε σύγκρουση με τα συνδικάτα, ενώ στη Λυών καταγράφονται ήδη επεμβάσεις για τη διάλυση συγκεντρώσεων.

Παρίσι: Η δικαστική απόφαση και η νέα διαδρομή

Το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε το πρωί του Σαββάτου τις προσφυγές κατά της απόφασης της αστυνομικής διοίκησης να αλλάξει την πορεία. Έτσι, η μοναδική εγκεκριμένη διαδρομή παραμένει εκείνη από την Porte d’Italie προς την Porte de Vincennes, μέσω των περιφερειακών λεωφόρων Maréchaux. Η πορεία μεταφέρεται έτσι στις παρυφές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, μετά τη δικαστική εξέλιξη οι διοργανωτές αποδέχθηκαν τη νέα χάραξη και η CGT κάλεσε τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν στην Porte d’Italie. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 14.00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 15.00 ώρα Ελλάδας.

Η ανατροπή ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, παρότι είχε προηγηθεί συμφωνία για πορεία από τη Βαστίλη προς την πλατεία Nation. Τα συνδικάτα αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή της τελευταίας στιγμής δυσκολεύει την ενημέρωση των συμμετεχόντων και αποδυναμώνει τον σχεδιασμό περιφρούρησης. Στο αρχικό κάλεσμα συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις μαθητών και φοιτητών και διαδηλωτές από το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων.

Η αστυνομία, από την πλευρά της, επικαλείται την ανάγκη προσαρμογής στην εξελισσόμενη απειλή. Η εκπρόσωπός της, Ελέν Ντενεσέρ, συνέδεσε την επανεκτίμηση των μέτρων και με τη φονική επίθεση της Παρασκευής στα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας. Οι αρχές επικαλούνται επίσης τον κίνδυνο επιθέσεων σε εμπορικούς δρόμους, μετά τις λεηλασίες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Ενεργοποιήθηκε ο διυπουργικός μηχανισμός κρίσης

Το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει ειδικές μονάδες της αστυνομίας και της χωροφυλακής, τεθωρακισμένα, αντλίες νερού, ελικόπτερα και επιτήρηση με drones. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, ζητά ταχεία αντίδραση και αυστηρή αντιμετώπιση όσων επιχειρήσουν λεηλασίες ή επιθέσεις.

Στις ενημερώσεις του έχει επικαλεστεί αναρτήσεις και καλέσματα για βίαιες ενέργειες από ομάδες της άκρας Αριστεράς. Πρόκειται για εκτιμήσεις των αρχών σχετικά με τον κίνδυνο επεισοδίων, παράλληλα με τις προγραμματισμένες κοινωνικές κινητοποιήσεις. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι η χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας οφείλει να ακολουθεί το ισχύον πλαίσιο και την αρχή της αναλογικότητας.

Ο διυπουργικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων ενεργοποιήθηκε στις 11.00 στο υπουργείο Εσωτερικών. Συμμετέχουν υπηρεσίες πληροφοριών, αστυνομία, χωροφυλακή και οι αρμόδιοι περιφερειακοί συντονιστές, υπό την καθοδήγηση των διευθυντών των γραφείων του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί και των εμπλεκόμενων υπουργών. Η λειτουργία του προβλέπεται να συνεχιστεί και το βράδυ.

Δακρυγόνα στη Λυών, διαφορετικοί περιορισμοί ανά πόλη

Στη Λυών, όπου ισχύει απαγόρευση διαδηλώσεων, οι πρώτες συγκεντρώσεις αντιμετωπίστηκαν με αστυνομικές επεμβάσεις. Η La Dépêche μεταδίδει διάλυση συγκεντρώσεων με δακρυγόνα μέσα στην απαγορευμένη ζώνη. Η πόλη παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο μετά τις καταστροφές και τον εμπρησμό του γραφείου τουρισμού το προηγούμενο Σάββατο.

Η εικόνα διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Στη Μασσαλία επιτράπηκε τελικά μία συνδικαλιστική διαδήλωση, με διαδρομή που αποφεύγει το εμπορικό κέντρο. Παράλληλα, το διοικητικό δικαστήριο ανέστειλε εν μέρει την ευρύτερη απαγόρευση στις Bouches-du-Rhône, επιτρέποντας συγκεντρώσεις σε ορισμένους δήμους.

