Νέος γύρος κοινωνικών κινητοποιήσεων ανοίγει στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η ακρίβεια, τα δυσβάσταχτα ενοίκια και η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών συντηρούν εστίες διαμαρτυρίας.

Σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Αλβανία, ενώ στο Βέλγιο οι αρχές παρακολουθούν διαδικτυακά καλέσματα αβέβαιης προέλευσης.

Οι διαδηλώσεις εστιάζουν στην πίεση που ασκεί το κόστος της καθημερινότητας, ιδιαίτερα στους νέους, και η αμφισβήτηση της δυνατότητας των κυβερνήσεων να δώσουν επαρκείς απαντήσεις.

Γαλλία: Ισχυρή αστυνομική παρουσία και κλειστά μουσεία

Στη Γαλλία, οι αρχές προετοιμάζονται για την επιστροφή των διαδηλωτών στους δρόμους με την ανάπτυξη περίπου 70.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων. Σύμφωνα με το Associated Press, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα, αντλίες νερού και ειδικές μονάδες για την προστασία δημόσιων κτιρίων.

Στις συγκεντρώσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές, μέλη της CGT και υποστηρικτές των Κίτρινων Γιλέκων. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε πόλεις όπως η Λυών, η Νίκαια και το Μονπελιέ, ενώ πορείες αναμένονται στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές.

Το Λούβρο, το μουσείο Ορσέ και το μουσείο Πικάσο περιλαμβάνονται στους χώρους που κλείνουν σήμερα, Σάββατο, ενώ η Art Basel Paris ακύρωσε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Οι αποφάσεις ελήφθησαν για την προστασία επισκεπτών, εργαζομένων και έργων τέχνης.

Η προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση, στις 17 Οκτωβρίου, είχε συγκεντρώσει 550.000 ανθρώπους κατά το υπουργείο Εσωτερικών και 800.000 κατά τη CGT. Η μαζική ειρηνική συμμετοχή συνοδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια σε ορισμένες πόλεις, λεηλασίες και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια. Η γαλλική κυβέρνηση καλείται τώρα να διαχειριστεί ταυτόχρονα την κοινωνική πίεση και τον κίνδυνο επανάληψης της βίας, με τις εικόνες των καταστροφών να επιβαρύνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις κινητοποιήσεις.

Ιταλία: Πορείες σε πολλές πόλεις και αλλαγές στα καλέσματα

Στην Ιταλία, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μιλάνο, το Τορίνο και τη Ρώμη, μετά τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Η ΕΡΤ είχε καταγράψει από τις αρχές της εβδομάδας την ανακοίνωση νέας πορείας στο Τορίνο για σήμερα, 24 Οκτωβρίου, καθώς και κινητοποίησης στη Ρώμη για τις 30 του μήνα. Παράλληλα, ανέφερε την εμφάνιση διαδικτυακών καλεσμάτων για επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Μελόνι.

Στη Ρώμη έχει προγραμματιστεί αντιπολεμική διαδήλωση στις 14.00 από την Piazza della Repubblica. Στο Τορίνο, πορεία κατά των εξοπλισμών αναμένεται στις 15.00 από την Piazza Castello, ενώ μαθητές έχουν δώσει νωρίτερα ραντεβού στην Piazza Arbarello. Στο Μιλάνο προβλέπονται πρωινή συνδικαλιστική συγκέντρωση κατά της ακρίβειας στην Piazza Cavour και απογευματινή δράση υπέρ της Παλαιστίνης στην Piazza Leonardo da Vinci.

Στο Τορίνο, η La Stampa κάνει λόγο για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο, καθώς οι αρχές αναμένουν συγκεντρώσεις σε περισσότερα από ένα σημεία. Το γεγονός ότι δεν είχαν κοινοποιηθεί όλες οι διαδρομές ενισχύει την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της ημέρας.

