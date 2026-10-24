Η Αβάνα αντιμετώπισε με ειρωνεία χθες Παρασκευή την «απελπισία» των ΗΠΑ, μετά την παρότρυνση στους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, την ώρα που συνεχίζεται η κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσιγκτον στη γειτονική νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Τώρα οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις για στρατολόγηση στη CIA», σχολίασε μέσω X ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο. «Πρέπει να επικρατεί μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της υπηρεσίας (σ.σ. κατασκοπείας των ΗΠΑ) για να είναι υποχρεωμένη να προωθεί τις προσφορές της σαν να ήταν σωληνάριο οδοντόπαστας», πρόσθεσε.