Ο γερουσιαστής Φλάβιου Μπολσονάρου και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κονταροχτυπήθηκαν για το κόστος ζωής και αντάλλαξαν προσωπικές επιθέσεις την Παρασκευή (τοπική ώρα), στο τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί την Κυριακή, καθώς οι δύο υποψήφιοι προσπαθούν να κερδίσουν αναποφάσιστους ψηφοφόρους εν μέσω μιας σφιχτής αναμέτρησης.

Ο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαϊχ Μπολσονάρου, προηγήθηκε του Λούλα στον πρώτο γύρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όμως οι δημοσκοπήσεις έδειξαν αυτή την εβδομάδα πως οι δύο υποψήφιοι είναι περίπου ισοδύναμοι καθώς η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και η κοινωνική πολιτική

Ο Μπολσονάρου και ο Λούλα επανέλαβαν τις προεκλογικές προτάσεις τους στη διάρκεια της δίωρης και πλέον αναμέτρησης που φιλοξένησε το δίκτυο Globo, το κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα, εστιάζοντας σε θέματα όπως το κόστος ζωής, η κοινωνική πρόνοια και η ασφάλεια, ενώ αντάλλαξαν κατηγορίες για διαφθορά.

Ο Λούλα, που επιδιώκει τέταρτη θητεία μετά την επάνοδό του στην προεδρία το 2022, προέβαλε τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού πάνω από την πληθωρισμό επί των ημερών του και τόνισε ότι η κυβέρνησή του βοήθησε εκατομμύρια Βραζιλιάνους να εξέλθουν από την πείνα.

Ο πρόεδρος συνέκρινε τον νεότερο Μπολσονάρου «με τους μαθητές που μελετούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Μπορούν να απομνημονεύουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορούν να μάθουν». Είπε ακόμη ότι «στην περιφραγμένη κοινότητα όπου ζει ο Μπολσονάρο, οι άνθρωποι δεν πεινάνε».

Ο Μπολσονάρου απάντησε λέγοντας ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν για τους Βραζιλιάνους στη διάρκεια της διακυβέρνησης Λούλα και επέκρινε φορολογική μεταρρύθμιση που ενέκρινε η παρούσα κυβέρνηση, προβλέποντας ότι οι νέοι κανόνες θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των καταναλωτών.

«Ο Λούλα δεν θυμάται καν την τελευταία φορά που πήγε στο σουπερμάρκετ για να ψωνίσει επειδή τώρα ζει σε ένα πολυτελές μέγαρο».

Η συγγνώμη Μπολσονάρου για την αναφορά στα «εννέα δάχτυλα»

Οι δύο υποψήφιοι περιορίστηκαν κατά κύριο λόγο στη συζήτηση σε θέματα που είχαν καθοριστεί εκ των προτέρων στα πρώτα δύο τμήματα του ντιμπέιτ, κατεβάζοντας τον τόνο στις προσωπικές επιθέσεις που σημάδεψαν το μοναδικό προηγούμενο προεκλογικό ντιμπέιτ τους.

Σε κάποιο σημείο, ο Μπολσονάρου ζήτησε συγγνώμη από τον Λούλα επειδή είπε ότι ο πρόεδρος δίνει με το ένα χέρι στους Βραζιλιάνους αλλά [τους τα] “παίρνει με εννέα δάχτυλα”. Ο Λούλα έχασε το μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού σε ατύχημα που είχε ως χειριστής τόρνου σε εργοστάσιο.

“Δεν θα δεχθώ κάποιος πλούσιος τύπος, με μια πολύ αμφισβητήσιμη πολιτική πρακτική, να με αποκαλεί ‘εννέα δάχτυλα'”, είπε ο απερχόμενος πρόεδρος απαιτώντας από τον αντίπαλό του να ανακαλέσει.

«Λούλα, αν σας προσέβαλα αποκαλώντας σας ‘εννέα δάχτυλα’, τότε ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», είπε ο Μπολσονάρου, ο οποίος πρόσθεσε, ωστόσο: “Θα ζητήσετε συγγνώμη από τους Βραζιλιάνους για το ότι υποφέρουν από ανασφάλεια… χρεωμένοι;”.

Ανταλλαγή κατηγοριών για την υπόθεση Banco Master

Οι τόνοι ανέβηκαν τα τελευταία λεπτά της τηλεοπτικής αναμέτρησης όταν οι δύο υποψήφιοι επιτράπηκε να απευθυνθούν ο ένας στον άλλο χωρίς διαμεσολάβηση, καθώς ο Λούλα και ο Μπολσονάρου επιδίωξαν να συνδέσουν ο ένας τον άλλο με την υπόθεση απάτης στην οποία εμπλέκεται ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός Banco Master.

Ο Λούλα πίεσε τον Μπολσονάρου να απαντήσει για φερόμενες διασυνδέσεις με τον έγκλειστο στη φυλακή τραπεζίτη Ντανιέλ Βορκάρο, και ο Μπολσονάρου ρώτησε τον Λούλα σχετικά με κατηγορίες που εμπλέκουν τον γιο του σε απάτη σχετικά με συντάξεις.

Τελευταίες προεκλογικές κινήσεις πριν από την κάλπη

Το ντιμπέιτ ήταν ένα από τα τελευταία γεγονότα της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς η εκλογική νομοθεσία στη Βραζιλία απαγορεύει στους υποψηφίους να απευθύνουν πολιτικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα από σήμερα Σάββατο. Μπορούν ωστόσο να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις μέχρι και τις τελευταίες ώρες της ημέρας.