Πορτογαλία: Η στεγαστική κρίση ξαναβγάζει τον κόσμο στον δρόμο

Στην Πορτογαλία, οι σημερινές κινητοποιήσεις έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTP, η πορεία της Λισαβόνας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15.00 από την πλατεία Μαρκές ντε Πομπάλ και να καταλήξει στο Ροσίο περίπου στις 19.00. Τη διοργανώνει το κίνημα που συγκροτήθηκε γύρω από την κατασκήνωση διαμαρτυρίας για τη στέγαση, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας και την κατοχύρωση της πρόσβασης σε κατοικία.

Στο Πόρτο, η λαϊκή συνέλευση ενέκρινε συγκέντρωση για τις 16.00 στην Praça da Batalha, καλώντας σε ευρεία συμμετοχή και απευθύνοντας πρόσκληση στις συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες CGTP και UGT. Στην Μπράγκα έχει επίσης ανακοινωθεί λαϊκή συνέλευση από τις 15.00 έως τα μεσάνυχτα. Οι νέες δράσεις δείχνουν ότι η απομάκρυνση των σκηνών από τις πλατείες δεν έθεσε τέλος στην κινητοποίηση.

Στις 20 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε διαλύσει κατασκηνώσεις στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, προχωρώντας σε 55 συλλήψεις στην πρωτεύουσα. Χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις πλατείες το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές αγοράς κατοικίας έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια των νέων μισθώσεων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Ισπανία και Βέλγιο: Συντάξεις, ενοίκια και φοιτητικά καλέσματα

Στη Μαδρίτη έχει εξαγγελθεί σήμερα πανεθνική διαδήλωση για την υπεράσπιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος. Η πορεία έχει οριστεί για τις 12.00, από την Ατότσα προς την οδό Αλκαλά. Την κινητοποίηση έχει καλέσει η συντονιστική οργάνωση COESPE, ενώ τη στηρίζει και η CGT. Η συνομοσπονδία των ενώσεων ενοικιαστών ανακοίνωσε επίσης ότι θα συμμετάσχει, ζητώντας να συνδεθούν οι αγώνες για τις συντάξεις, τους μισθούς και τη στέγη.

Οι διοργανωτές αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος και ζητούν επαρκείς παροχές.

Στο Βέλγιο, σύμφωνα με το Toute l’Europe, για σήμερα κυκλοφορούν ανώνυμα και ενίοτε αντικρουόμενα καλέσματα μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς να έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα διαδήλωσης κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ρεπορτάζ. Η αστυνομία των Βρυξελλών παρακολουθεί τις αναρτήσεις, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την προέλευσή τους ή την αναμενόμενη συμμετοχή.

Αλβανία: Νέα πανεθνική πρόσκληση από τους φοιτητές

Στην Αλβανία, υπάρχει πανεθνική κινητοποίηση σήμερα, 24 Οκτωβρίου, έξω από το υπουργείο Παιδείας. Η ανακοίνωση ακολούθησε τη συγκέντρωση της Πέμπτης μπροστά στο Κοινοβούλιο, με το φοιτητικό κίνημα να επιμένει στην ικανοποίηση των αιτημάτων του μετά από διαδοχικές ημέρες διαμαρτυριών. Το νέο ραντεβού επιδιώκει να διευρύνει τη συμμετοχή και να εντείνει την πίεση στις αρχές.

Η φοιτητική διαμαρτυρία έχει συναντηθεί με μια παλαιότερη αντιπαράθεση γύρω από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Το Associated Press συνδέει το προγενέστερο κύμα διαδηλώσεων με το κίνημα Flamingo και την αντίθεση σε μεγάλη τουριστική επένδυση στη νότια ακτογραμμή, η οποία σχετίζεται με εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ.

Τι έχει ανακοινωθεί για την Κυριακή

Για αύριο, 25 Οκτωβρίου, οι Times αναφέρουν διαδικτυακό κάλεσμα για νεανική διαμαρτυρία στη Russell Square του Λονδίνου από νέο λογαριασμό με την ονομασία Wake Up UK. Οι αναρτήσεις συνδέουν την κινητοποίηση με το κόστος ζωής, την αγορά εργασίας, την κλιματική κρίση και τον ρατσισμό.

Στην ισπανική Θαμόρα, αντίθετα, έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη τοπική πορεία την Κυριακή στις 12.00, για τη διατήρηση της λειτουργίας της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Los Tres Árboles.