Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανακοίνωσε ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες τοποθεσίες σε όλη την Ιορδανία μετά τη χθεσινή επίθεση σε εκκλησία την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική ενέργεια που διέπραξαν εξτρεμιστές.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ στη διάρκεια επικήδειας τελετής σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην επαρχία Καράκ, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Τέτοιες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ιορδανία, αν και οι αρχές στη χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ λένε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ματαιώσει κατ΄επανάληψη απόπειρες επιθέσεων από ισλαμιστές μαχητές.

🔴 Jordanie 🇯🇴 | Au moins 7 morts, des hommes armés ouvrent le feu en pleines funérailles dans une église À Hammoud, dans le gouvernorat de Karak, où vivent de nombreuses familles chrétiennes, des obsèques ont viré au carnage. Bilan provisoire rapporté, au moins 7 morts et une dizaine de blessés. Les chrétiens représentent environ 2 à 3 % de la population jordanienne. Une communauté ancienne, profondément enracinée dans cette région. Les suspects sont recherchés. Aucun mobile confirmé à ce stade. La sécurité des chrétiens dans les pays à majorité musulmane mérite aussi qu’on élève la voix. #Jordanie #ChrétiensDOrient #AlKarak — Raph Israël (@raphlesioniste2) October 23, 2026

Οι αρχές λένε ότι εξακολουθούν να καταζητούν τους επιτιθέμενους, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί αν είχαν διασυνδέσεις με γνωστές ομάδες εντός ή εκτός Ιορδανίας.

«Είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού και δεν θα επιτρέψουμε η κοινωνία να πέσει σε αυτό τον δρόμο», ανέφερε ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χάσαν σε ανάρτηση στο X μετά το συμβάν.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ στη μάχη κατά ισλαμιστικών οργανώσεων, επισκέφθηκε την Καράκ μερικές ώρες μετά την επίθεση και είπε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν αυστηρά.

Οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στην Ιορδανία. Στη χώρα βρίσκονται πολλές βιβλικές τοποθεσίες που προσελκύουν χριστιανούς προσκυνητές από όλο τον κόσμο.

Η Ιορδανία περιλαμβάνεται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή που έχουν πληγεί από ιρανικές επιθέσεις φέτος αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.