Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή αργά το βράδυ την έναρξη επιχείρησης ευρείας κλίμακας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που συμπεριλαμβάνει έρευνες και κατεδαφίσεις κτιρίων, αφού ένοπλοι σκότωσαν δυο άνδρες του, μερικές ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες αναγγέλλονται αμφίρροπες.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εννοεί να παραμείνει στη θέση μετά τις εκλογές της ερχόμενης Τρίτης 27ης Οκτωβρίου, έπειτα από την εκστρατεία που διεξήγαγε υποσχόμενος πάνω απ’ όλα να προστατεύσει τους Ισραηλινούς.

Ο κ. Νετανιάχου και ακροδεξιοί σύμμαχοί του πήγαν αμέσως στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης, η οποία αποκλείστηκε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν «εξονυχιστικές» έρευνας και «ανακρίνουν υπόπτους» για να «εντοπίσουν και να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» στην περιοχή της Χεβρώνας (νότια) όπου σκοτώθηκαν οι δυο στρατιώτες, τόνισαν ο στρατός και η Σιν Μπετ (η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπίας) στο κοινό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν.

Ακόμη, «κατεδαφίζουν παράνομες (κτιριακές) δομές που θα μπορούσαν να εγείρουν απειλή για την ασφάλεια», συνεχίζει το κείμενο, κάνοντας λόγο για «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις σε εξέλιξη σε δεκάδες τοποθεσίες.

Η επιχείρηση «αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δυο ισραηλινοί στρατιωτικοί, 20 και 23 ετών αντίστοιχα, σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Χεβρώνα, από δυο Παλαιστίνιους οι οποίοι «εξαλείφθηκαν», σύμφωνα με τον στρατό. Άλλοι τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στη συνοικία από όπου κατάγονταν οι δυο άνδρες που διεξήγαγαν την επίθεση «θα απομακρύνουμε τους κατοίκους και θα πάμε από σπίτι σε σπίτι», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η ισραηλινή ΜΚΟ B’Tselem προειδοποίησε ότι οι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί πληθυσμού και οι καταστροφές μπορεί να αποτελούν «εγκλήματα πολέμου», παροτρύνοντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει «δράση τώρα».

Πέρα από τις επιχειρήσεις στην πόλη αυτή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανήγγειλε στρατιωτική εκστρατεία κλίμακας άνευ προηγουμένου σε έξι δεκαετίες που θα αρχίσει προσεχώς σε όλη τη Δυτική Όχθη.

«Ο υπουργός Άμυνας και εγώ σχεδιάζουμε επιχείρηση πολύ μεγάλου εύρους (σ.σ. στη Δυτική Όχθη), άνευ προηγουμένου μετά τον πόλεμο των έξι ημερών» το 1967, ανέφερε ο κ. Νετανιάχου. Μένει να «ορίσουμε τη στιγμή», πάντως «έρχεται», πρόσθεσε.

«Όπως στη Γάζα»

Το πρωί δυο δράστες, ο ένας εφοδιασμένος με τουφέκι εφόδου, ο άλλος με πιστόλι, άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικών στη Χεβρώνα, κατέγραψε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου καθώς βρισκόταν στον δρόμο για άλλο ρεπορτάζ.

Η επίθεση καταγράφεται με υπόβαθρο τις οξυμένες εντάσεις στο παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις, στη μεγάλη πλειονότητά τους από ισραηλινούς στρατιώτες και εποίκους εναντίον Παλαιστινίων.

Μορφή της ισραηλινής άκρας δεξιάς, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς αξίωσε να διεξαχθεί στρατιωτική εκστρατεία στη Δυτική Όχθη «όπως στη Γάζα», με σκοπό να «αφανιστεί η Παλαιστινιακή Αρχή, να κατασχεθούν τα όπλα και να εξαλειφθούν οι τρομοκράτες».

Αρχικά και άμεσα διέταξε την κατεδάφιση διαφόρων παλαιστινιακών «παράνομων» κατασκευών κοντά στον τόπο της επίθεσης. Τριώροφο ακίνητο καταστράφηκε συθέμελα χθες μετά το μεσημέρι, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Η Χαμάς, που εξαπέλυσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, εξήρε την «ηρωική επιχείρηση», δίχως να αναλάβει την ευθύνη, παροτρύνοντας Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη να προχωρήσουν σε παρόμοιες ενέργειες.

Σε άλλη ανακοίνωσή της, η Χαμάς, μαζί με άλλα παλαιστινιακά κινήματα, δικαιολόγησε την επίθεση με την επίκληση της ισραηλινής πολιτικής στη Δυτική Όχθη και της δράσης εποίκων στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο κ. Νετανιάχου ορκίζεται πως θα καταδιώξει όλα τα μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος «παντού» και «ανά πάσα στιγμή».

Πυριτιδαποθήκη

Η επίθεση έγινε σε σημείο ελέγχου του ισραηλινού στρατού στο ύψος κρίσιμης σημασίας διασταύρωσης δρόμων στο βόρειο τμήμα της Χεβρώνας, όπου οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα οξυμένες.

Η πόλη είναι κομμένη στα δύο: τον ένα τομέα ελέγχουν οι παλαιστινιακές αρχές· τον άλλο, όπου ζουν έποικοι ακόμη και μέσα στην πόλη, ο ισραηλινός στρατός.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η βία έχει εκραγεί στη Δυτική Όχθη.

Πάνω από 1.110 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από τον Οκτώβριο του 2023, οι περισσότεροι σε επιχειρήσεις ή από πυρά του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Έποικοι έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένες από τις οποίες προκάλεσαν θανάτους, εναντίον Παλαιστινίων ή περιουσιών τους, μοιάζοντας να στοχοποιούν τη συγκομιδή των καρπών των ελαιόδεντρων, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 51 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί την τελευταία τριετία, οι περισσότεροι σε παλαιστινιακές επιθέσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.