Η γερμανική αστυνομία έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έθεσε υπό κράτηση ύποπτο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία Κέλσταϊνχαους του Αδόλφου Χίτλερ, γνωστή επίσης με την ονομασία Φωλιά του Αετού, στις Άλπεις, στη Βαυαρία (νότια).

«Ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έπειτα από προηγούμενο δελτίο Τύπου στο οποίο ανέφερε ότι πυροσβέστες που μετέβησαν επιτόπου βρήκαν «εντελώς στις φλόγες» το κτίριο όπου διεξάγονταν διάφορες εκδηλώσεις αξιωματούχων του ναζιστικού καθεστώτος στις βαυαρικές Άλπεις.