Αστυνομικός στην πολιτεία του Μισισιπή, που πυροβόλησε και σκότωσε μαύρο κοριτσάκι, βρέφος ενός έτους, στον χώρο στάθμευσης των πελατών υποκαταστήματος της αλυσίδας λιανικής Walmart τον Ιούνιο, καθώς κι η υπηρεσιακή αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, παραιτήθηκαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Παρασκευή.

Ο Χάντερ Φόστερ, ο αστυνομικός που πυροβόλησε το βρέφος, παραιτήθηκε από την αστυνομική διεύθυνση στη Σενατόμπια, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης αυτής Γκρεγκ Γκρέιβς χθες, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν το αποφάσισε οικειοθελώς ή αν του ζητήθηκε. Η Αντζέλικα Μέιζ, υπηρεσιακή αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης, επίσης εγκατέλειψε τη θέση, σύμφωνα με ΜΜΕ που επικαλέστηκαν την επιστολή παραίτησής της.

Ο προηγούμενος αρχηγός της αστυνομίας στη Σενατόμπια, ο Χάρολντ Βάντερφορντ, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο, αφού μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν πως χρησιμοποιούσε συχνά ρατσιστικό υβρεολόγιο όταν αναφερόταν σε Αφροαμερικανούς σε SMS.

Ο Χάντερ Φόστερ είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου εν κινήσει στο πλαίσιο αντίδρασης σε καταγγελία για κλοπή στη Σενατόμπια τον Ιούνιο, σκοτώνοντας την Κόεν Γουάιλι, 1 έτους. Το θανατηφόρο περιστατικό με θύμα το βρέφος πυροδότησε εκκλήσεις υπερασπιστών των αστικών δικαιωμάτων να υπάρξει απόδοση ευθυνών.

Η οικογένεια θεωρεί ότι η χρήση όπλου από τον αστυνομικό ήταν αδικαιολόγητη. Όμως η υπουργός Δικαιοσύνης της πολιτείας του Μισισιπή Λιν Φιτς αντίθετα διαβεβαίωσε ότι «η χρήση βίας ήταν δικαιολογημένη» κι απάλλαξε τον αστυνομικό από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Αν και ο Χάντερ Φόστερ απαλλάχθηκε, ο συνήγορός του Μάρτιν Ζούμακ δήλωσε στο NBC News ότι ο πελάτης του «παραιτήθηκε για το καλό της πόλης και της αστυνομικής διεύθυνσης και για να επιτρέψει να αρχίσει η διαδικασία επούλωσης».

Ο πολύ γνωστός δικηγόρος Μπεν Κραμπ, ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις αστικών δικαιωμάτων και ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια, ανέφερε πως οι συγγενείς καλούν να υπάρξει έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, κρίνοντας πως η λογοδοσία δεν τελειώνει με την παραίτηση αστυνομικού.

Το γραφείο έρευνας του Μισισιπή (MBI) ανέφερε μετά το θανατηφόρο επεισόδιο στα μέσα Ιουνίου ότι αστυνομικοί αντιδρούσαν σε κλήση για κλοπή σε υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart και διέκριναν δυο ενήλικα πρόσωπα και ακόμη ένα στην εφηβεία καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα. Αυτό κινήθηκε προς την κατεύθυνσή τους και αστυνομικός «έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου» προτού το αυτοκίνητο «διαφύγει», σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

Οπτικό υλικό που καταγράφει το συμβάν εικονίζει τον Χάντερ Φόστερ να βγαίνει τρέχοντας από το υποκατάστημα Walmart μαζί με άλλους αστυνομικούς, αφού ειδοποιήθηκαν από υπάλληλο πως προσπαθούσαν να διαφύγουν πρόσωπα ύποπτα για κλοπή.

Αν και αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη μητέρα του βρέφους και φίλη της πως έκλεψαν πάνες, δεν τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Είναι αδιανόητο «μητέρα να θάβει το μωρό της» επειδή κάποιος την κατηγόρησε πως «πήγε να κλέψει πάνες», τόνισε ο κ. Κραμπ χθες.