Στην Τουλούζη, η πορεία έχει οριστεί για τις 14.00 από τις λεωφόρους Jean-Jaurès, με αυξημένα μέτρα και παρεμβάσεις στη λειτουργία του κέντρου. Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τις πορείες: επηρεάζονται μετακινήσεις, αγορές και δημοτικές δραστηριότητες, καθώς οι τοπικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την έκθεση σε ενδεχόμενα επεισόδια.

Ορλεάνη: Αντιδιαδήλωση απέναντι στο συνέδριο της Ακροδεξιάς

Στην Ορλεάνη βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή κινητοποίηση κατά του συνεδρίου της Εθνικής Συσπείρωσης. Η πορεία ξεκίνησε στις 10.30, με αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά συνθήματα και παρουσία εκπροσώπων της Αριστεράς και των συνδικάτων.

Οι εκτιμήσεις πριν από την έναρξη έκαναν λόγο για ενδεχόμενη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η πρώτη εικόνα από το πεδίο είναι πιο συγκεκριμένη. Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δυνάμεις ασφαλείας υπολόγιζαν σε 5.000 έως 6.000 τους συμμετέχοντες στις 11.30. Ο αριθμός αυτός αφορά τη συγκεκριμένη ώρα και όχι τον τελικό απολογισμό της διαδήλωσης.

Η πόλη έχει ενισχυθεί με αστυνομικές δυνάμεις και ο δήμος ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας για παιδιά κάτω των 15 ετών τις δύο επόμενες νύχτες, από τις 21.00 έως τις 06.00.

Η επίθεση στο Τραπ επιβαρύνει το κλίμα

Πρόσθετη ένταση προκαλεί η ένοπλη επίθεση της Παρασκευής στο Τραπ και στη γειτονική Λα Βεριέρ. Σύμφωνα με το Associated Press, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 12 ετών. Ο δράστης πυροβόλησε από όχημα σε διαφορετικά σημεία και συνελήφθη λίγο αργότερα.

Την έρευνα ανέλαβε η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση ρατσιστική και τρομοκρατική, αναφέροντας ότι τα θύματα στοχοποιήθηκαν εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους ή της θρησκείας που τους απέδιδε ο επιτιθέμενος.

Κλειστά μουσεία, θωρακισμένες βιτρίνες

Στο Παρίσι, η προετοιμασία αποτυπώνεται στις κλειστές εισόδους πολιτιστικών χώρων και στις ξύλινες επιφάνειες που καλύπτουν καταστήματα. Το Λούβρο, το μουσείο Ορσέ και το μουσείο Πικάσο περιλαμβάνονται στους χώρους που αναστέλλουν τη λειτουργία τους το Σάββατο, ενώ η Art Basel Paris ακύρωσε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Η Le Monde περιγράφει εμπόρους που εξακολουθούν να μετρούν τις απώλειες της 17ης Οκτωβρίου και προετοιμάζονται για νέα πλήγματα. Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου που παραθέτει, 451 καταστήματα είχαν υποστεί βανδαλισμούς στο Παρίσι, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 1.000 κοινόχρηστα ποδήλατα.

Τα κοινωνικά αιτήματα και η διαμάχη για τις ελευθερίες

Πίσω από την αντιπαράθεση για την αστυνόμευση παραμένουν τα αιτήματα που τροφοδότησαν τις κινητοποιήσεις. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για υπερπλήρεις τάξεις, ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις εγκαταστάσεις και εξαντλητικό ωράριο. Οι διεκδικήσεις αυτές συναντούν τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τη στέγαση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι απαγορεύσεις έχουν προκαλέσει πολιτικές και δικαστικές αντιδράσεις. Όπως έχει μεταδώσει η ΕΡΤ, οργανώσεις υπεράσπισης των ελευθεριών και δικαστικοί συνδικαλιστές προσέφυγαν κατά της κατεύθυνσης του Μακρόν να επιτρέπονται κυρίως συνδικαλιστικές διαδηλώσεις. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι τα μέτρα περιορίζουν υπέρμετρα το δικαίωμα διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, ερευνώνται και καταγγελίες για αστυνομική βία. Η Le Dauphiné αναφέρει ότι η εισαγγελία του Παρισιού ανέθεσε στην IGPN έρευνα για τον σοβαρό τραυματισμό φωτογράφου από αστυνομική χειροβομβίδα στις 17 Οκτωβρίου. Η δικαστική διερεύνηση προσθέτει μία ακόμη διάσταση στη συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης των κινητοποιήσεων, την ώρα που οι σημερινές πορείες εξελίσσονται υπό αυξημένη επιτήρηση.